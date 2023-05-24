«Поедание фекалий, досудебное соглашение и пытки»: новые детали «Тюменского дела»

Пока Данил сидит в СИЗО он уже успел жениться. Сейчас парень говорит, что жутко устал от длительности содержания под стражей и затянувшегося следствия. Он сказал, что за последние месяца его лишь ознакомили с рядом экспертиз, причем далеко не со всеми. Чертыков также не понимает, зачем его так долго держат в СИЗО.