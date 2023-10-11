Итоги дня в Тюмени: бунт таксистов, протест против новой трассы и гибель бойцов СВО

К жалобам тюменцев, испытавших на себе пытки и другие противоправные действия от местных полицейских, прислушались в генеральной прокуратуре. В ведомство обратились сами пострадавшие, а также родственники осужденных. Все вместе они приехали в Москву, чтобы рассказать о том, что им пришлось пережить из-за тюменских силовиков.