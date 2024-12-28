Зарплаты в Тюменской области вырастут на 9,3%

Posted 28 декабря, 02:34
Published 28 декабря, 02:34
Modified 28 декабря, 02:36
Updated 28 декабря, 02:36
Доходы тюменцев продолжают расти, и по итогам 10 месяцев 2024 года среднемесячная зарплата прибавила 16,3% в номинальном выражении или 8,6% в реальном. Тенденция сохранится и в 225 году, уверен Пантелеев.
«Наблюдается значительный рост заработной платы по итогам девяти месяцев 2024 года. Среднемесячная зарплата выросла в номинальном выражении на 16%, в реальном — на 8,6% и составила 83 тысячи рублей. Рост зарплат сохранится, в реальном выражении в среднем на 9,3%», -сказал замгубернатора на расширенном совещании правительства региона об итогах 2024 года.
Пантелеев отметил, что тюменские компании продолжают бороться за кадры, что и дает заряд на рост зарплат. Общее количество занятых в экономике региона в текущем году составит 752 тыс. человек, а в 2025 еще вырастет. Уровень безработицы на 23 декабря составил всего 0,23% от числа рабочей силы.
Как писал «Наш Город», за последний год медиана зарплат в сфере «Высший и средний менеджмент» увеличилась на 10,2%. В ноябре средний заработок достиг 108,8 тыс. рублей, хотя в 2023 году остановился на уровне 98,7 тыс. рублей.