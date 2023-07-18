«За людей не считают»: адвокаты пожаловались в Генпрокуратуру на массовые пытки

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
Тюменцы, которым выдвинули обвинение по уголовной статье, все чаще жалуются на давление со стороны правоохранителей. Они уверяют, что признательные показания из них выбивают пытками, тогда как вина человека еще не доказана. Еще хуже обращаются с теми, кто уже осужден. Многочисленные жалобы местным властям не помогают, а потому адвокаты осужденных обратились в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, чтобы инициировать проверку по факту пыток в системе работы правоохранительных органов Тюменской области.
Источник «Нашего города» сообщил, что сейчас в Генпрокуратуре может решаться вопрос о возможной проверке Тюменской области по факту массовых обращений, касающихся пыток. Тюменские адвокаты написали обращение, в котором просили надзорный орган прибыть в Тюмень, чтобы разобраться с методами работы местных правоохранителей.
«Наша задача показать в генеральной, что это уже переходит все рамки. Тревогу бьют адвокаты, постоянно жалуются люди, журналисты об этом пишут… Но ничего! Расследования дел о пытках ставят на стоп или вовсе отказывают в возбуждении материала. В четверг, в Генпрокуратуре, будет совещание по этому поводу. Мы хотим добиться проверки», — рассказал «Нашему городу» инсайдер.
Рост жалоб на пытки подтверждается отчетом уполномоченного по правам человека в Тюменской области за 2022 год. Так, в 2020 году жалоб, связанных с работой УФСИН России по Тюменской области было лишь 290. К 2021 году это число выросло до 510, а к 2022 — до 711. Значительная их часть связана с превышением полномочий сотрудниками системы.
Тюменские адвокаты считают, что жалобы граждан не отрабатываются должным образом, действий по привлечению к ответственности сотрудников, которых обвинили в пытках, не производится.
В России 0,33% приговоров оказываются оправдательными. В связи с этим люди, которым вменяют уголовную статью, особых надежд на благоприятный исход не возлагают. Однако доказательство вины — дело совсем не простое, особенно, если у обвиненного появляется хороший адвокат, грамотно парирующий выступления государственного обвинителя.
Но есть и более легкий путь — признание вины обвиняемым. В Тюмени такое происходит на удивление часто, однако также часто после этих слов следуют заявления о пытках. В ходе выступлений на судебных заседаниях или через обращения люди отказываются от признательных показаний и рассказывают о том, как их избивали тяжелыми предметами, били током и унижали, чтобы добиться подписей в документе с признательными показаниями.
Так фигурант «Тюменского дела» Юрий Незнамов тоже сначала дал признательные показания по обвинению в терроризме, однако позже, на каждом заседании ипо продлению меры пресечения, он заявлял, что отказывается от показаний, так как они были даны под пытками.
«Меня всю ночь пытали, били током, а утром я должен был подписать бумагу. Показаний признательных я сам не давал, меня попросили подписать заранее написанный текст», — рассказал «Нашему городу» Юрий.
О пытках заявляли и остальные фигуранты дела. Однако лишь заявлению Юрия пока был дан ход. Сначала ему отказали в возбуждении дела. Однако позже он с адвокатом в Тюменском областном суде смог доказать, что дело о пытках было закрыто неправомерно. Сейчас заявление парня о «выбивании признательных показаний» будут рассматривать заново.
О пытках заявлял и Михаил Губин, которого обвинили в демонстрации гениталий детям. сначала мужчина признался во вменяемом преступлении, но позже отказался от показаний. Он рассказал, что в отделении полиции его якобы пытали: били, унижали, а также угрожали изнасилованием и применением электрического тока.
Эксперт Ирина Богомолова исследовала телесные повреждения, полученные Губиным во время следствия. Медицинская экспертиза показала, что имевшаяся в деле судебно-медицинская экспертиза повреждений Губина не соответствует действительности, как и допрос судмедэксперта.
«Мною проведено несколько экспертиз. Судебно-медицинская подтвердила, что Губин не мог биться головой о стены и об лавку, как утверждают сотрудники правоохранительных органов», — рассказал «Нашему городу» адвокат Губина Максим Калинов.
По заключению эксперта, Губин не мог быть автором своих показаний, их могло составить лицо, связанное со следственной деятельностью. Это также, по мнению специалиста, подтверждает то, что он подписывал заранее подготовленные бланки допросов. Адвокат продолжает биться за возбуждение уголовного дела на сотрудников, которые могут быть причастными к пыткам мужчины. Ведь он считает, что Губин преступления не совершал, он лишь справил нужду на улице.
Большой проблемой остается закрытость судебной системы и хода следствия. Зачастую, о задержаниях, и приговорах становится известно постфактум, из пресс-релизов силовых ведомств. Причиной может являться желание силовиков держать в секрете ход следствия.
А после вынесения приговора у общества вопросов обычно не возникает, ведь, как отметил адвокат Павел Руснаков, о пытках заявляют чаще всего фигуранты дел по «тяжким статьям». Источник «Нашего города» близкий к правоохранительным органам, предположил, что это связано с «палкой» по тяжким преступлениям.
«Вы правильно сказали, доказать вину не так просто. Намного удобнее и быстрее дело пойдет с признательными показаниями. Правоохранитель не будет „пачкать руки“ в мелких делах. У них ведь есть „палка“ по терроризму, „палка“ по убийствам и так далее. С признанием дела раскрываются легче, а причастные получают награды. Вспомните дело Виталия Бережного», — говорит источник.
Также на дело существенное влияние может оказывать общественные резонанс. Обычно, когда в СМИ распространяют пресс-релиз с информацией о том, что задержан предполагаемый убийца и насильник, широкая общественность проникается ненавистью к этому человеку и ему желают пожизненного заключения. А признательные показания лишь подогревают презрение общества. После заявления о пытках лишь малая часть людей задумывается о невиновности арестованного. По мнению психолога петра Зосимова, это связано с базовыми механизмами человеческой психики.
«Люди хотят быть уверенными в том, что зло наказано. Когда публикуется информация о громком преступлении, людям необходимо найти виновного, чтобы снизить возникшую тревожность. Так можно обвинить преступника, если он найден, или правоохранителей, которые не могут найти того самого преступника», — рассуждает психолог.
Многие обвиненные заявляли о том, что из них в обществе сделали монстра, хотя даже судебное разбирательство по делу не началось. Этот механизм может отвлекать людей от проблемы пыток и способствовать дальнейшему прекращению дел по соответствующим статьям.
Павел Руснаков в адвокатуре работает давно и помнит жестокие нулевые, когда система пыток, в частности в Тюменской области, якобы процветала.
«Все знают где, кто и что делал. У меня было много клиентов, которых таким образом принуждали к даче признательных показаний. Мы писали жалобы, но как правило, дело не возбуждали. Но отмечу, что достаточно много жалоб рассматривалось в Европейском суде и он тогда указывал, что государство неэффективно проводит проверку по заявлениям о пытках», — вспоминает Руснаков.
Когда человека задерживают и после мероприятий в отделении полиции приводят в следственный изолятор, его осматривают, чтобы на человеке не было телесных повреждений. Эти данные записываются. Однако после пыток током на человеке не остается никаких следов. А потому доказать факт пыток так проблематично.
Однако совсем недавно житель деревни Ачиры в Тюменской области Хасан Нагипов сообщил о пытках и угрозах на допросе. Однако он сообщил, что током его не били, к нему применили тяжелый предмет, которым наносили удары по спине.
«Эти сотрудники начали меня бить ногами по ногам, один схватил за волосы, и наклонил к столу, чтобы я не смотрел. Тяжелыми предметами наносили удары по спине, всему телу для того чтобы я сказал, что у меня был нож. Но я настаивал, что была у меня вилка! Через некоторое время зашел еще один сотрудник, начали бить меня дальше. Один из них очень сильно локтем ударил меня в живот и сказал, мол, или ты подписываешь что у тебя был нож или мы тебя застрелим из пистолета за попытку бегства», — рассказал он «Нашему городу».
Мужчина написал заявления в прокуратуру Тюменской области и региональное СУ СКР, однако ответа якобы так и не получил.
Адвокаты, обратившиеся в Генеральную прокуратуру, предполагают, то практика нулевых в Тюменской области до сих по применяется. Они требуют проведения проверки и в случае выявления нарушений, привлечения виновных к ответственности. Заявители также утверждают, что резонансных дел в Тюменской области, где затрагивается проблема пыток достаточно для того, чтобы в силовой вершине на проблему региона обратили внимание.
«Наш город» направил в Генеральную прокуратуру официальный запрос, чтобы узнать, будут ли ведомством приняты меры реагирования.