«Пытки током? Нет, не слышали»: Виктор Нестерук посетил Евгения Нигматуллина в СИЗО

Евгений Нигматуллин был задержан в конце 2022 года. По данным его адвоката, обвиняемый подвергся пыткам от сотрудников УБОП, письменное заявление об этом поступило в декабре. Третьего числа члены ОНК посетили заключенного в СИЗО-1, и он в деталях рассказал о данных событиях. Однако четырнадцатого февраля 2023 года Нигматуллин отозвал заявление.