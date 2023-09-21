«Пострадает весь город!»: как строительство межвузовского кампуса скажется на Тюмени?

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
На месте, где по планам властей, должен быть построен межвузовский кампус, уже лежат горы песка. Но почетный строитель России, общественник Алексей Савоськин отметил, что вести такие работы рановато.
«Мы можем говорить о том, что строительство кампуса начато потому что мы видим, что начались подготовительные работы. Да, сейчас разрешено вести подготовку еще до получения разрешения на строительство. У нас ведь плановости нет в России, все быстрее, все в авральном порядке. Однако так спешить не стоит, ведь перед началом основных работ важно решить ряд серьезных проблем», — отмечает Савоськин.
В районе спуска с моста Мельникайте, если пройти ближе к Туре, заметно, что с берегоукреплением на этом участке имеются серьезные проблемы — бетонные плиты разбиты, а берег реки больше напоминает болотце. К тому же здесь располагается бывшее русло Туры и грунты для строительства могут оказаться слишком слабыми.
«Вообще строить можно, но придется проводить дополнительные работы, что повлечет удорожание. Стабилизация грунтов будет нужна и это может сдвинуть срок ввода в эксплуатацию. Потребуется берегоукрепление, потому что река будет стремиться вернуться в свое историческое русло», — говорит общественник.
Также важно понимать, что кампус расположится на одной стороне реки, а здания учебных и административных корпусов — на другой. Если к месту расположения кампуса пустят общественный транспорт, то скорее всего автобусам придется разворачиваться на развязке «Мельникайте-Дружбы», что может создать существенные заторы на дорогах.
«Мы видим, что даже после реконструкции, участок Мельникайте от улицы дружбы до 50 лет Октября отличается крайне интенсивным движением. Если мы построим еще один микрорайон, а по сути кампус — это жилой микрорайон, то проблемы усугубится», — предостерегает Савоськин.
Стоит понимать, что многие студенты сейчас водят собственные автомобили, а потому по утрам улица Мельникайте может попросту встать и не справиться с потоком. А потому, Алексей Савоськин уверен — пока не будет решен вопрос по организации дорожного движения, то строить кампус вовсе нельзя.
Вдобавок, согласно ФЗ от 29.12.2017 N 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в России», размещение объектов капитального строительства в нарушение требований по обеспечению эффективности организации дорожного движения не допускается.
«То есть строительство будет попросту незаконным, если перед этим не будет обеспечен выезд. Возможно строительство еще одной развязки потребуется. Да, она скорее всего будет неполной, но есть такой тип — „труба“, в надземном виде можно вполне сделать с кампуса выезд. Но возможно и сам мост через Туру придется снова расширять на отрезке до 50 лет Октября», — говорит общественник.
Тюменские активисты уже отмечали, что место, выбранное для строительства кампуса не совсем удобно для студентов, Ибо территория, на которой находятся жилые, образовательные и социальные объекты для студентов и преподавателей, отдалена от мест учебы и имеет сложную маршрутную сеть для проезда студентов к учебным корпусам. Также тюменцы отмечают, что строительство кампуса в этом месте, безусловно, нанесет непоправимый вред экологии Тюмени, учитывая его близость к Гагаринскому парку.
Эколог крупной тюменской компании Ирина Гаврина подтвердила, что неграмотное проведение строительных работ может навредить Туре, озеру Круглому и лесному массиву в том районе.
«Кампус расположится между Турой и озером Круглым, причем, учитывая, что там будет 10 объектов, общей площадью 167 тысяч квадратных метров, это серьезно скажется на состоянии водоемов и существенно сократит зеленую зону в городе. Безусловно, можно продумать вопросы берегоукрепления и минимизировать наносимый урон, однако исключить его невозможно. Вдобавок, мы понимаем, что там будут жить студенты, что намекает нам на еще большую опасность для этих водных объектов», — говорит эколог.
Гидролог Сергей Демченко отмечает, что освоение площадей под строительство, включая уничтожение растительного и почвенного покровов, влечет за собой разрушительные изменения в сложившихся экосистемах, коими являются Тура и озеро Круглое. Работы могут катастрофически сказаться на местной флоре и фауне.
Возмутила тюменцев и сумма денег, выделенная на строительство кампуса. Горожане считают, что более 32 миллионов рублей можно было бы потратить на более существенные нужды.
«Эти средства берутся, в том числе из бюджета региона. Сейчас важный исторический момент для нашей страны и всего российского народа! Разве сейчас время для таких трат? Такие огромные деньги важнее было бы направить на совсем другие цели (например, на развитие промышленности в регионе). Мы требуем прекратить строительство межвузовского кампуса на улице Мельникайте», — заявили тюменские активисты, выступающие против строительства кампуса.
Отметим, что сейчас многие тюменские общежития находятся в упадке. Алексей Савоськин подчеркивает, что власти могли бы вложить деньги в реконструкцию этих построек, так как смотреть на них уже страшно.
Тюменский урбанист Никита Мельников считает, что курс Тюмени на постройку нового и игнорирование разбитого старого — неверный.
«Сначала необходимо привести в порядок то, что сейчас находится в ужасном состоянии. Я уверен, что никто из чиновников давно не видел настоящего общежития и даже не понимает, что там происходит. Посмотрите на наш город, у нас строятся стильные и модные новостройки на фоне разбитых деревяшек, в которых нищие, не по своей вине, пенсионеры доживают свой век. Кампус — это еще один символ этой жуткой устоявшейся системы», — говорит урбанист.
По мнению экспертов, строительство кампуса в Тюмени на выбранной локации — очень поспешное решение. Есть риски того, что после завершения работ, город попросту встанет в огромную пробку и жители ближайших районов потеряют связь с городом. Этот вопрос можно решить строительством развязки, однако пока неизвестно планируют ли власти обеспечить выезды, как это положено по закону.
Вдобавок уголок с лесом, озером и рекой, которым всегда кичились местные власти, может существенно потерять свое природное очарование. На месте требуется экологическая экспертиза, которая необходима для более безопасного строительства.
А огромная сумма денег, выделенная на кампус могла бы пойти на иные проблемы, которые в городе стоят довольно остро. Однако решение вопросов с обмелением Туры, объемами аварийного жилья, некачественными дорогами и многим другим уходят на второй план.