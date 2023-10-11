Тюменский застройщик «Сибстройсервис» не смог расселить аварийные дома на Маяке.

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
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Updated Сегодня, 06:51
Договор между администрацией города и компанией был заключен в марте 2016 года. По условиям контракта, компания должна была снести и переселить 13 аварийных многоквартирных домов в течение 6 лет. Однако к 1 января 2022 года были разобраны только три таких дома. За два последних года — 2022 и 2023 — застройщик ничего не предпринимал. Именно это стало причиной расторжения контракта, об этом сообщают 72.ru со ссылкой на городскую администрацию.
Стоит отметить, что в 2016 году на Маяке началось расселение территории, компания «Сибстройсервис» получила разрешение на строительство и они начали возведение жилых комплексов «Москва» и «Олимпия».
В январе «Наш город» сообщал, что в Тюмени не могут продать арестованное здание автопарковки компании «Сибстройсервис». Никто не забыл интересован в покупке недостроя, который находится на улице Интернациональная, 201/1, и занимает площадь более 11,5 тысяч квадратных метров. Цена продажи составляла 125,4 миллиона рублей. Здание было предложено на аукционе в последний раз 29 декабря 2022 года, но торги не состоялись из-за отсутствия заявок, как сообщается на сайте ГИС «Торги». В документах, сопровождающих аукцион, указано, что здание находится на арендованном земельном участке и выставлено на продажу для погашения задолженности в размере более 55,4 миллиона рублей в рамках исполнительного производства. Оценочная стоимость объекта, определенная специалистами ООО «Группа компаний „Азира“, составляет 123 миллиона рублей.