Трехуровневую развязку в Тюмени откроют раньше срока

Posted Сегодня, 04:01
Published Сегодня, 04:01
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Updated Сегодня, 04:03
По словам директора филиала «Мостострой-11» территориальной фирмы «Мостоотряд-36» Андрея Лазарева, все работы ведутся с опережением срока. В настоящее время строители приступили к возведению третьего уровня развязки.
На объекте задействовано около 300 человек. При строительстве автодороги используются материалы отечественного производства. Например, лакокрасочное покрытие из Екатеринбурга, металлические и железобетонные конструкции выполнены в цехах Тюмени.
Напомним, строительство новой развязки в Тюмени началось в 2020 году. Тогда был заключен первый контракт на три года. Следующий этап был запущен в работу в 2022-м и рассчитан до декабря 2024 года.
В августе этого года было открыто движение по правоповоротному съезду, благодаря которому теперь автомобилисты могут поворачивать с объездной на улицу Мельникайте, не выезжая на кольцо. Кроме того, для пешеходов обустроили тротуар вдоль Мельникайте, который соединяет надземный переход с остановкой общественного транспорта.