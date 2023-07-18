В центре Тюмени проведут реновацию. Город получит за это более 150 миллионов рублей

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 06:39
Updated Сегодня, 06:39
КРТ проведет СЗ «Создатели» — компания предложила за землю более 151 миллиона рублей. Начальная цена лота составляла 2 тысячи 947 рублей.
В документах, опубликованных на портале ГИС Торги, указано, что участие в аукционе приняли семь компаний: СЗ «Центр Девелопмент», «Юпитер», «Территория реновации», «Страна М 5», «Создатели», «Сибмаш-Северстрой», «КомфортСтрой». Еще одна компания, СЗ «Родина-1», не была допущена до участия в торгах.
СЗ «Создатели» работает в Тюмени всего три года. Учредителями компании являются Алексей Григорьев, Артем Шарапов и Кирилл Вяткин. Последние два года у СЗ не было выручки, а убыток по итогам 2022 года составил 1,5 миллионов рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что все работы по реновации в границе Елизарова — Холодильной — Харьковской должны быть проведены в течение пяти лет. Здесь снесут 10 многоквартирных домов, в том числе один неаварийный, один объект ИЖС. Также под снос попадут гаражи.
В течение пяти лет на земельном участке возведут многоэтажные и среднеэтажные дома, детские сады, школы, поликлиники, оборудуют площадки для спорта. Общий объем строительства составит более 25,3 тысячи квадратных метров.