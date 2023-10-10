Тобольские школьники спасли тонущего мужчину

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
Modified Сегодня, 07:54
Updated Сегодня, 07:54
Юные рыбаки подцепили его крючком и попытались вытащить — так как он был довольно тяжелым, школьники поняли, что вытаскивают человека. Поэтому позвали на помощь взрослых. В итоге тонувшего мужчину вытащили на берег и вызвали бригаду скорой помощи.
В департаменте здравоохранения данную информацию подтвердили и сообщили, что вызов о ЧП поступил в воскресенье в 13:07. Медики прибыли на место происшествия спустя шесть минут и после осмотра доставили мужчину в областную больницу № 3 Тобольска. В настоящее время тоболяк проходит лечение в профильном отделении. Его состояние врачи оценивают как удовлетворительное.
Отметим, в водоемах Тюменской области с начала этого года утонули более 40 человек, в том числе 9 детей. В минувшем году за лето в водоемах погибли шесть детей. Большая часть трагедия произошла из-за нарушения правил безопасности на воде.