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Трехуровневую развязку в Тюмени откроют раньше срока

Трехуровневую развязку в Тюмени откроют раньше срока

20 сентября 2023, 04:01
Фото: Администрация Тюмени
Новую развязку вязку на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы планируют запустить в работу до конца этого года. Об этом сообщили в администрации Тюмени.

По словам директора филиала «Мостострой-11» территориальной фирмы «Мостоотряд-36» Андрея Лазарева, все работы ведутся с опережением срока. В настоящее время строители приступили к возведению третьего уровня развязки.

На объекте задействовано около 300 человек. При строительстве автодороги используются материалы отечественного производства. Например, лакокрасочное покрытие из Екатеринбурга, металлические и железобетонные конструкции выполнены в цехах Тюмени.

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Напомним, строительство новой развязки в Тюмени началось в 2020 году. Тогда был заключен первый контракт на три года. Следующий этап был запущен в работу в 2022-м и рассчитан до декабря 2024 года.

В августе этого года было открыто движение по правоповоротному съезду, благодаря которому теперь автомобилисты могут поворачивать с объездной на улицу Мельникайте, не выезжая на кольцо. Кроме того, для пешеходов обустроили тротуар вдоль Мельникайте, который соединяет надземный переход с остановкой общественного транспорта.

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