Обмеление водохранилища под Тюменью грозит экологической катастрофой

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
Злоумышленники, личности которых пока не установлены, украли задвижку водохранилища и повредили колодцы. Вследствие повреждения водовыпуска вода начала быстро убывать, пояснили в администрации района.
«ЧП произошло из-за повреждения донного водовыпуска ГТС реки Пановка в селе Кулаково. До конца года планируется закончить ремонт, но на восстановление водохранилища и нормализацию уровня воды необходимо будет еще больше времени», — уточнили местные власти.
Ремонтные работы на водохранилище ведутся уже несколько дней. После завершения работ, по словам представителей администрации, уровень воды будет восстановлен.
Ранее сообщалось, что в тюменской Туре за двое суток на 12 сантиметров упал уровень воды.