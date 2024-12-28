В Тюменской области взлетели цены на гробы

Стоимость ритуальных услуг за год выросла на 7-9% в зависимости от услуги. Рытье могил подорожало на 7,8% по сравнению с прошлым годом, изготовление гроба — на 9,4%. Данные приведены после сравнения цен на услуги в октябре 2024 года с тем же периодом 2023 года.