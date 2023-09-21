«Пострадает весь город!»: как строительство межвузовского кампуса скажется на Тюмени?

Тюменские активисты уже отмечали, что место, выбранное для строительства кампуса не совсем удобно для студентов, Ибо территория, на которой находятся жилые, образовательные и социальные объекты для студентов и преподавателей, отдалена от мест учебы и имеет сложную маршрутную сеть для проезда студентов к учебным корпусам. Также тюменцы отмечают, что строительство кампуса в этом месте, безусловно, нанесет непоправимый вред экологии Тюмени, учитывая его близость к Гагаринскому парку.