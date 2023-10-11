Замдиректора «Монетки» из Тюменской области погиб на СВО

Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
Modified Сегодня, 13:49
Updated Сегодня, 13:49
Днем ранее в поселке похоронили другого бойца — Максима Андреева, известного тюменского спортсмена, призера гиревых чемпионатов.
Оба парня попали в зону СВО по мобилизации. По информации 72.ру, гибель настигла земляков в одном бою погибли парни в одном бою — 30 сентября. Максиму было 22 года, его товарищу — 26 лет.
Александр Хафизов после школы отучился на тракториста-машиниста в Агропедагогическом колледже. Получив диплом, ушел служить в армию, где ему присвоили ВУС сапера. Вернувшись домой, стал работать в торговой сфере. До мобилизации он занимал должность заместителя директора магазина «Монетка». У погибшего Александра остались жена и двое детей.