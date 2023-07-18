nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:09

Published Сегодня, 05:09

Modified Сегодня, 05:11

Updated Сегодня, 05:11

Изображение материала

В тобольском Иртыше погибли осетры. Что случилось?

18 июля 2023, 05:09
Фото: nashgorod.ru
Жители Тобольска сообщают о надвигающейся экологической катастрофе из-за катастрофического обмеления Иртыша.
Сюжет
Тюмень

Сегодня уровень воды в реке составляет -26 сантиметров над нулем поста. За последние сутки он понизился на 7 сантиметров. 15 июля уровень воды в реке был -12 сантиметров.

По словам местных жителей, из-за плачевной ситуации гибнет рыба — на минувшей неделе Нижних Аремзянах были обнаружены тушки шести маленьких осетров и двух стерлядей, четыре случая гибели осетров зарегистрировано в черте Тобольска.

«Тушки были не вспоротые — значит, это не браконьеры. Может вода отравленная?» — отметили тоболяки.
Видео: ЧС Тюмень

В Тюмени ситуация с уровнем воды в Туре немногим лучше. В настоящее время, по данным гидропоста, он составляет -78 сантиметров над нулевой отметкой и за последние сутки повысился на 3 сантиметра.

Две недели назад Туру в районе моста Мельникайте перегородили старыми баржами. Кто и зачем это сделал — информации нет. По данным 72.ру, в администрации Тюмени и Обь-Иртышском пароходстве отметили, что не имеют к этому никакого отношения. Однако высказали предположение о том, что таким образом власти пытаются спасти Туру от катастрофического обмеления.

«Казахстан отбирает реки?»: в Тюменской области иссыхают Тура и Иртыш
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские эксперты отмечают, что обмеление рек в Тюменской области преимущественно связано с циклом «сухих лет» — дефицитом осадков. Тура, в частности, относится к типу рек с четко выраженным весенним половодьем, весенне-осенними дождевыми паводками и длительной устойчивой меженью. Водоем питается за счет осадков.

Читайте также:
«Это же позорище»: тюменцы просят губернатора заняться расчисткой дна ТурыТюменцы могут остаться без речных прогулок из-за обмеления ТурыВ Тобольске на остановке обнаружили подозрительные пакеты. В них оказался коньяк
#Тюменская область#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Погода#Обмеление#Река Тура#Река#Валентина Бурнашева#Видео
Подпишитесь
«Пора брать арбуз?»: сколько стоят и где продаются лучшие ягоды и фрукты в Тюмени
Вчера, 08:48
«Все органы были поражены»: тюменка умерла из-за неправильно поставленного диагноза
Вчера, 06:16
«Шоу или насилие»: на самом ли деле тюменская стримерша «Жади» избила сына
Вчера, 11:51
Днем поговорил с женой, а вечером — погиб. На СВО убит 41-летний доброволец из Тюмени
Вчера, 11:48
Готовим зонты: тюменцам обещают на этой неделе ливни
Вчера, 04:16
Новые люди предложили отменить 52 бессмысленных штрафа
Сегодня, 06:00