Известный тюменский спортсмен погиб в зоне СВО

С раннего возраста Максим Андреев увлекался спортом. Со школьной скамьи он принимал активное участие в самых разных соревнованиях и неоднократно становился призером. Но особенно талант парня проявлялся в гиревом спорте. Под руководством тренера Александра Ефимова в 2016 году Максим занял третье место на чемпионате России, а в 2017 году он получил звание кандидата в мастера спорта и занял шестое место на российском чемпионате в Санкт-Петербурге.