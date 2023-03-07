«Устами ребенка глаголет следователь»: эксперты заявили о невиновности Михаила Губина

По мнению Барышева, допрос не показал, что Губин намеренно привлекал внимание несовершеннолетних, выходил из своей машины и демонстрировал несовершеннолетним гениталии. Специалист пришел к выводу, что слова мальчика носят психологические признаки заученности, навязанности, фантазии или же предварительной проговоренности выявлены в ряде его высказываний. Так мальчик четко описал все маневры автомобиля, тогда как он не мог их видеть. Также он говорит, что «у дяди были черные очки», однако Губин был в очках для зрения.