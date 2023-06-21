«Меня били током»: дело о пытках фигуранта «Тюменского дела» возобновили

Юрий Незнамов — один из фигурантов «Тюменского дела», суть его в том, что шестерых человек обвиняют в организации террористического сообщества. Однако почти все обвиняемые свою вину отрицают, их адвокаты уверены, что у следователей нет никаких доказательств, кроме признательных показаний, которые, по словам 5 фигурантов, были даны под пытками. Позже ребята отказались от них и заявили о своей невиновности по вменяемой статье в суде.