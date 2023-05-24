«Поедание фекалий, досудебное соглашение и пытки»: новые детали «Тюменского дела»

Posted Сегодня, 15:35
Published Сегодня, 15:35
Modified Сегодня, 16:12
Updated Сегодня, 16:12
Ранее фигуранты дела допускали мысль о том, что Кирилл мог подписать досудебное соглашение и признать вину. Однако ребята предполагали, что Брик это сделал под пытками.
Сегодня адвокат обвиняемого заявил, что его подзащитный вину признает в полном объеме, а сам Кирилл, когда ему дали слово, сказал, что понимает длительность срока, который ему светит, а потому хотел бы съездить домой, чтобы на время следствия помогать маме, бабушке и дедушке.
Однако в разговоре с корреспондентом «Нашего города» Брик не стал прямо отвечать на вопрос о давлении при даче признательных показаний.
«По этому поводу комментариев никаких пока не могу давать. Сейчас следствие… Ничего конкретного не могу сказать, чтобы себе не навредить», — сказал Кирилл.
Известно, что он отказался от адвоката от группы поддержки, которая убеждена в невиновности ребят. Также парень перестал отвечать на письма сообщества. В суде он подчеркнул, что большее доверие у него вызывает адвокат, которого нашли его родители.
Уже не в первый раз Роман пожаловался на состояние здоровья, однако проблема только усугубляется. Он сообщил, что уже практически ничего не видит и не различает лиц людей. Также у Паклина регулярно наблюдается повышенное давление — 180. Вдобавок он страдает заболеваниями пищеварения.
Также Романа недавно возили на психиатрическую экспертизу в Екатеринбург, где он видел, как люди «выдирают себе волосы и едят фекалии». Помимо него, подсудимых в клинике не было, парень рассказал, что его содержали с пациентами.
«Я не знаю, за что меня судят. Меня не ознакамливают с материалами дела», — рассказал «Нашему городу» Роман.
Он добавил, что ему был введен седативный препарат, последствия от воздействия которого он испытывает до сих пор. По состоянию здоровья Роман не может писать письма, чтения также дается ему тяжким трудом из-за проблем со здоровьем.
«Я получаю угрозы в СИЗО, мне говорят, если я не буду совершать те действия, которые от меня требуются, то я здесь и останусь. Тяжелым трудом удается добиться того, чтобы мне дали хотя бы таблетку, но она не помогает лечить. имеющиеся заболевания», — рассказал Паклин.
Адвокат Юрия в ходе заседания вновь задал ему вопрос о данных ранее признательных показаниях. Незнамов повторил, что таковых показаний не давал, а документ с текстом его заставили подписать после пыток, в том числе с использованием электрического тока.
«Меня всю ночь пытали, а наутро я должен был подписать бумагу. Из этих показаний часть правды, но лишь то, что не относится к преступлению. Показаний признательных я не давал», — сказал Юрий.
Адвокат парня подчеркнул, что Незнамов уже несколько раз обращался с письменными и устными заявлениями, чтобы его родственникам разрешили навестить его в СИЗО, однако, как подтвердил следователь по делу, в просьбах было отказано.
В разговоре с корреспондентом издания Юрий рассказал, что сейчас чувствует себя хорошо. Но он сообщил, что уже 9 месяцев не может получить книги, которые ему отправили близкие. В списке литературы нет ничего запретного — это учебники по рисованию, анатомии и другая образовательная литература.
Дениз тоже отметил, что не может получить литературу и в СИЗО с ним за последние месяцы не производились следственные мероприятия, а потому он не видит смысла нахождения в СИЗО.
В ходе заседания была допрошена мама Айдына, которая заявила, что готова предоставить сыну жилье. Вдобавок, теплые и близкие отношения с мамой и бабушкой подтверждают наличие постоянных и устойчивых связей. А недавно Дениз подал заявление о вступлении в брак, мама парня рассказала, что свадьба планировалась и до задержания.
В разговоре с нашим корреспондентом Дениз рассказал зачем нес в рюкзаке то, что классифицировали, как взрывчатку.
«У меня был просто мальчишеский интерес, хотел посмотреть, как это работает, собрал сам, вот и все. Я не хотел кому-то навредить, просто баловство такое. Неподходящее время выбрал. Не делайте взрывчатку никогда, ребята», — сказал Дениз.
В ходе заседания Айдын также напомнил, что признательные показания он подписал под пытками. Он готов понести наказание за изготовление «взрывчатки», но считает обвинение в участии в террористическом сообществе необоснованными и в этом вопросе собирается бороться за свою невиновность.
Адвокат Никиты всегда весьма красноречив. Сегодняшнее заседание не стало исключением. Защитник убежден, что наказывать стоит только двух фигурантов за изготовление устройства, причем это преступление не относится к категории тяжких, а это «всего лишь баловство».
«Если говорить. просто человеческим языком, то два молодых человека решили побаловаться, в интернете прочитали, как производятся взрывчатые вещества, их задержали сотрудники полиции. На этом можно было остановиться и вменить те деяния, которые они совершили. Но наши доблестные правоохранители решили раздуть эту ситуацию и возбудиться в иных составах, особо тяжких, в которых сложно доказать вину», — уверен адвокат.
Он вместе с Никитой с нетерпением ждут обвинение в последней редакции, чтобы с ним ознакомится, так как оба убеждены в том, что кроме признательных показаний, выбитых пытками, у стороны обвинения ничего нет.
Пока Данил сидит в СИЗО он уже успел жениться. Сейчас парень говорит, что жутко устал от длительности содержания под стражей и затянувшегося следствия. Он сказал, что за последние месяца его лишь ознакомили с рядом экспертиз, причем далеко не со всеми. Чертыков также не понимает, зачем его так долго держат в СИЗО.
«У меня командировок в месяц больше, чем с ним следственных действий проводится», — прокомментировал адвокат Данила.
Парень также рассказал, что отказался подписывать досудебное соглашение, несмотря на то, что ему предлагали уменьшить срок в два раза.
Напомним, что всех шестерых обвиняют в организации террористического сообщества. Обвиняемые свою вину отрицают, а их адвокаты уверены, что у следователей нет никаких доказательств, кроме признательных показаний, которые, по словам фигурантов, были даны под пытками.