«Избили и угрожали пистолетом»: тюменец заявил о пытках силовиками

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
В редакцию «Нашего города» обратился житель Тобольского района. Он требует привлечь к ответственности сотрудников Уватского отдела полиции, которые, по словам мужчины, выбили из него признательные показания и угрожали убийством. Но зачем силовикам так «давить» на деревенского жителя?
Хасан Нагипов живет в деревне Ачиры Тобольского района Тюменской области. Летом местные ездят за продуктами на Алымский мост Уватского района, потому что это единственный путь, по которому можно привезти из города скоропортящиеся и продукты первой необходимости. В ходе такой поездки 15 мая Нагипов вместе с зятем остановились у сторожа базы отдыха на берегу реки Алымка .
«Это был Сергей Мохов. Мы немножко выпили и повздорили. После этого он на меня накинулся с ножом, и я, обороняясь, схватил вилку со стола и поцарапал его левую руку ручкой вилки. После этого мы оба успокоились, вместе покурили, поговорили, и Мохов нас проводил до лодки, после чего мы уехали домой в Ачиры», — рассказал Нагипов.
Тогда мужчина был уверен, что конфликт исчерпан. Но 14 июня ему поступил звонок, абонент представился начальником участковых по Уватскому району Тимуром Мухамедулиным. Он попросил ачирца приехать в Уват на допрос.
19 июня Нагипов вместе с женой и зятем прибыли в отдел Уватской полиции, где их встретил Мухамедулин и отвел к участковому Роману Мусихину. Тот рассказал, что из заявления, написанного на Нагипова следует, что Хасан порезал Сергея Мохова ножом.
«Я сказал, что это была вилка и я оборонялся, что это Мохов Сергей на меня накинулся с ножом. Меня допросили, моя жена все прочитала и я в протоколе расписался. Нас отпустили. Кстати Мусихин пытался с нас взять заявление явку с повинной. Но мы отказались», — говорит Нагипов.
22 июня мужчине вновь поступил звонок от участкового Мухамедулина, который, по словам Нагипова, сказал, что объяснения двух сторон не сходятся и нужно снова приехать в Уватский отдел полиции, но, якобы, для примирения сторон. Сообщалось, что на этом дело закроют.
27 июня Хасан Нагипов приехал в Уватский отдел полиции вновь взяв с собой жену и зятя. Однако супругу в здание ОМВД России по Уватскому району не пустили. Туда вошли лишь Нагипов и его зять. Но последнего позже попросили ожидать в коридоре.
«Меня завели в кабинет, там сидел участковый Мусихин и еще один полицейский. Мусихин снова спросил — в споре с Моховым Сергеем вилка у меня была или нож? Я ответил, что была вилка», — говорит Нагипов.
После этого, как следует из рассказа Хасана, его увели в другой кабинет — на двери было написано «Уголовный розыск». Там с Нагиповым остался участковый Мусихин и еще два сотрудника полиции.
«Эти сотрудники начали меня бить ногами по ногам, один схватил за волосы, и наклонил к столу, чтобы я не смотрел. Тяжелыми предметами наносили удары по спине, всему телу для того чтобы я сказал, что у меня был нож. Но я настаивал, что была у меня вилка! Через некоторое время зашел еще один сотрудник, начали бить меня дальше. Один из них очень сильно локтем ударил меня в живот и сказал, мол, или ты подписываешь что у тебя был нож или мы тебя застрелим из пистолета за попытку бегства. Также он выразился нецензурной бранью, что „эти Ачирские вообще о***ли п*****сы““, — вспоминает Нагипов.
Он также утверждает, что начальник участковых по Уватскому району Мухамедулин все это время неоднократно заходил и выходил из кабинета, не вмешивался и просто наблюдал.
«Мои крики, как меня избивают, слышал зять, который сидел в коридоре здания полиции и жена возле проходного в здании полиции», — говорит Нагипов.
После этих угроз Нагипов, опасаясь за свою жизнь и жизнь его близких, подписал, все документы, не читая их.
«После этого один из сотрудников сказал мне: „С днем рождения“ и смеялся. У меня в тот день действительно был день рождения. Далее меня повели в другой кабинет, в котором находились начальник участковых Мухамедулин и участковый Мусихин, они сказали, что дело закрыто, что можно больше не приезжать», — рассказывает мужчина.
7 июля мужчине снова позвонили с ОМВД России по Уватскому району. Его снова пригласил на примирение, Нагипов согласился приехать.
«Но моя супруга сразу позвонила начальнику участковых Мухамедулину и спросила, мол, дело разве не закрыли? Почему снова нас вызывают на примирение? Мухамедулин сказал, что дело не закроют, ибо нож пока не нашли. А также, что он вовсе не знает кто нам звонил. Мы пояснили Мухамедулину, что напишем жалобу на избиение, но нам сказал: „пишите куда хотите, ничего у вас не выйдет““, — сообщает Нагипов.
Мужчина обратился к журналистам с просьбой о помощи, он требует привлечь к ответственности виновных в избиении и опасается за свою безопасность. Сейчас Нагипов уже отправил обращение с сообщением о пытках руководителю следственного управления СК РФ по Тюменской области Кублякову А.А. и начальнику УМВД России по Тюменской области Коломиецу Л.М.
«Наш город» также направил обращения в оба ведомства. Также адвокат Павел Руснаков рекомендовал мужчине срочно обратиться в управление собственной безопасности и пройти медицинское освидетельствование, чтобы зафиксировать побои.
«Важно, чтобы зафиксировали какие у него повреждения, установили давность травм. Необходимо обратить внимание, чтобы при проведении экспертизы, все сфотографировали. Огромный плюс, что с мужчиной были зять и жена, которые подтвердят факт нанесения увечий. Главное сейчас написать 3 заявления — в полицию, следственный комитет и в управление собственной безопасности», — рекомендует Руснаков.
Большой вопрос вызывает мотив сотрудников отделения полиции, которые могли принять такие меры в весьма рядовой для Ачир ситуации. Местные жители допускают, что у сторожа, с которым повздорил Нагипов, могла быть «крыша».
«У нас тут все связями решается. Скорее всего у того были знакомые в погонах, вот он и пожаловался, чтобы насолить обидчику», — предполагает местный житель.
Но мы проконсультировались с источником, который близко знакомым с работой правоохранительных органов, он сразу отмел эту версию.
«Полицейским даже для защиты товарища такое не нужно. Намного проще при таком раскладе было бы самому сторожу пойти отомстить, а „друзья“ бы помогли не получить серьезное наказание. Скорее всего мотив в другом — палка по уголовным делам», — уверен источник.
Возможно, Нагипова хотят подвести под статью 119 УК РФ — угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Ведь, если повреждения у сторожа не были значительными и намерения убить или сильно покалечить не было, то преступление классифицировалось бы административной статьей.
«Тут скорее всего вопрос статистики. А тот признательное показание и все — раскрытое дело в копилку», — считает источник.
Также он отметил, что синяки на теле Нагипова якобы могут быть оставлены ПР-73, резиновой палкой, которую выдают правоохранителям. На это указывает площадь и расположение гематом. Однако эта информация на данный момент не является достоверной и требует проверки — проведения экспертизы.
Во избежание аналогичных ситуаций инсайдер помог нам составить памятку для тех, кто столкнется с пытками:
Незамедлительно после получения побоев нужно обратиться в отдел собственной безопасности УМВД и попасть в оперотдел. Сотрудники сразу выезжают в отдел полиции и ищут предмет, которым заявителя избили.
Если его находят, то изымают и проводят экспертизу. В таком случае возбуждение дела о превышении должностных полномочий гарантировано. Судебная практика показывает, что сотрудников уличенных в пытках в обязательном порядке привлекают к ответственности.