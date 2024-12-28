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Posted 28 декабря, 03:36

Published 28 декабря, 03:36

Modified 28 декабря, 03:38

Updated 28 декабря, 03:38

В Тюменской области взлетели цены на гробы

В Тюменской области взлетели цены на гробы

28 декабря 2024, 03:36
Фото: 1MI.
Ритуальные услуги резко поднялись в цене для тюменцев, и дороже всего обойдется изготовление гроба.

Стоимость ритуальных услуг за год выросла на 7-9% в зависимости от услуги. Рытье могил подорожало на 7,8% по сравнению с прошлым годом, изготовление гроба — на 9,4%. Данные приведены после сравнения цен на услуги в октябре 2024 года с тем же периодом 2023 года.

«Средняя стоимость рытья могилы составила 10 989 рублей, изготовление гроба — 6630 рублей. Если сравнивать с показателями прошлого года, то рытье могил подорожало на 7,8%, а изготовление гроба — на 9,4%, — пояснила руководитель Тюменьстата Лариса Сараева порталу 72.RU.
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Для тех, кто вместо погребения выберет кремацию, действует иной прайс-лист. В тюменском крематории за весь процесс с помещением праха в капсулу просят 23 тыс. рублей. Урны для праха нужно покупать отдельно, и цены на них начинаются от 2790 рублей. Правда, родным погибших на СВО бесплатно предоставят зал для прощания и стандартную урну.

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#Марина Коржина#Общество#Тюменская область#Рост цен#Ритуальные услуги
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