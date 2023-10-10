Тобольские школьники спасли тонущего мужчину

В департаменте здравоохранения данную информацию подтвердили и сообщили, что вызов о ЧП поступил в воскресенье в 13:07. Медики прибыли на место происшествия спустя шесть минут и после осмотра доставили мужчину в областную больницу № 3 Тобольска. В настоящее время тоболяк проходит лечение в профильном отделении. Его состояние врачи оценивают как удовлетворительное.