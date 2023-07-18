В тобольском Иртыше погибли осетры. Что случилось?

Две недели назад Туру в районе моста Мельникайте перегородили старыми баржами. Кто и зачем это сделал — информации нет. По данным 72.ру, в администрации Тюмени и Обь-Иртышском пароходстве отметили, что не имеют к этому никакого отношения. Однако высказали предположение о том, что таким образом власти пытаются спасти Туру от катастрофического обмеления.