Тюменский застройщик «Сибстройсервис» не смог расселить аварийные дома на Маяке.

В январе «Наш город» сообщал, что в Тюмени не могут продать арестованное здание автопарковки компании «Сибстройсервис». Никто не забыл интересован в покупке недостроя, который находится на улице Интернациональная, 201/1, и занимает площадь более 11,5 тысяч квадратных метров. Цена продажи составляла 125,4 миллиона рублей. Здание было предложено на аукционе в последний раз 29 декабря 2022 года, но торги не состоялись из-за отсутствия заявок, как сообщается на сайте ГИС «Торги». В документах, сопровождающих аукцион, указано, что здание находится на арендованном земельном участке и выставлено на продажу для погашения задолженности в размере более 55,4 миллиона рублей в рамках исполнительного производства. Оценочная стоимость объекта, определенная специалистами ООО «Группа компаний „Азира“, составляет 123 миллиона рублей.