Нужны ученые: власти рассказали, что будут делать с забитыми автобусами в Тюмени

Проще говоря, в планах у властей увеличить вместительность автобусов и их численность, чтобы все желающие все же смогли поместиться. Так, в будущем пройдет планомерное обновление подвижного состава, автобусы будут только большого класса вместительности, а маршрутки — среднего и большого класса пассажировместимостью более 70 человек (Ютонг, ПАЗ Ситимакс-9, НЕФАЗ). Запланировано и формирование транспортного каркаса магистральных маршрутов общественного транспорта, на которых задействованы преимущественно автобусы особо большого класса, частотой движения от 5 до 10 минут, соединяющие основные районы города с центральной его частью.