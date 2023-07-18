В центре Тюмени проведут реновацию. Город получит за это более 150 миллионов рублей

СЗ «Создатели» работает в Тюмени всего три года. Учредителями компании являются Алексей Григорьев, Артем Шарапов и Кирилл Вяткин. Последние два года у СЗ не было выручки, а убыток по итогам 2022 года составил 1,5 миллионов рублей.