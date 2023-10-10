nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:19

Published Сегодня, 14:19

Modified Сегодня, 14:21

Updated Сегодня, 14:21

Боец СВО рассказал Дмитрию Артюхову, что ямальцам завидуют на фронте

Боец СВО рассказал Дмитрию Артюхову, что ямальцам завидуют на фронте

10 октября 2023, 14:19
Фото: скрин из видео Дмитрия Артюхова
Округ регулярно поставляет военнослужащим технику, снаряжение и вещи.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов встретился с салехардским бойцом спецоперации Александром Уколовым. Мужчина служит в батальоне «Кедр». Глава региона расспросил земляка о том, в чем сейчас больше всего нуждаются на фронте. Об этом глава ЯНАО рассказал 10 октября в своих соцсетях.

В настоящее время Александр Уколов находится дома — восстанавливается после ранения, которое получил на фронте, и ждет решения комиссии. Северянин отметил, что уже готов вернуться в зону спецоперации. По словам Дмитрия Артюхова, Уколова хорошо знают в округе— он руководит региональной общественной организацией ветеранов локальных войн и конфликтов «Комбат», является исполнительным директором окружной ассоциации организации ветеранов боевых действий, а также участником чеченской кампании.

В зоне СВО кроме основных задач Александр помогает ямальским бойцам: решает бытовые вопросы, оформляет запросы на технику или оборудование, поддерживает связь с Ямалом. Поговорили о том, что сейчас больше всего необходимо на фронте. Нужна новая теплая одежда и легковой автомобиль — уже работаем. Наша принципиальная позиция — снабжение ямальских подразделений без лишних проволочек, — пояснил Дмитрий Артюхов.

Губернатор заявил, что на днях получил сообщения от трех подразделений о том, что техника, которую было обещано отправить в августе, прибыла и уже используется военнослужащими.

Готовим новые решения в сфере медицины, реабилитации вернувшихся бойцов. Как и прежде, делаем это сообща — в диалоге с семьями, соцкоординаторами и филиалом госфонда «Защитники Отечества», — сообщил Артюхов.

В личной беседе с губернатором Александр Уколов признался, что на фронте ямальцам завидуют другие подразделения, так как бойцам регулярно присылают из дома вещи, продукты, технику и снаряжение.

#Губернатор#Соцсети#Ветераны#Ямало-Ненецкий округ#Дмитрий Артюхов#Спецоперация#Бойцы#СВО
Подпишитесь
«Вахтер или супермен»: кто и как охраняет школы и детские сады в Тюмени без оружия?
Сегодня, 06:24
Обмеление водохранилища под Тюменью грозит экологической катастрофой
Сегодня, 12:43
«Последний раз?»: в Тюмени завершается сезон проката электросамокатов
Сегодня, 08:27
В Тюменской области на этой неделе выпадет первый снег
Сегодня, 08:15
«Это преступление»: в Тюмени потребовали проверки контракта горадминистрации
Сегодня, 03:20
«Я офицер, если отправят, то поеду без вопросов»: в зоне СВО погиб выпускник ТВВИКУ
Сегодня, 11:01