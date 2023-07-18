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В центре Тюмени проведут реновацию. Город получит за это более 150 миллионов рублей

18 июля 2023, 06:35
Фото: 1MI

В центре Тюмени проведут реновацию. Город получит за это более 150 миллионов рублей

Власти Тюмени определились с выбором подрядной организации, которая займется реновацией земельного участка площадью 5,5 гектаров в границе улиц Елизарова — Холодильная — Харьковская.
Сюжет
Тюмень

КРТ проведет СЗ «Создатели» — компания предложила за землю более 151 миллиона рублей. Начальная цена лота составляла 2 тысячи 947 рублей.

В документах, опубликованных на портале ГИС Торги, указано, что участие в аукционе приняли семь компаний: СЗ «Центр Девелопмент», «Юпитер», «Территория реновации», «Страна М 5», «Создатели», «Сибмаш-Северстрой», «КомфортСтрой». Еще одна компания, СЗ «Родина-1», не была допущена до участия в торгах.

СЗ «Создатели» работает в Тюмени всего три года. Учредителями компании являются Алексей Григорьев, Артем Шарапов и Кирилл Вяткин. Последние два года у СЗ не было выручки, а убыток по итогам 2022 года составил 1,5 миллионов рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что все работы по реновации в границе Елизарова — Холодильной — Харьковской должны быть проведены в течение пяти лет. Здесь снесут 10 многоквартирных домов, в том числе один неаварийный, один объект ИЖС. Также под снос попадут гаражи.

В течение пяти лет на земельном участке возведут многоэтажные и среднеэтажные дома, детские сады, школы, поликлиники, оборудуют площадки для спорта. Общий объем строительства составит более 25,3 тысячи квадратных метров.

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#Общество#Новости тюмени#Строительный бизнес#КРТ#Реновация#Торги#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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