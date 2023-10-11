В Тобольске открыли ресторан без поваров, официантов и менеджера

Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
Modified Сегодня, 05:27
Updated Сегодня, 05:27
Современный ресторан в Тобольске начал работу 2 октября 2023 года, однако объявления о наборе сотрудников появились значительно позже.
«В октябре 2023 года мы открыли впервые ресторан „Межа“. В меню представлена традиционная сибирская кухня в современном прочтении», — сообщается на сайте ресторана.
Подписчик телеграм-канала «Типичный Тобольск» рассказал администраторам, со ссылкой на знакомых в заведении, что лишь 9 октября руководство начало публиковать объявления о наборе персонала — официантов, поваров и менеджера.
Этот инцидент уже стал поводом для шуток в ресторанном сообществе Тюменской области, однако закрываться ресторан пока не планирует.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюменской области имеется дефицит официантов, упаковщиков, курьеров, продавцов, разнорабочих и водителей.