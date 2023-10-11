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Сразу две похоронки пришли в Голышманово

Замдиректора «Монетки» из Тюменской области погиб на СВО

11 октября 2023, 13:47
Фото: 1MI
Сразу две похоронки пришли в Голышманово
Сегодня, 11 октября, в Голышманово простились с мобилизованным Александром Хафизовым, погибшим в ходе специальной военной операции.

Днем ранее в поселке похоронили другого бойца — Максима Андреева, известного тюменского спортсмена, призера гиревых чемпионатов.

Оба парня попали в зону СВО по мобилизации. По информации 72.ру, гибель настигла земляков в одном бою погибли парни в одном бою — 30 сентября. Максиму было 22 года, его товарищу — 26 лет.

Фото: Музей боевого братства России/ВКонтакте

Александр Хафизов после школы отучился на тракториста-машиниста в Агропедагогическом колледже. Получив диплом, ушел служить в армию, где ему присвоили ВУС сапера. Вернувшись домой, стал работать в торговой сфере. До мобилизации он занимал должность заместителя директора магазина «Монетка». У погибшего Александра остались жена и двое детей.

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#Общество#Ирина Швецова#СВО#Бойцы СВО
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