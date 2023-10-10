«Я офицер, если отправят, то поеду без вопросов»: в зоне СВО погиб выпускник ТВВИКУ

Владимир окончил ТВВИКУ летом 2022 года. По распределению, в августе он продолжил службу в Псковской дивизии в должности командира взвода саперной роты. А уже в ноябре младший лейтенант оказался в зоне СВО. Об этом АН «Между строк» рассказала его жена Ксения.