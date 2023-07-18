«За людей не считают»: адвокаты пожаловались в Генпрокуратуру на массовые пытки

Но есть и более легкий путь — признание вины обвиняемым. В Тюмени такое происходит на удивление часто, однако также часто после этих слов следуют заявления о пытках. В ходе выступлений на судебных заседаниях или через обращения люди отказываются от признательных показаний и рассказывают о том, как их избивали тяжелыми предметами, били током и унижали, чтобы добиться подписей в документе с признательными показаниями.