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Тобольские школьники спасли тонущего мужчину

Тобольские школьники спасли тонущего мужчину

10 октября 2023, 07:52
Фото: 1MI
В Тобольске школьники спасли тонущего в реке мужчину. Ребята рыбачили спиннингами на берегу реки Иртыш, когда увидели плывущий по воде спасательный жилет.
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Дети

Юные рыбаки подцепили его крючком и попытались вытащить — так как он был довольно тяжелым, школьники поняли, что вытаскивают человека. Поэтому позвали на помощь взрослых. В итоге тонувшего мужчину вытащили на берег и вызвали бригаду скорой помощи.

В департаменте здравоохранения данную информацию подтвердили и сообщили, что вызов о ЧП поступил в воскресенье в 13:07. Медики прибыли на место происшествия спустя шесть минут и после осмотра доставили мужчину в областную больницу № 3 Тобольска. В настоящее время тоболяк проходит лечение в профильном отделении. Его состояние врачи оценивают как удовлетворительное.

Отметим, в водоемах Тюменской области с начала этого года утонули более 40 человек, в том числе 9 детей. В минувшем году за лето в водоемах погибли шесть детей. Большая часть трагедия произошла из-за нарушения правил безопасности на воде.

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