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Тюменцы недовольны превращением улицы Чаплина в скоростную магистраль.

Тюменцы недовольны превращением улицы Чаплина в скоростную магистраль

11 октября 2023, 05:52
Фото: 1MI
Тюменцы недовольны превращением улицы Чаплина в скоростную магистраль.
Информация о том, что улицу Чаплина к 2026–2031 гг. превратят в шестиполосную магистраль непрерывного движения шокировала тюменцев. Горожане считают, что в частном секторе не место такой оживленной трассе.

По информации городских властей, проезжую часть улицы Чаплина должны расширить с 4-х до 6-ти полос. Изначально работы должны были начаться в 2024 году, однако их перенесли на период с 2024 по 2031 годы, об этом сообщает 72.RU со ссылкой на городскую администрацию. Однако в администрации Тюмени «Нашему городу» оперативно это заявление не подтвердили, от редакции потребовали официальный запрос.

Однако тюменцы уже шокированы перспективой улицы Чаплина, горожане считают, что организация магистрали в частном секторе — решение неверное.

«Это в любом случае очень глупое решение — спровоцирует рост автомобилизации, по этой дороге все будут гонять А что самое страшное — это все упирается в стрелу, которая и так стоит. По сути, это бесполезная трата бюджетных средств, учитывая, что нормального общественного транспорта там нет, только парочка маршруток. Логичнее было потратить эти деньги на строительство небольших ЖД переездов в этом же районе», — сообщают тюменцы.

«Наш город» направил городским властям официальный запрос, чтобы узнать больше о планах на улицу Чаплина.

«Это преступление»: в Тюмени потребовали проверки контракта горадминистрации
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменский общественник Алексей Савоськин требует проверить один из контрактов городской администрации, так как он усмотрел в нем признаки уголовного преступления.

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