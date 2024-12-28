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Posted 28 декабря, 08:05

Published 28 декабря, 08:05

Modified 28 декабря, 09:35

Updated 28 декабря, 09:35

Тюменцы назвали 5 главных проблем 2024 года.

Тюмень в 2024 году: 5 главных проблем, которые отправятся с горожанами в 2025 год

28 декабря 2024, 08:05
Фото: 1MI. Тюменцы назвали 5 главных проблем 2024 года.

Тюменцы назвали 5 главных проблем 2024 года

2024 год в Тюмени стал годом больших перемен, не обошлось и без проблем, которые беспокоят горожан. Экологические беды, рост цен и проблемы с транспортом — всё это стало частью повседневной жизни для местных жителей. Чем вызваны эти проблемы и что нужно сделать, чтобы улучшить ситуацию в будущем?

2024 год оказался насыщенным событиями и вызовами для жителей Тюмени. Регион продолжает развиваться, внедрять новые технологии и улучшать инфраструктуру, но, несмотря на эти достижения, некоторые проблемы по-прежнему остаются актуальными. Тюменцы выделили пять главных вопросов, которые волновали их в уходящем году.

Рост цен на товары и услуги

Инфляция и удорожание товаров стали ощутимой проблемой для тюменцев в 2024 году. В первую очередь это касается продуктов питания и коммунальных услуг. По данным Росстата, в регионе подорожали мясо, хлеб и молочная продукция, что особенно ударило по семейным бюджетам. Также рост цен на аренду жилья и коммунальные платежи стал вызовом для многих семей. Увеличение тарифов на электроэнергию, воду и отопление вызывает волну недовольства. Проблема усугубляется недостатком субсидий для уязвимых категорий граждан.

Согласно данным Тюменьстата, по состоянию на конец 2024 года, цены на потребительские товары и услуги в регионе увеличились в среднем на 6,6%.

Продовольственные товары:

  • Молоко и молочная продукция: подорожали на 12,8%.

  • Рыба и морепродукты: увеличились в цене на 11,5%.

  • Масло сливочное: стало дороже на 30,1%.

  • Сыр: подорожал на 14,4%.

  • Хлеб и хлебобулочные изделия: увеличились в цене на 13,5%.

  • Мясо и птица: подорожали на 3,3%.

  • Кондитерские изделия: стали дороже на 9,4%.

  • Сахар-песок: увеличился в цене на 8,3%.

  • Масло подсолнечное: подорожало на 3,5%.

  • Колбасные изделия и продукты из мяса и птицы: стали дороже на 2,9%.

  • Плодоовощная продукция: увеличилась в цене на 2,8%.

  • Крупа и бобовые: подорожали на 2,1%.

  • Алкогольные напитки: стали дороже на 1,6%.

«Как и в большинстве российских регионов, в Тюмени продолжалась инфляция, которая напрямую влияет на стоимость товаров и услуг. В 2024 году цены на многие продукты и услуги выросли из-за общей экономической ситуации в стране, включая увеличение стоимости сырья и топлива, что сказывается на стоимости производства и транспортировки товаров. Рост цен на электроэнергию, воду, отопление и другие коммунальные услуги также стал одной из причин удорожания», — объясняет экономист Леонид Вараксин.
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Непродовольственные товары:

  • Мебель: подорожала на 10,2%.

  • Табачные изделия: увеличились в цене на 8,8%.

  • Медикаменты: подорожали на 8,7%.

  • Парфюмерно-косметические товары: стали дороже на 6,6%.

  • Строительные материалы: увеличились в цене на 5,6%.

  • Одежда и бельё: подорожали на 3,1%.

  • Моющие и чистящие средства: стали дороже на 2,3%.

  • Обувь: увеличилась в цене на 1,9%.

  • Электротовары и другие бытовые приборы: подорожали на 1,5%.

«В 2024 году также заметно подорожали услуги пассажирского транспорта и туристические поездки. Рост цен на топливо, изменение курса валют и рост тарифов на транспортные перевозки привели к удорожанию как внутригородского, так и междугородного транспорта. Ряд товаров, особенно тех, которые завозятся из-за рубежа, подорожали из-за курса рубля и роста внешнеэкономических тарифов. Это касалось как продукции, так и комплектующих для производства. В частности, повышение цен на медикаменты и парфюмерно-косметические товары связано с увеличением цен на импортируемые товары и нестабильной валютной ситуацией», — объяснил экономист.

По мнению специалиста, в следующем году не стоит ожидать снижения цен. Будучи реалистами, можно рассчитывать лишь на менее интенсивное удорожание.

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Общественный транспорт и пробки

Тюмень продолжает развиваться, но транспортная инфраструктура не всегда справляется с растущей нагрузкой. Пробки на основных магистралях города — одна из самых обсуждаемых тем. Расширение улиц и строительство новых дорог иногда лишь временно решают проблему, а число автомобилей продолжает расти. Особенно сложной ситуация становится зимой, когда из-за снега проезжая часть сужается.

Тюменцы в 2024 году всё чаще выражают недовольство состоянием общественного транспорта в городе. Несмотря на многочисленные обещания властей, многие маршруты по-прежнему страдают от нерегулярности и переполненности. Утренние и вечерние часы пик — это настоящее испытание для пассажиров, особенно на автобусах и маршрутках, где места часто не хватает, а ожидание транспорта растягивается на длительные минуты.

«Кроме того, состояние самого транспорта вызывает много вопросов. Множество автобусов и маршруток имеют устаревшее оборудование, что приводит к частым поломкам и сбоям в расписании», — считает тюменский урбанист Никита Мельников.

Вдобавок, на маршрутах, особенно в пригородных районах, часто не хватает места для велосипедистов, что также вызывает недовольство среди активных граждан.

Решение проблемы общественного транспорта в Тюмени требует значительных вложений в обновление автопарка, улучшение инфраструктуры и усовершенствование системы контроля за соблюдением расписания. Многие тюменцы надеются на постепенный переход к экологически чистым видам транспорта и интеграцию системы общественного транспорта с современными технологиями, чтобы сделать передвижение по городу более удобным и доступным для всех.

Однако, как рассказывали городские власти, пока с проблемами общественного транспорта собираются бороться лишь увеличением числа автобусов и внедрением большего числа выделенных полос.

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Кризис в здравоохранении

Медицинская сфера региона испытывает нехватку кадров. Несмотря на увеличение финансирования и строительство новых поликлиник, многие жители жалуются на очереди к специалистам. В некоторых районах Тюменской области доступ к медицинским услугам ограничен.

Дополнительной нагрузкой стала осенняя вспышка ОРВИ и гриппа, которая обострила проблему. Аптеки региона также страдают от перебоев с поставками лекарств, что создает неудобства для пациентов.

Врачи, в свою очередь, жалуются на переработки и низкие зарплаты. Многие специалисты покидают регион, что усиливает кадровый дефицит.

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Дефицит доступного жилья

Рост цен на недвижимость стал одной из ключевых проблем 2024 года. Средняя стоимость квадратного метра в Тюмени продолжает увеличиваться при ставке ЦБ в 21%, делая покупку жилья недоступной для многих молодых семей.

«Кроме того, рынок аренды жилья также переживает кризис. Спрос превышает предложение, что провоцирует рост цен. Многие арендодатели повышают стоимость, особенно в центральных районах города», — говорит специалист рынка недвижимости Андрей Белоусов.

Эксперты в сфере недвижимости в 2025 году не испытывают особого оптимизма. Наиболее вероятным сценарием видится сохранение ключевой ставки на уровне 20% в течение всего года, что может привести к серьёзному кризису на рынке жилья.

Одним из возможных способов предотвращения кризиса мог бы стать рекомендательный характер ипотечного стандарта, снижение ставки и запуск адресных программ с государственной поддержкой. Однако в настоящее время такой сценарий считается маловероятным. В связи с этим всем участникам рынка недвижимости необходимо подготовиться к возможным трудностям и кризисным явлениям.

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Кадровый голод и низкие зарплаты

Одной из главных проблем Тюмени в 2024 году остаётся низкий уровень зарплат в ряде отраслей, что создаёт социальное напряжение и приводит к нехватке квалифицированных специалистов. Несмотря на растущий рынок труда и высокие темпы роста зарплат в строительстве и некоторых других отраслях, многие тюменцы по-прежнему сталкиваются с трудностями при поиске высокооплачиваемой работы.

Особенно сложная ситуация наблюдается в сферах образования, здравоохранения, культуры и общественного питания, где зарплаты значительно ниже средних по городу. Работники этих сфер сталкиваются с перегрузками и низкими уровнями оплаты труда, что приводит к высокому уровню текучести кадров и снижению качества услуг.

«Многие тюменцы, чтобы повысить уровень дохода, вынуждены искать работу за пределами города или работать на нескольких местах, что также сказывается на их качестве жизни. Это приводит к миграции молодых специалистов в другие регионы, что, в свою очередь, затрудняет рост экономики города», — отмечает специалист в области рынка труда Кристина Коркина

Для улучшения ситуации необходима поддержка со стороны государства в виде субсидий и программ для поддержки работников, повышение квалификации и улучшение условий труда в тех отраслях, где наблюдается дефицит высококвалифицированных специалистов.

К тому же по итогам 2024 года медианная зарплата жителей Тюменской области оказалась ниже среднестатистического показателя по России.По расчётам аналитиков, в 2024 году медианная заработная плата в России составила 67,3 тысячи рублей, что на 11,5 тысячи больше, чем в 2023 году. В Тюменской области этот показатель достиг 67,1 тысячи рублей, превысив прошлогодние 56,3 тысячи.

Ожидается, что в грядущем году зарплаты вырастут. Но пока сложно сказать, смогут ли они успеть за ростом цен. Как будет развиваться ситуация мы узнаем уже в 2025 году.

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