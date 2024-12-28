nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 декабря, 04:42

Published 28 декабря, 04:42

Modified 28 декабря, 04:44

Updated 28 декабря, 04:44

В Тюмени уволились несколько десятков водителей автобусов

В Тюмени уволились несколько десятков водителей автобусов

28 декабря 2024, 04:42
Фото: 1MI.
Сюжет
Общественный транспорт
В Тюмени с начала осени из ТПАТП №1 уволились 47 человек. Причина ухода водителей — желание работать в более комфортных условиях и получать более высокую зарплату.
«С 1 сентября по 15 декабря принято на работу приняли 66 водителей, но при этом с 47 прекращены трудовые отношения на основании их заявлений», — пояснили Ура.ру в пресс-службе ТПАТП.

В сентябре этого года в Тюмени водителям общественного транспорта повысили заработную плату до 85 тысяч рублей. Также включили в перечень получателей муниципального жилья — сотрудникам, не имеющим собственной недвижимости, начали предоставлять в аренду муниципальное жилье по сниженной почти в три раза ставке.

По данным портала «Работа России», в настоящее время в ТПАТП №1 сохраняется потребность в 100 водителей общественного городского транспорта. Именно столько вакансий опубликовано на сайте. В предложениях указано, что сотрудникам предоставят соцпакет, дополнительный оплачиваемый отпуск (14 календарных дней). Также водители будут иметь право на досрочное назначение страховой пенсии. Размер предлагаемой заработной платы — от 85 тысяч рублей.

В Тюмени сократили более 500 человек
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области озвучили перечень специалистов, которым в 2024 году предлагали самые высокие заработные платы. В список вошли инженеры, программисты и начальники.

Читайте также:
У тюменских работодателей вырос спрос на топ-менеджеровВ Тюмени 28 декабря потеплеет до 0…-1Тюменский частник выдавал фиктивные документы о прохождении обучения
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Водители#Общественный транспорт#Автобусы#Новости тюмени#Водители автобусов
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика