Тюменцы недовольны превращением улицы Чаплина в скоростную магистраль.

Posted Сегодня, 05:52
Published Сегодня, 05:52
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Updated Сегодня, 05:54
По информации городских властей, проезжую часть улицы Чаплина должны расширить с 4-х до 6-ти полос. Изначально работы должны были начаться в 2024 году, однако их перенесли на период с 2024 по 2031 годы, об этом сообщает 72.RU со ссылкой на городскую администрацию. Однако в администрации Тюмени «Нашему городу» оперативно это заявление не подтвердили, от редакции потребовали официальный запрос.
Однако тюменцы уже шокированы перспективой улицы Чаплина, горожане считают, что организация магистрали в частном секторе — решение неверное.
«Это в любом случае очень глупое решение — спровоцирует рост автомобилизации, по этой дороге все будут гонять А что самое страшное — это все упирается в стрелу, которая и так стоит. По сути, это бесполезная трата бюджетных средств, учитывая, что нормального общественного транспорта там нет, только парочка маршруток. Логичнее было потратить эти деньги на строительство небольших ЖД переездов в этом же районе», — сообщают тюменцы.
«Наш город» направил городским властям официальный запрос, чтобы узнать больше о планах на улицу Чаплина.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменский общественник Алексей Савоськин требует проверить один из контрактов городской администрации, так как он усмотрел в нем признаки уголовного преступления.