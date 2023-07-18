В тобольском Иртыше погибли осетры. Что случилось?

Posted Сегодня, 05:09
Published Сегодня, 05:09
Modified Сегодня, 05:11
Updated Сегодня, 05:11
Сегодня уровень воды в реке составляет -26 сантиметров над нулем поста. За последние сутки он понизился на 7 сантиметров. 15 июля уровень воды в реке был -12 сантиметров.
По словам местных жителей, из-за плачевной ситуации гибнет рыба — на минувшей неделе Нижних Аремзянах были обнаружены тушки шести маленьких осетров и двух стерлядей, четыре случая гибели осетров зарегистрировано в черте Тобольска.
«Тушки были не вспоротые — значит, это не браконьеры. Может вода отравленная?» — отметили тоболяки.
В Тюмени ситуация с уровнем воды в Туре немногим лучше. В настоящее время, по данным гидропоста, он составляет -78 сантиметров над нулевой отметкой и за последние сутки повысился на 3 сантиметра.
Две недели назад Туру в районе моста Мельникайте перегородили старыми баржами. Кто и зачем это сделал — информации нет. По данным 72.ру, в администрации Тюмени и Обь-Иртышском пароходстве отметили, что не имеют к этому никакого отношения. Однако высказали предположение о том, что таким образом власти пытаются спасти Туру от катастрофического обмеления.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские эксперты отмечают, что обмеление рек в Тюменской области преимущественно связано с циклом «сухих лет» — дефицитом осадков. Тура, в частности, относится к типу рек с четко выраженным весенним половодьем, весенне-осенними дождевыми паводками и длительной устойчивой меженью. Водоем питается за счет осадков.