«Меня били током»: дело о пытках фигуранта «Тюменского дела» возобновили

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
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Updated Сегодня, 08:49
Юрий Незнамов — один из фигурантов «Тюменского дела», суть его в том, что шестерых человек обвиняют в организации террористического сообщества. Однако почти все обвиняемые свою вину отрицают, их адвокаты уверены, что у следователей нет никаких доказательств, кроме признательных показаний, которые, по словам 5 фигурантов, были даны под пытками. Позже ребята отказались от них и заявили о своей невиновности по вменяемой статье в суде.
«Меня всю ночь пытали, а наутро я должен был подписать бумагу. Показаний признательных я не давал, меня попросили подписать заранее написанный текст», — рассказал «Нашему городу» Юрий.
Незнамовым и его адвокатом был подан иск по делу о пытках, но следователи отказались возбуждать дело. Однако видеозаписей с допросов у них не было, также известно, что после задержания Юрий пропал на несколько дней. Юра и его адвокат подали апелляцию на решение СУ СКР по Тюменское области, об отказе проводить проверку по заявлению о пытках. 14 апреля, жалобу на отказ в возбуждении дела рассматривали в Ленинском районном суде, однако тогда заявитель получил отказ.
Примечательно, что на то заседание не пускали сотрудников СМИ, в пресс-службе заявили, что заседание будет закрытым.
«Судебное заседание будет проходить в закрытом режиме, в связи с п. 1.4 ч. 2 ст. 241 УПК Р Ф (разбирательство уголовного дела в суде может привести к разглашению иной охраняемой федеральным законом тайны; этого требуют интересы обеспечения безопасности участников судебного разбирательства, их близких родственников, родственников или близких лиц)», — сообщили «Нашему городу» в объединенной пресс-службе судебной системы.
Но сторона защиты обратилась и в Тюменский областной суд, где состоялось второе обжалование отказа СУ СКР по Тюменской области в возбуждении уголовного дела против сотрудников, которые по словам Юрия Незнамова, всю ночь пытали его током.
Источник редакции сообщил, что суд отменил решение принятое судом 14 апреля и направил дело на повторное рассмотрение в Ленинский районный суд Тюмени.
«Заседание начали вовремя, все правила на этот раз были соблюдены. Суд выслушал доводы стороны защиты, после чего было принято решение о новом рассмотрении дела и признании прошлого решения недействительным», — сообщает источник.
Адвокат Юрия в ходе заседания вновь задал ему вопрос о данных ранее признательных показаниях и Незнамов повторил, что по своей воле их не давал, а документ с текстом его заставили подписать «после пыток, в том числе с использованием электрического тока».
Однако дата нового рассмотрения дела еще не назначена. Также неизвестно, повлияет ли это решение на заявление других фигурантов дела о пытках. Сейчас на каждом заседании по продлению меры пресечения, 5 фигурантов дела заявляют о том, что они были подвергнуты пыткам со стороны силовиков. Из рассказов Романа Паклина, Дениза Айдына, Никиты Олейника, Данила Чертыкова и Юрия Незнамова следует, что к ним применялся не только электрический ток, но и другие виды физического и психологического воздействия.
«На меня оказывалось психологическое и физическое давление — пытки. Меня мучили током 2 дня. Поэтому я и подписывал признательные показания. Сейчас, я полагаю, из-за того, что нашему делу дали огласку, давления не оказывается. Но мне предлагали заключить досудебное соглашение, обещали скостить половину срока, я отказался», — рассказал изданию Никита Олейник.
Также известно, что фигурантом дела предлагали заключить досудебное соглашение. Так Данил Чертыков рассказал, что ему предлагали вдвое уменьшить срок, если он подпишет соглашение.
«На меня оказывалось психологическое и физическое давление — пытки. Меня мучили током 2 дня. Поэтому я и подписывал признательные показания. Сейчас, я полагаю, из-за того, что нашему делу дали огласку, давления не оказывается. Но мне предлагали заключить досудебное соглашение, обещали скостить половину срока, я отказался», — говорит Никита Олейник.
Однако некоторые фигуранты дела предполагают, что Кирилл Брик мог подписать соглашение. На последнем заседании по продлению меры пресечения, он заявил, что полностью признает вину. Однако, по предположению других обвиняемых, это заявление могло быть сделано под давлением.
По мнению адвоката Павла Руснакова, подписание досудебного соглашения одним из парней означает обвинительный приговор для все фигурантов «Тюменского дела».