На трассе под Тюменью произошло смертельное ДТП. Погиб один человек

Posted 25 декабря, 08:40
Published 25 декабря, 08:40
Modified 25 декабря, 08:44
Updated 25 декабря, 08:44
По предварительным данным, 58-летняя водитель легковушки выехала на полосу встречного движения, где врезалась в грузовик. От удара Hyundai отбросило с проезжей части дороги в кювет.
К сожалению, от полученных травм водитель иномарки скончалась до приезда бригады скорой помощи. Водитель Volvo не пострадал.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Движение не ограничено, но затруднено в обоих направлениях.
Ранее «Наш Город» писал, что сегодня утром на федеральной трассе Тюмень — Омск, в районе Заводоуковска, была насмерть сбита 61-летняя женщина-пешеход. Пожилая тюменка переходила дорогу вне пешеходного перехода.