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На фронт Максим Андреев ушел по мобилизации.

Известный тюменский спортсмен погиб в зоне СВО

11 октября 2023, 08:48
Фото: 1MI
На фронт Максим Андреев ушел по мобилизации.
Во время специальной военной операции погиб 22-летний Максим Андреев, уроженец поселка Голышманово, КМС по гиревому спорту. В ряды военнослужащих он попал по частичной мобилизации в 2022 году. Дома его возвращения ждали родители, брат, жена и сын.

О гибели Максима рассказали в Голышмановской спортивной школе, где он тренировался много лет.

«Максим погиб при исполнении воинского долга. Он с доблестью защищал нашу Родину и наши жизни, не допускал врагов к российской территории. Максим был так воспитан и по другому поступить не мог», — скорбят коллеги и тренеры.

С раннего возраста Максим Андреев увлекался спортом. Со школьной скамьи он принимал активное участие в самых разных соревнованиях и неоднократно становился призером. Но особенно талант парня проявлялся в гиревом спорте. Под руководством тренера Александра Ефимова в 2016 году Максим занял третье место на чемпионате России, а в 2017 году он получил звание кандидата в мастера спорта и занял шестое место на российском чемпионате в Санкт-Петербурге.

Фото: Голышмановский спорт/ВКонтакте
«Характерные особенности Максима — упорство, целеустремленность, выдержанность, дисциплинированность, настойчивость. Спорт кует из наших ребят достойных, мужественных сынов Отечества», — отмечают преподаватели.
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После окончания школы Максим поступил в Тюменское высшее военно-инженерное училище. Но по личным обстоятельствам учебу ему пришлось прервать. И даже будучи курсантом, спортсмен находил время для тренировок и добился хороших результатов. В феврале 2019 года на Кубке Вооруженных сил РФ по гиревому спорту он занял второе место.

«Горечь невосполнимая», «Как жалко, таких молодых и талантливых ребят теряет Россия… Вечная память герою!», — скорбят по Максиму его земляки.
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