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Posted 26 декабря, 06:49

Published 26 декабря, 06:49

Modified 26 декабря, 06:51

Updated 26 декабря, 06:51

В Тюмени мошенники активизировались перед Новым годом.

Вы выиграли приз! Как мошенники обманывают тюменцев перед Новым годом?

26 декабря 2024, 06:49
Фото: 1MI. В Тюмени мошенники активизировались перед Новым годом.

В Тюмени перед Новым годом активизировались мошенники

С наступлением новогодних праздников на горожан охотятся не только продавцы ёлок, гирлянд и подарков, но и мошенники, готовые воспользоваться праздничной атмосферой для обмана. Что может скрывать ловушки, которые стоит обходить стороной?

Лотереи и конкурсы обмана

В преддверии Нового года люди становятся особенно подвержены различным лотереям и конкурсам, которые обещают невероятные подарки или денежные призы. Мошенники часто создают фальшивые сайты или страницы в социальных сетях, предлагая принять участие в таких мероприятиях. Участие обычно требует внесения некоторой суммы денег или предоставления личных данных.

«Вас скорее всего попросят указать данные карты, при этом могут попросить только номер, без CVV-кода. Однако и этого может быть достаточно для атаки на ваш счет при получении других ваших личных данных», — рассказал «Нашему городу» специалист по информационной безопасности Даниил Нечаев.

Как избежать ловушки:

  • Проверяйте источники. Официальные лотереи и конкурсы проводятся через зарегистрированные компании, которые имеют ясные правила и прозрачность.
  • Не оплачивайте участие в лотереях или конкурсах заранее. Большинство реальных конкурсов не требуют денежных вложений.
  • Будьте осторожны с личной информацией. Никогда не предоставляйте свои данные или копии документов сторонним лицам, если это не требует официальная организация с проверенной репутацией.
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Фишинг через новогодние рассылки

Фишинг — это метод мошенничества, при котором мошенники маскируются под известные компании или организации, чтобы выманить у вас личные данные, логины и пароли.

«Часто мошенники отправляют электронные письма или СМС-сообщения с якобы уведомлением о выигрыше, новогодней акции, подарках или специальных предложениях», — говорит Нечаев.

В таких письмах обычно есть ссылки на фальшивые сайты, которые выглядят как настоящие, но предназначены для сбора ваших данных

Как избежать ловушки:

  • Не открывайте письма от незнакомых отправителей. Особенно если они содержат странные ссылки или просьбы о предоставлении личной информации.
  • Проверяйте отправителя. Мошенники часто используют домены, которые похожи на официальные, но имеют незначительные отличия. Например, вместо «mail.ru» может быть «mailr.ru».
  • Не переходите по ссылкам в подозрительных письмах. Если вы сомневаетесь в подлинности сообщения, зайдите на официальный сайт компании через поисковую систему, а не по ссылке из письма.
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Мошенничество с новогодними подарками и покупками

Мошенники могут создать фальшивые сайты, на которых продаются «подарки» или товары для новогодних праздников. Например, это могут быть новогодние игрушки, гаджеты, духи или одежда, которые якобы предлагаются по распродаже с очень низкими ценами. Как правило, покупатель переводит деньги, а товар так и не приходит, либо приходит подделка, не имеющая отношения к заявленному.

Как избежать ловушки:

  • Покупайте только на проверенных сайтах. Используйте известные платформы для онлайн-шопинга с хорошими отзывами и безопасными методами оплаты.
  • Изучайте сайт перед покупкой: проверяйте наличие контактных данных, обратную связь с клиентами, а также наличие защищённого протокола (https) для осуществления платежей.
  • Не доверяйте подозрительно низким ценам. Если цена слишком низкая по сравнению с рыночной, это повод насторожиться.
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Мошенничество с предоплатой за новогодние услуги

В преддверии праздников мошенники часто предлагают услуги, связанные с новогодними праздниками: аренда ёлок, оформление интерьеров, организация новогодних корпоративов или доставка подарков. Мошенники могут взять предоплату за услуги, которые никогда не будут оказаны, а потом исчезнуть.

Как избежать ловушки:

  • Не платите полную сумму заранее. Реальные компании часто требуют предоплату, но не 100% от стоимости услуг. Лучше платить частями — за услугу по мере выполнения.
  • Проверяйте компанию: поищите отзывы о ней в интернете, уточните её регистрацию, читайте информацию на официальных сайтах.
  • Обратите внимание на договор. Если вы всё-таки решили заказать услугу, обязательно заключите договор с прописанными условиями и сроками.
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Мошенничество с подарочными картами

Часто мошенники предлагают продать вам подарочные карты с большими скидками или даже дарят их «за участие в акции». После того как покупатель оплачивает «карту», он оказывается без денег и без товара. Подарочные карты могут быть поддельными или просто неактивированными, и при попытке их использования они оказываются бесполезными.

Как избежать:

  • Покупайте подарочные карты только в проверенных местах. Официальные магазины, крупные торговые сети и банки предлагают подарочные карты с гарантией.
  • Не покупайте карты у незнакомых людей. Особенно если они предлагают «скидку» или «акцию», которая выглядит слишком хорошей, чтобы быть правдой.

Время перед Новым годом — это не только период праздников, но и пик активности мошенников. Они используют различные методы для того, чтобы обмануть доверчивых граждан, поэтому важно быть особенно внимательными. Чтобы избежать попадания в лапы мошенников, следуйте приведённым рекомендациям, проверяйте информацию, и не позволяйте никому манипулировать вами в поисках быстрого обогащения. Помните, что ваш бюджет и безопасность в ваших руках!

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Раннее «Наш город» сообщал о том, что в торговых центрах Тюмени всё чаще можно увидеть людей, которые обращаются к окружающим с просьбой помочь им снять или пополнить счёт в банке. Они объясняют, что забыли свою банковскую карту дома. Однако это еще одна схема мошенничества.

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