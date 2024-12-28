В Тюмени уволились несколько десятков водителей автобусов

По данным портала «Работа России», в настоящее время в ТПАТП №1 сохраняется потребность в 100 водителей общественного городского транспорта. Именно столько вакансий опубликовано на сайте. В предложениях указано, что сотрудникам предоставят соцпакет, дополнительный оплачиваемый отпуск (14 календарных дней). Также водители будут иметь право на досрочное назначение страховой пенсии. Размер предлагаемой заработной платы — от 85 тысяч рублей.