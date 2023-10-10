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Published Сегодня, 15:02

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Updated Сегодня, 15:04

«Он всегда был за справедливость»: на СВО погиб житель Тобольска

«Он всегда был за справедливость»: на СВО погиб житель Тобольска

10 октября 2023, 15:02
Фото: 1MI
В зоне специальной военной операции при выполнении боевой задачи погиб уроженец Тобольска Вячеслав Царев.

О гибели бойца сообщил сегодня паблик «Типичный Тобольск», отметив что, информация о прощании с ним будет объявлена позднее.

Фото: "Типичный Тобольск"/ВКонтакте

Вячеслав был открытым и добрым человеком. Всегда приходил на помощь. Умел поддержать товарищей в трудную минуту и искренне порадоваться их успехам. Об этом «Нашему городу» рассказал однокашник Вячеслава по профлицею, где они учились на элекромонтеров.

«Он всегда был за справедливость. С ним всегда можно было посоветоваться и попросить у него помощи», — вспоминает мужчина.

Наш собеседник пояснил, что когда он переехал в Тобольск, адаптироваться к новым условиям было сложно. Находились и обидчики, но Вячеслав его защитил и поддержал. И всегда при встрече интересовался делами, делился своими достижениями.

«Вячеслав был весёлый и надёжный друг. Он навсегда запомнится мне очень хорошим и светлым человеком», — скорбит сибиряк.

Ранее стало известно, что в зоне СВО во время планового проверки позиций погиб житель Нижнего Тагила, офицер — выпускник ТВВИКУ.

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