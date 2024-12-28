Зарплаты в Тюменской области вырастут на 9,3%

Пантелеев отметил, что тюменские компании продолжают бороться за кадры, что и дает заряд на рост зарплат. Общее количество занятых в экономике региона в текущем году составит 752 тыс. человек, а в 2025 еще вырастет. Уровень безработицы на 23 декабря составил всего 0,23% от числа рабочей силы.