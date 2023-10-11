Тюменцы недовольны превращением улицы Чаплина в скоростную магистраль.

По информации городских властей, проезжую часть улицы Чаплина должны расширить с 4-х до 6-ти полос. Изначально работы должны были начаться в 2024 году, однако их перенесли на период с 2024 по 2031 годы, об этом сообщает 72.RU со ссылкой на городскую администрацию. Однако в администрации Тюмени «Нашему городу» оперативно это заявление не подтвердили, от редакции потребовали официальный запрос.