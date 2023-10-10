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Офицера из ТВВИКУ похоронили в Нижнем Тагиле.

«Я офицер, если отправят, то поеду без вопросов»: в зоне СВО погиб выпускник ТВВИКУ

10 октября 2023, 11:01
Фото: 1MI
Офицера из ТВВИКУ похоронили в Нижнем Тагиле.
Во время спецоперации на территории Украины погиб 24-летний житель Нижнего Тагила, выпускник Тюменского высшего военно-командного училища Владимир Котыгин. Прощание с молодым офицером прошло в его родном городе на прошлой неделе.

Владимир окончил ТВВИКУ летом 2022 года. По распределению, в августе он продолжил службу в Псковской дивизии в должности командира взвода саперной роты. А уже в ноябре младший лейтенант оказался в зоне СВО. Об этом АН «Между строк» рассказала его жена Ксения.

«Вове было 24 года. Ещё со школы он был активным парнем: участвовал во всех мероприятиях, пел, танцевал, играл в театральных постановках. У него было очень много друзей. К сожалению, после поступления в училище свободного времени почти не было, но каждый отпуск нас ждали наши родители и друзья. Хотя бы раз в полгода у всех близких было ценное время, которое они могли провести с ним», — вспоминает вдова.
Фото: АН «Между строк»/ВКонтакте

В конце января Владимир был ранен. Ксения навестила мужа в госпитале, где он ей заявил, что после лечения намерен вернуться на Украину.

«У него была позиция: я офицер, если отправят, то поеду без вопросов», — пояснила Ксения.

В середине марта офицер оказался снова в зоне спецоперации. В августе Владимир получил свою первую награду — медаль «За отвагу», а в сентябре его представили к ордену Мужества, а спустя несколько дней и ко второму ордену.

«17 сентября мы общались последний раз, вместе строили планы на отпуск, а 19 сентября он погиб. Второй орден Мужества получил уже посмертно», — рассказала женщина.
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Первое сообщение о гибели мужа Ксения получила от жены его товарища. Но официально эта информация подтвердилась только спустя два дня, а извещение о смерти супруге и родителям Владимира выдали в военкомате 25 сентября.

Подробности о том, как он погиб, родным пока неизвестны. Ксении только удалось узнать, что ее муж пошел на позиции с проверкой и попал под обстрел, осколками зацепило ноги, руки и голову.

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#Ирина Швецова#ТВВИКУ#Некролог#СВО
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