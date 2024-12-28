В Тюмени уволились несколько десятков водителей автобусов

Posted 28 декабря, 04:42
Published 28 декабря, 04:42
Modified 28 декабря, 04:44
Updated 28 декабря, 04:44
«С 1 сентября по 15 декабря принято на работу приняли 66 водителей, но при этом с 47 прекращены трудовые отношения на основании их заявлений», — пояснили Ура.ру в пресс-службе ТПАТП.
В сентябре этого года в Тюмени водителям общественного транспорта повысили заработную плату до 85 тысяч рублей. Также включили в перечень получателей муниципального жилья — сотрудникам, не имеющим собственной недвижимости, начали предоставлять в аренду муниципальное жилье по сниженной почти в три раза ставке.
По данным портала «Работа России», в настоящее время в ТПАТП №1 сохраняется потребность в 100 водителей общественного городского транспорта. Именно столько вакансий опубликовано на сайте. В предложениях указано, что сотрудникам предоставят соцпакет, дополнительный оплачиваемый отпуск (14 календарных дней). Также водители будут иметь право на досрочное назначение страховой пенсии. Размер предлагаемой заработной платы — от 85 тысяч рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области озвучили перечень специалистов, которым в 2024 году предлагали самые высокие заработные платы. В список вошли инженеры, программисты и начальники.