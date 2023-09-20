Трехуровневую развязку в Тюмени откроют раньше срока

В августе этого года было открыто движение по правоповоротному съезду, благодаря которому теперь автомобилисты могут поворачивать с объездной на улицу Мельникайте, не выезжая на кольцо. Кроме того, для пешеходов обустроили тротуар вдоль Мельникайте, который соединяет надземный переход с остановкой общественного транспорта.