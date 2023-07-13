«Избили и угрожали пистолетом»: тюменец заявил о пытках силовиками

22 июня мужчине вновь поступил звонок от участкового Мухамедулина, который, по словам Нагипова, сказал, что объяснения двух сторон не сходятся и нужно снова приехать в Уватский отдел полиции, но, якобы, для примирения сторон. Сообщалось, что на этом дело закроют.