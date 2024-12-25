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Posted 25 декабря, 08:40

Published 25 декабря, 08:40

Modified 25 декабря, 08:44

Updated 25 декабря, 08:44

В ДТП на тюменской трассе погибла водитель легковушки

На трассе под Тюменью произошло смертельное ДТП. Погиб один человек

25 декабря 2024, 08:40
Фото: ГАИ ТО.

В ДТП на тюменской трассе погибла водитель легковушки

Сюжет
ДТП
Трагедия случилась сегодня днем на 12-м километре автомобильной дороги Тюмень — Боровский — Богандинский. Столкнулись большегруз Volvo и легковой автомобиль Hyundai.

По предварительным данным, 58-летняя водитель легковушки выехала на полосу встречного движения, где врезалась в грузовик. От удара Hyundai отбросило с проезжей части дороги в кювет.

Видео: ГАИ ТО.

К сожалению, от полученных травм водитель иномарки скончалась до приезда бригады скорой помощи. Водитель Volvo не пострадал.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Движение не ограничено, но затруднено в обоих направлениях.

Стали известны подробности ДТП, произошедшего на трассе Тюмень — Омск. Есть погибший
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Ранее «Наш Город» писал, что сегодня утром на федеральной трассе Тюмень — Омск, в районе Заводоуковска, была насмерть сбита 61-летняя женщина-пешеход. Пожилая тюменка переходила дорогу вне пешеходного перехода.

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