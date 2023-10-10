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Published Сегодня, 12:43

Modified Сегодня, 12:48

Updated Сегодня, 12:48

Жителям Тюменской области грозит нехватка воды.

Обмеление водохранилища под Тюменью грозит экологической катастрофой

10 октября 2023, 12:43
Фото: 1MI
Жителям Тюменской области грозит нехватка воды.
Водохранилище рядом с селом Кулаково Тюменской области за месяц резко обмелело. Местные жители считают причиной ситуации падение уровня воды в Туре, при этом власти заявили, что это произошло в результате повреждения водовыпуска.
Сюжет
Тура

Злоумышленники, личности которых пока не установлены, украли задвижку водохранилища и повредили колодцы. Вследствие повреждения водовыпуска вода начала быстро убывать, пояснили в администрации района.

«ЧП произошло из-за повреждения донного водовыпуска ГТС реки Пановка в селе Кулаково. До конца года планируется закончить ремонт, но на восстановление водохранилища и нормализацию уровня воды необходимо будет еще больше времени», — уточнили местные власти.
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Ремонтные работы на водохранилище ведутся уже несколько дней. После завершения работ, по словам представителей администрации, уровень воды будет восстановлен.

Ранее сообщалось, что в тюменской Туре за двое суток на 12 сантиметров упал уровень воды.

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#Общество#Тюменская область#Новости тюмени#Тура#Река Тура#Обмеление#Анна Безрукова
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