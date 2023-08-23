Тюменским школам не хватает поваров и официантов

Posted Сегодня, 17:02
Published Сегодня, 17:02
Modified Сегодня, 17:02
Updated Сегодня, 17:02
Для накрытия столов в тюменских школах нужны 10 официантов, им обещают платить до 27 тысяч в месяц. Ещё шесть человек требуются в качестве повара школьных обедов. Им обещают платить до 32 тысяч в месяц.
Стоит отметить, что к началу учебных занятий в школах Тюмени нужны 98 учителей. По данным сайта Зарплата.ру, педагоги занимают 12 место в рейтинге самых востребованных профессий в городе. Официанты на 14 месте.
Ранее «Наш город» сообщал, что в учебной гимназии перед началом занятий уволились 12 учителей. В департаменте образования подчеркнули, что наводить панику вокруг этого вопроса не стоит, поскольку учителя ушли самостоятельно по личным причинам.