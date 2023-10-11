nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:25

Published Сегодня, 05:25

Modified Сегодня, 05:27

Updated Сегодня, 05:27

В Тобольске открыли ресторан без поваров, официантов и менеджера

В Тобольске открыли ресторан без поваров, официантов и менеджера

11 октября 2023, 05:25
Фото: 1MI
В Тобольске открыли ресторан без поваров, официантов и менеджера
Долгожданное событие в Тобольске состоялось 2 октября — в городе открыли ресторан «Межа» на курорте в Алемасово. Однако набирать персонал в заведение начали лишь спустя неделю после официального открытия.

Современный ресторан в Тобольске начал работу 2 октября 2023 года, однако объявления о наборе сотрудников появились значительно позже.

«В октябре 2023 года мы открыли впервые ресторан „Межа“. В меню представлена традиционная сибирская кухня в современном прочтении», — сообщается на сайте ресторана.

Подписчик телеграм-канала «Типичный Тобольск» рассказал администраторам, со ссылкой на знакомых в заведении, что лишь 9 октября руководство начало публиковать объявления о наборе персонала — официантов, поваров и менеджера.

Этот инцидент уже стал поводом для шуток в ресторанном сообществе Тюменской области, однако закрываться ресторан пока не планирует.

В ресторанах и кафе Тюмени острый дефицит официантов и барменов без опыта работы
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюменской области имеется дефицит официантов, упаковщиков, курьеров, продавцов, разнорабочих и водителей.

Читайте также:
Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 11 октябряТобольские школьники спасли тонущего мужчинуПогода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 10 октября
#Общество#Бизнес#Тюменская область#Тобольск#Алиса Вернер
Подпишитесь
«Вахтер или супермен»: кто и как охраняет школы и детские сады в Тюмени без оружия?
Вчера, 06:24
Обмеление водохранилища под Тюменью грозит экологической катастрофой
Вчера, 12:43
«Последний раз?»: в Тюмени завершается сезон проката электросамокатов
Вчера, 08:27
В Тюменской области на этой неделе выпадет первый снег
Вчера, 08:15
«Это преступление»: в Тюмени потребовали проверки контракта горадминистрации
Вчера, 03:20
«Я офицер, если отправят, то поеду без вопросов»: в зоне СВО погиб выпускник ТВВИКУ
Вчера, 11:01