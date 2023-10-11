nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:48

Published Сегодня, 06:48

Modified Сегодня, 06:51

Updated Сегодня, 06:51

Тюменский застройщик «Сибстройсервис» не смог расселить аварийные дома на Маяке.

Тюменский застройщик «Сибстройсервис» не смог расселить аварийные дома на Маяке

11 октября 2023, 06:48
Фото: 1MI
Тюменский застройщик «Сибстройсервис» не смог расселить аварийные дома на Маяке.
Власти города Тюмени решили прекратить сотрудничество с компанией «Сибстройсервис», которая не выполнила своих обязательств по переселению и застройке частного сектора на Маяке, между улицами Магнитогорская и Восстания.

Договор между администрацией города и компанией был заключен в марте 2016 года. По условиям контракта, компания должна была снести и переселить 13 аварийных многоквартирных домов в течение 6 лет. Однако к 1 января 2022 года были разобраны только три таких дома. За два последних года — 2022 и 2023 — застройщик ничего не предпринимал. Именно это стало причиной расторжения контракта, об этом сообщают 72.ru со ссылкой на городскую администрацию.

Стоит отметить, что в 2016 году на Маяке началось расселение территории, компания «Сибстройсервис» получила разрешение на строительство и они начали возведение жилых комплексов «Москва» и «Олимпия».

В Тюмени известного застройщика «Сибстройсервис» хотят обанкротить 29 человек
Узнать подробнее

В январе «Наш город» сообщал, что в Тюмени не могут продать арестованное здание автопарковки компании «Сибстройсервис». Никто не забыл интересован в покупке недостроя, который находится на улице Интернациональная, 201/1, и занимает площадь более 11,5 тысяч квадратных метров. Цена продажи составляла 125,4 миллиона рублей. Здание было предложено на аукционе в последний раз 29 декабря 2022 года, но торги не состоялись из-за отсутствия заявок, как сообщается на сайте ГИС «Торги». В документах, сопровождающих аукцион, указано, что здание находится на арендованном земельном участке и выставлено на продажу для погашения задолженности в размере более 55,4 миллиона рублей в рамках исполнительного производства. Оценочная стоимость объекта, определенная специалистами ООО «Группа компаний „Азира“, составляет 123 миллиона рублей.

Читайте также:
«Задавил и уехал»: 7-летнего тюменца сбил пенсионер во дворе дома на улице ШиротнойТюменцы недовольны превращением улицы Чаплина в скоростную магистраль«Был ли нож?»: в тюменском Ново-Патрушево произошла массовая драка
#Общество#Происшествия#Тюмень#Строительство#Тюменская область#Новости тюмени#Алиса Вернер
Подпишитесь
Тюменские таксисты готовят бунты из-за отсутствия соцпакета
Сегодня, 03:36
Обмеление водохранилища под Тюменью грозит экологической катастрофой
Вчера, 12:43
«Последний раз?»: в Тюмени завершается сезон проката электросамокатов
Вчера, 08:27
В Тюменской области на этой неделе выпадет первый снег
Вчера, 08:15
Тюменцы недовольны превращением улицы Чаплина в скоростную магистраль
Сегодня, 05:52
«Я офицер, если отправят, то поеду без вопросов»: в зоне СВО погиб выпускник ТВВИКУ
Вчера, 11:01