nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 декабря, 04:09

Published 6 декабря, 04:09

Modified 6 декабря, 04:09

Updated 6 декабря, 04:09

Власти рассказали, что будут делать с забитыми автобусами в Тюмени.

Нужны ученые: власти рассказали, что будут делать с забитыми автобусами в Тюмени

6 декабря 2024, 04:09
Фото: 1MI. Власти рассказали, что будут делать с забитыми автобусами в Тюмени.

Власти рассказали, что будут делать с забитыми автобусами в Тюмени

Сюжет
Общественный транспорт
Тюменцы регулярно жалуются на переполненные автобусы в Тюмени. В час пик не каждый может пропихнуть свое тело в салон, и некоторые так и остаются на остановке. В городской администрации рассказали, как планируют решать проблему.

Нужно больше автобусов!

Репортаж корреспондента издания показал, что поездка на автобусе в Тюмени может превратиться в пытку. Популярные маршруты забиваются с первых остановок, и основную часть маршрута в салоне даже вздохнуть трудно. Сами тюменцы регулярно жалуются на переполненность автобусов и требуют решения проблемы. Как оказалось, у горадминистрации уже есть план действий.

Как рассказали «Нашему городу» в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени, специалистами службы сопровождения регулярных перевозок МКУ «Тюменьгортранс» проводятся изучения пассажиропотоков, которые позволяют определить наиболее проблемные направления по загруженности транспорта общего пользования города Тюмени.

«Необходимо отметить, что мероприятия по наращиванию выпуска автобусов планируются с учетом градации маршрутов регулярных перевозок, это магистральные маршруты, маршруты обслуживающие динамично развивающиеся районы: Мыс, Ново-Комарово, ЖК Плеханово, Тюменская слобода, а также маршруты обслуживающиеся крупные микрорайоны: Ново-Патрушево, Лесобаза, Восточные микрорайоны», — объяснили в департаменте.

Также в контрактах предусмотрено увеличение класса и количества транспортных средств, выходящих на линию, с учетом динамично развивающихся микрорайонов и возрастания потребности передвижения к объектам массового притяжения людей.

Проще говоря, в планах у властей увеличить вместительность автобусов и их численность, чтобы все желающие все же смогли поместиться. Так, в будущем пройдет планомерное обновление подвижного состава, автобусы будут только большого класса вместительности, а маршрутки — среднего и большого класса пассажировместимостью более 70 человек (Ютонг, ПАЗ Ситимакс-9, НЕФАЗ). Запланировано и формирование транспортного каркаса магистральных маршрутов общественного транспорта, на которых задействованы преимущественно автобусы особо большого класса, частотой движения от 5 до 10 минут, соединяющие основные районы города с центральной его частью.

Кондуктор vs валидатор: сможет ли Тюмень перейти на электронную оплату в автобусах?
Узнать подробнее

Нужно больше «выделенок»!

В дальнейшем запланирован ряд мер, направленных на увеличение провозной способности маршрутов в часы пик путем кратного расширения сети выделенных полос для движения общественного транспорта.

Однако отметим, что при расширении выделенных полос и увеличении общей вместительности транспорта власти пока не планируют отказываться от маршруток. Проблема в том, что на некоторых участках дорог невозможно организовать движение автобусов с габаритной длиной более 7,5 метров. Это связано с тем, что геометрические параметры поворотов, площадок для разворота и других элементов дорожной инфраструктуры не соответствуют требованиям для больших автобусов.

А потому, чтобы маршрутки можно было заменить автобусами, сначала нужно перекроить тюменские дороги. Тогда, вероятно, появится возможность организовать больше выделенных полос.

Миллионами передаем за проезд: кто зарабатывает на маршрутках в Тюмени?
Узнать подробнее

Нужно больше водителей!

Вместе с тем в транспортной отрасли уже давно наблюдается нехватка водителей.

«Данная тенденция наблюдается практически во всех регионах Российской Федерации. Учитывая социальную направленность деятельности транспортных предприятий, разработан и внедряется ряд мер, призванных стабилизировать ситуацию, сложившуюся в сфере общественного транспорта», — сообщили в департаменте.

Для стабилизации ситуации в Тюмени сейчас:

  • проводятся мероприятия по увеличению цены контрактов, что позволит компенсировать возросшие, в связи с инфляционными процессами, затраты транспортных предприятий на горюче-смазочные материалы, на оплату труда водителей автобусов, отчислений на социальные нужды от оплаты труда водителей и кондукторов автобусов на 2024–2026 годы. Эта мера позволит увеличить среднюю заработную плату водителей на 49% с ежегодной индексацией на 10% (АО «ТПАТП №1»).
  • внедряются мотивационные меры по привлечению молодых квалифицированных специалистов, в том числе иногородних, в отрасль, предусматривающие предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования города Тюмени водителям автобусов на регулярных городских пассажирских маршрутах, не обеспеченных жилыми помещениями (АО «ТПАТП №1»);
  • вводятся бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий по обучению водителей управлению транспортными средствами категорий D, DE;
  • прорабатывается вопрос компенсации родительской платы в детских садах и школах работникам транспортных предприятий (АО «ТПАТП №1»).
Зарплата от 85 тысяч: тюменцы не хотят идти работать водителями автобусов
Узнать подробнее

Нужно больше информации!

Вместе с тем департаментом до конца 2024 года запланировано проведение конкурсных процедур на выполнение научно-исследовательской работы «Разработка стратегии развития общественного транспорта города Тюмени», одной из целей которой является повышение эффективности использования подвижного состава, что позволит оптимизировать затраты транспортных предприятий при осуществлении своей деятельности.

Возможно, Тюмень ждут инновационные решения от ученых. Но пока остается только надеяться, что автобусов и водителей станет больше, а дороги станут шире, да еще и с «выделенками».

Проехал несколько метров: в Тюмени водитель автобуса тащил по дороге человека
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» сообщал о том, кто в Тюмени зарабатывает на маршрутках и почему этот бизнес считается особенно прибыльным.

Читайте также:
Новые районы — старые маршруты: как общественный транспорт тормозит развитие Тюмени?Ломают стереотипы: сколько женщин управляют автобусами в Тюмени?Проехал несколько метров: в Тюмени водитель автобуса тащил по дороге человека
#Алиса Вернер#Общество#Тюмень#Транспорт#Администрация#Тюменская область#Общественный транспорт#Автобус#Автобусы#Новости тюмени#Администрация города
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика