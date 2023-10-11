Замдиректора «Монетки» из Тюменской области погиб на СВО

Александр Хафизов после школы отучился на тракториста-машиниста в Агропедагогическом колледже. Получив диплом, ушел служить в армию, где ему присвоили ВУС сапера. Вернувшись домой, стал работать в торговой сфере. До мобилизации он занимал должность заместителя директора магазина «Монетка». У погибшего Александра остались жена и двое детей.