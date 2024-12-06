Нужны ученые: власти рассказали, что будут делать с забитыми автобусами в Тюмени

Posted 6 декабря, 04:09
Published 6 декабря, 04:09
Modified 6 декабря, 04:09
Updated 6 декабря, 04:09
Репортаж корреспондента издания показал, что поездка на автобусе в Тюмени может превратиться в пытку. Популярные маршруты забиваются с первых остановок, и основную часть маршрута в салоне даже вздохнуть трудно. Сами тюменцы регулярно жалуются на переполненность автобусов и требуют решения проблемы. Как оказалось, у горадминистрации уже есть план действий.
Как рассказали «Нашему городу» в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени, специалистами службы сопровождения регулярных перевозок МКУ «Тюменьгортранс» проводятся изучения пассажиропотоков, которые позволяют определить наиболее проблемные направления по загруженности транспорта общего пользования города Тюмени.
«Необходимо отметить, что мероприятия по наращиванию выпуска автобусов планируются с учетом градации маршрутов регулярных перевозок, это магистральные маршруты, маршруты обслуживающие динамично развивающиеся районы: Мыс, Ново-Комарово, ЖК Плеханово, Тюменская слобода, а также маршруты обслуживающиеся крупные микрорайоны: Ново-Патрушево, Лесобаза, Восточные микрорайоны», — объяснили в департаменте.
Также в контрактах предусмотрено увеличение класса и количества транспортных средств, выходящих на линию, с учетом динамично развивающихся микрорайонов и возрастания потребности передвижения к объектам массового притяжения людей.
Проще говоря, в планах у властей увеличить вместительность автобусов и их численность, чтобы все желающие все же смогли поместиться. Так, в будущем пройдет планомерное обновление подвижного состава, автобусы будут только большого класса вместительности, а маршрутки — среднего и большого класса пассажировместимостью более 70 человек (Ютонг, ПАЗ Ситимакс-9, НЕФАЗ). Запланировано и формирование транспортного каркаса магистральных маршрутов общественного транспорта, на которых задействованы преимущественно автобусы особо большого класса, частотой движения от 5 до 10 минут, соединяющие основные районы города с центральной его частью.
В дальнейшем запланирован ряд мер, направленных на увеличение провозной способности маршрутов в часы пик путем кратного расширения сети выделенных полос для движения общественного транспорта.
Однако отметим, что при расширении выделенных полос и увеличении общей вместительности транспорта власти пока не планируют отказываться от маршруток. Проблема в том, что на некоторых участках дорог невозможно организовать движение автобусов с габаритной длиной более 7,5 метров. Это связано с тем, что геометрические параметры поворотов, площадок для разворота и других элементов дорожной инфраструктуры не соответствуют требованиям для больших автобусов.
А потому, чтобы маршрутки можно было заменить автобусами, сначала нужно перекроить тюменские дороги. Тогда, вероятно, появится возможность организовать больше выделенных полос.
Вместе с тем в транспортной отрасли уже давно наблюдается нехватка водителей.
«Данная тенденция наблюдается практически во всех регионах Российской Федерации. Учитывая социальную направленность деятельности транспортных предприятий, разработан и внедряется ряд мер, призванных стабилизировать ситуацию, сложившуюся в сфере общественного транспорта», — сообщили в департаменте.
Для стабилизации ситуации в Тюмени сейчас:
Вместе с тем департаментом до конца 2024 года запланировано проведение конкурсных процедур на выполнение научно-исследовательской работы «Разработка стратегии развития общественного транспорта города Тюмени», одной из целей которой является повышение эффективности использования подвижного состава, что позволит оптимизировать затраты транспортных предприятий при осуществлении своей деятельности.
Возможно, Тюмень ждут инновационные решения от ученых. Но пока остается только надеяться, что автобусов и водителей станет больше, а дороги станут шире, да еще и с «выделенками».
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