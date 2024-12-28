Тюмень в 2024 году: 5 главных проблем, которые отправятся с горожанами в 2025 год

Posted 28 декабря, 08:05
Published 28 декабря, 08:05
Modified 28 декабря, 09:35
Updated 28 декабря, 09:35
2024 год оказался насыщенным событиями и вызовами для жителей Тюмени. Регион продолжает развиваться, внедрять новые технологии и улучшать инфраструктуру, но, несмотря на эти достижения, некоторые проблемы по-прежнему остаются актуальными. Тюменцы выделили пять главных вопросов, которые волновали их в уходящем году.
Инфляция и удорожание товаров стали ощутимой проблемой для тюменцев в 2024 году. В первую очередь это касается продуктов питания и коммунальных услуг. По данным Росстата, в регионе подорожали мясо, хлеб и молочная продукция, что особенно ударило по семейным бюджетам. Также рост цен на аренду жилья и коммунальные платежи стал вызовом для многих семей. Увеличение тарифов на электроэнергию, воду и отопление вызывает волну недовольства. Проблема усугубляется недостатком субсидий для уязвимых категорий граждан.
Согласно данным Тюменьстата, по состоянию на конец 2024 года, цены на потребительские товары и услуги в регионе увеличились в среднем на 6,6%.
Продовольственные товары:
Молоко и молочная продукция: подорожали на 12,8%.
Рыба и морепродукты: увеличились в цене на 11,5%.
Масло сливочное: стало дороже на 30,1%.
Сыр: подорожал на 14,4%.
Хлеб и хлебобулочные изделия: увеличились в цене на 13,5%.
Мясо и птица: подорожали на 3,3%.
Кондитерские изделия: стали дороже на 9,4%.
Сахар-песок: увеличился в цене на 8,3%.
Масло подсолнечное: подорожало на 3,5%.
Колбасные изделия и продукты из мяса и птицы: стали дороже на 2,9%.
Плодоовощная продукция: увеличилась в цене на 2,8%.
Крупа и бобовые: подорожали на 2,1%.
Алкогольные напитки: стали дороже на 1,6%.
«Как и в большинстве российских регионов, в Тюмени продолжалась инфляция, которая напрямую влияет на стоимость товаров и услуг. В 2024 году цены на многие продукты и услуги выросли из-за общей экономической ситуации в стране, включая увеличение стоимости сырья и топлива, что сказывается на стоимости производства и транспортировки товаров. Рост цен на электроэнергию, воду, отопление и другие коммунальные услуги также стал одной из причин удорожания», — объясняет экономист Леонид Вараксин.
Непродовольственные товары:
Мебель: подорожала на 10,2%.
Табачные изделия: увеличились в цене на 8,8%.
Медикаменты: подорожали на 8,7%.
Парфюмерно-косметические товары: стали дороже на 6,6%.
Строительные материалы: увеличились в цене на 5,6%.
Одежда и бельё: подорожали на 3,1%.
Моющие и чистящие средства: стали дороже на 2,3%.
Обувь: увеличилась в цене на 1,9%.
Электротовары и другие бытовые приборы: подорожали на 1,5%.
«В 2024 году также заметно подорожали услуги пассажирского транспорта и туристические поездки. Рост цен на топливо, изменение курса валют и рост тарифов на транспортные перевозки привели к удорожанию как внутригородского, так и междугородного транспорта. Ряд товаров, особенно тех, которые завозятся из-за рубежа, подорожали из-за курса рубля и роста внешнеэкономических тарифов. Это касалось как продукции, так и комплектующих для производства. В частности, повышение цен на медикаменты и парфюмерно-косметические товары связано с увеличением цен на импортируемые товары и нестабильной валютной ситуацией», — объяснил экономист.
По мнению специалиста, в следующем году не стоит ожидать снижения цен. Будучи реалистами, можно рассчитывать лишь на менее интенсивное удорожание.
Тюмень продолжает развиваться, но транспортная инфраструктура не всегда справляется с растущей нагрузкой. Пробки на основных магистралях города — одна из самых обсуждаемых тем. Расширение улиц и строительство новых дорог иногда лишь временно решают проблему, а число автомобилей продолжает расти. Особенно сложной ситуация становится зимой, когда из-за снега проезжая часть сужается.
Тюменцы в 2024 году всё чаще выражают недовольство состоянием общественного транспорта в городе. Несмотря на многочисленные обещания властей, многие маршруты по-прежнему страдают от нерегулярности и переполненности. Утренние и вечерние часы пик — это настоящее испытание для пассажиров, особенно на автобусах и маршрутках, где места часто не хватает, а ожидание транспорта растягивается на длительные минуты.
«Кроме того, состояние самого транспорта вызывает много вопросов. Множество автобусов и маршруток имеют устаревшее оборудование, что приводит к частым поломкам и сбоям в расписании», — считает тюменский урбанист Никита Мельников.
Вдобавок, на маршрутах, особенно в пригородных районах, часто не хватает места для велосипедистов, что также вызывает недовольство среди активных граждан.
Решение проблемы общественного транспорта в Тюмени требует значительных вложений в обновление автопарка, улучшение инфраструктуры и усовершенствование системы контроля за соблюдением расписания. Многие тюменцы надеются на постепенный переход к экологически чистым видам транспорта и интеграцию системы общественного транспорта с современными технологиями, чтобы сделать передвижение по городу более удобным и доступным для всех.
Однако, как рассказывали городские власти, пока с проблемами общественного транспорта собираются бороться лишь увеличением числа автобусов и внедрением большего числа выделенных полос.
Медицинская сфера региона испытывает нехватку кадров. Несмотря на увеличение финансирования и строительство новых поликлиник, многие жители жалуются на очереди к специалистам. В некоторых районах Тюменской области доступ к медицинским услугам ограничен.
Дополнительной нагрузкой стала осенняя вспышка ОРВИ и гриппа, которая обострила проблему. Аптеки региона также страдают от перебоев с поставками лекарств, что создает неудобства для пациентов.
Врачи, в свою очередь, жалуются на переработки и низкие зарплаты. Многие специалисты покидают регион, что усиливает кадровый дефицит.
Рост цен на недвижимость стал одной из ключевых проблем 2024 года. Средняя стоимость квадратного метра в Тюмени продолжает увеличиваться при ставке ЦБ в 21%, делая покупку жилья недоступной для многих молодых семей.
«Кроме того, рынок аренды жилья также переживает кризис. Спрос превышает предложение, что провоцирует рост цен. Многие арендодатели повышают стоимость, особенно в центральных районах города», — говорит специалист рынка недвижимости Андрей Белоусов.
Эксперты в сфере недвижимости в 2025 году не испытывают особого оптимизма. Наиболее вероятным сценарием видится сохранение ключевой ставки на уровне 20% в течение всего года, что может привести к серьёзному кризису на рынке жилья.
Одним из возможных способов предотвращения кризиса мог бы стать рекомендательный характер ипотечного стандарта, снижение ставки и запуск адресных программ с государственной поддержкой. Однако в настоящее время такой сценарий считается маловероятным. В связи с этим всем участникам рынка недвижимости необходимо подготовиться к возможным трудностям и кризисным явлениям.
Одной из главных проблем Тюмени в 2024 году остаётся низкий уровень зарплат в ряде отраслей, что создаёт социальное напряжение и приводит к нехватке квалифицированных специалистов. Несмотря на растущий рынок труда и высокие темпы роста зарплат в строительстве и некоторых других отраслях, многие тюменцы по-прежнему сталкиваются с трудностями при поиске высокооплачиваемой работы.
Особенно сложная ситуация наблюдается в сферах образования, здравоохранения, культуры и общественного питания, где зарплаты значительно ниже средних по городу. Работники этих сфер сталкиваются с перегрузками и низкими уровнями оплаты труда, что приводит к высокому уровню текучести кадров и снижению качества услуг.
«Многие тюменцы, чтобы повысить уровень дохода, вынуждены искать работу за пределами города или работать на нескольких местах, что также сказывается на их качестве жизни. Это приводит к миграции молодых специалистов в другие регионы, что, в свою очередь, затрудняет рост экономики города», — отмечает специалист в области рынка труда Кристина Коркина
Для улучшения ситуации необходима поддержка со стороны государства в виде субсидий и программ для поддержки работников, повышение квалификации и улучшение условий труда в тех отраслях, где наблюдается дефицит высококвалифицированных специалистов.
К тому же по итогам 2024 года медианная зарплата жителей Тюменской области оказалась ниже среднестатистического показателя по России.По расчётам аналитиков, в 2024 году медианная заработная плата в России составила 67,3 тысячи рублей, что на 11,5 тысячи больше, чем в 2023 году. В Тюменской области этот показатель достиг 67,1 тысячи рублей, превысив прошлогодние 56,3 тысячи.
Ожидается, что в грядущем году зарплаты вырастут. Но пока сложно сказать, смогут ли они успеть за ростом цен. Как будет развиваться ситуация мы узнаем уже в 2025 году.