Боец СВО рассказал Дмитрию Артюхову, что ямальцам завидуют на фронте

В настоящее время Александр Уколов находится дома — восстанавливается после ранения, которое получил на фронте, и ждет решения комиссии. Северянин отметил, что уже готов вернуться в зону спецоперации. По словам Дмитрия Артюхова, Уколова хорошо знают в округе— он руководит региональной общественной организацией ветеранов локальных войн и конфликтов «Комбат», является исполнительным директором окружной ассоциации организации ветеранов боевых действий, а также участником чеченской кампании.