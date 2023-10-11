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Posted Сегодня, 16:25

Published Сегодня, 16:25

Modified Сегодня, 16:27

Updated Сегодня, 16:27

Итоги дня в Тюмени: бунт таксистов, протест против новой трассы и гибель бойцов СВО

Итоги дня в Тюмени: бунт таксистов, протест против новой трассы и гибель бойцов СВО

11 октября 2023, 16:25
Фото: 1MI
Дайджест главных событий за 11 октября в Тюменской области.
Сюжет
Итоги

Таксисты в Тюмени готовятся к «тихой» забастовке

Тюменские таксисты планируют провести забастовку. Они уверены, если водители массово не выйдут на линию, то в городе цены на услуги такси вырастут кратно, а ожидание машины займет часы.

Недовольство таксистов связано с условиями работы в агрегаторах, которые не предоставляют таксистам никаких соцгарантий.

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Улицу Чаплина в Тюмени планируют превратить в скоростную трассу

Стало известно, что по улице Чаплина в Тюмени могут провести шестиполосную магистраль непрерывного движения. Работы по переустройству дороги запланированы здесь на 2026–2031 годы.

Такая новость застала местных жителей врасплох. Они уверены, решение это не очень продуманное, ведь дорога ведет к «стреле», которая и без того постоянно стоит в пробках.

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Тобольские рестораторы открыли новое заведение без персонала

В Тобольске на курорте в Алемасово 2 октября открылся новый ресторан сибирской кухни «Межа». А спустя несколько дней местные жители заметили, что заведение набирает персонал — официантов, поваров и менеджеров. Не понятно, как ресторан справляется с такой нехваткой сотрудников, но закрываться он пока не намерен.

Тюменским школам не хватает поваров и официантов
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Тюменцы пожаловались на массовые пытки в Генпрокуратуру

К жалобам тюменцев, испытавших на себе пытки и другие противоправные действия от местных полицейских, прислушались в генеральной прокуратуре. В ведомство обратились сами пострадавшие, а также родственники осужденных. Все вместе они приехали в Москву, чтобы рассказать о том, что им пришлось пережить из-за тюменских силовиков.

Теперь по коллективному обращению Генпрокуратура должна провести проверки и по их результатам принять соответствующие решения. Тюменцы надеются, что так и будет.

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Подрядчик мэрии нарушил контракт, не расселив аварийные дома на Маяке

Администрация города расторгает договор с компанией «Сибстройсервис», которая не выполнила условия договора по переселению и застройке частного сектора в районе Маяка.

По условиям контракта, подрядчик в период с 2016 по 2022 годы должен был переселить и демонтировать 13 аварийных многоквартирников. Но по итогу справился только с тремя. А последние два года компания вообще никаких работ на этом участке не проводила.

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В зоне СВО погиб известный тюменский спортсмен

В ходе специальной военной операции погиб 22-летний Максим Андреев, уроженец поселка Голышманово, которого вся Тюменская область знала, как спортсмена. Максим неоднократно становился призером российских чемпионатов по гиревому спорту. Смерть его настигла в бою, 30 сентября. Вместе с ним погиб его товарищ и земляк Александр Хафизов.

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#Общество#Ирина Швецова#Тюменская область#Итоги дня#Итоги
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