Тюмень в 2024 году: 5 главных проблем, которые отправятся с горожанами в 2025 год

Инфляция и удорожание товаров стали ощутимой проблемой для тюменцев в 2024 году. В первую очередь это касается продуктов питания и коммунальных услуг. По данным Росстата, в регионе подорожали мясо, хлеб и молочная продукция, что особенно ударило по семейным бюджетам. Также рост цен на аренду жилья и коммунальные платежи стал вызовом для многих семей. Увеличение тарифов на электроэнергию, воду и отопление вызывает волну недовольства. Проблема усугубляется недостатком субсидий для уязвимых категорий граждан.