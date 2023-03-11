«Пытки током? Нет, не слышали»: Виктор Нестерук посетил Евгения Нигматуллина в СИЗО

Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 15:40
Updated Сегодня, 15:40
«Этот отказ заключенного от помощи нужен был руководству для того, чтобы отказать ОНК в выдаче видеозаписи и поставить общественный контроль „на место“. Но что-то пошло не так,и 3 марта на имя руководителя ФСИН по Тюменской области Д. В. Руппа было направлено заявление о проведении служебной проверки по факту нарушения начальником СИЗО-1 Петровым А.С. приказа ФСИН России № 652», — сообщил журналист.
Также Нестерук добавил, что сегодняшней ночью в камере, где находится обвиняемый, устроили обыск, в результате чего шестеро заключённых два часа стояли в коридоре и были лишены восьмичасового сна.
Евгений Нигматуллин был задержан в конце 2022 года. По данным его адвоката, обвиняемый подвергся пыткам от сотрудников УБОП, письменное заявление об этом поступило в декабре. Третьего числа члены ОНК посетили заключенного в СИЗО-1, и он в деталях рассказал о данных событиях. Однако четырнадцатого февраля 2023 года Нигматуллин отозвал заявление.
Ранее «Наш город» сообщал, что о Викторе Нестеруке распространили ложную информацию: журналист опроверг, что он он находился в розыске.