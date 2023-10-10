Боец СВО рассказал Дмитрию Артюхову, что ямальцам завидуют на фронте

Posted Сегодня, 14:19
Published Сегодня, 14:19
Modified Сегодня, 14:21
Updated Сегодня, 14:21
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов встретился с салехардским бойцом спецоперации Александром Уколовым. Мужчина служит в батальоне «Кедр». Глава региона расспросил земляка о том, в чем сейчас больше всего нуждаются на фронте. Об этом глава ЯНАО рассказал 10 октября в своих соцсетях.
В настоящее время Александр Уколов находится дома — восстанавливается после ранения, которое получил на фронте, и ждет решения комиссии. Северянин отметил, что уже готов вернуться в зону спецоперации. По словам Дмитрия Артюхова, Уколова хорошо знают в округе— он руководит региональной общественной организацией ветеранов локальных войн и конфликтов «Комбат», является исполнительным директором окружной ассоциации организации ветеранов боевых действий, а также участником чеченской кампании.
В зоне СВО кроме основных задач Александр помогает ямальским бойцам: решает бытовые вопросы, оформляет запросы на технику или оборудование, поддерживает связь с Ямалом. Поговорили о том, что сейчас больше всего необходимо на фронте. Нужна новая теплая одежда и легковой автомобиль — уже работаем. Наша принципиальная позиция — снабжение ямальских подразделений без лишних проволочек, — пояснил Дмитрий Артюхов.
Губернатор заявил, что на днях получил сообщения от трех подразделений о том, что техника, которую было обещано отправить в августе, прибыла и уже используется военнослужащими.
Готовим новые решения в сфере медицины, реабилитации вернувшихся бойцов. Как и прежде, делаем это сообща — в диалоге с семьями, соцкоординаторами и филиалом госфонда «Защитники Отечества», — сообщил Артюхов.
В личной беседе с губернатором Александр Уколов признался, что на фронте ямальцам завидуют другие подразделения, так как бойцам регулярно присылают из дома вещи, продукты, технику и снаряжение.