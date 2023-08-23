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Updated Сегодня, 17:02

Тюменским школам не хватает поваров и официантов

Тюменским школам не хватает поваров и официантов

23 августа 2023, 17:02
Фото: Midjourney
На федеральном сервисе «Работа России» появились вакансии для комбината школьного питания. К началу учебного сезона требуются повара, мойщики посуды и официанты.

Для накрытия столов в тюменских школах нужны 10 официантов, им обещают платить до 27 тысяч в месяц. Ещё шесть человек требуются в качестве повара школьных обедов. Им обещают платить до 32 тысяч в месяц.

Стоит отметить, что к началу учебных занятий в школах Тюмени нужны 98 учителей. По данным сайта Зарплата.ру, педагоги занимают 12 место в рейтинге самых востребованных профессий в городе. Официанты на 14 месте.

Ранее «Наш город» сообщал, что в учебной гимназии перед началом занятий уволились 12 учителей. В департаменте образования подчеркнули, что наводить панику вокруг этого вопроса не стоит, поскольку учителя ушли самостоятельно по личным причинам.

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#Общество#Александр Мязин#Школы#Новости тюмени#Тюменцы
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