Вы выиграли приз! Как мошенники обманывают тюменцев перед Новым годом?

Posted 26 декабря, 06:49
Published 26 декабря, 06:49
Modified 26 декабря, 06:51
Updated 26 декабря, 06:51
В преддверии Нового года люди становятся особенно подвержены различным лотереям и конкурсам, которые обещают невероятные подарки или денежные призы. Мошенники часто создают фальшивые сайты или страницы в социальных сетях, предлагая принять участие в таких мероприятиях. Участие обычно требует внесения некоторой суммы денег или предоставления личных данных.
«Вас скорее всего попросят указать данные карты, при этом могут попросить только номер, без CVV-кода. Однако и этого может быть достаточно для атаки на ваш счет при получении других ваших личных данных», — рассказал «Нашему городу» специалист по информационной безопасности Даниил Нечаев.
Как избежать ловушки:
Фишинг — это метод мошенничества, при котором мошенники маскируются под известные компании или организации, чтобы выманить у вас личные данные, логины и пароли.
«Часто мошенники отправляют электронные письма или СМС-сообщения с якобы уведомлением о выигрыше, новогодней акции, подарках или специальных предложениях», — говорит Нечаев.
В таких письмах обычно есть ссылки на фальшивые сайты, которые выглядят как настоящие, но предназначены для сбора ваших данных
Как избежать ловушки:
Мошенники могут создать фальшивые сайты, на которых продаются «подарки» или товары для новогодних праздников. Например, это могут быть новогодние игрушки, гаджеты, духи или одежда, которые якобы предлагаются по распродаже с очень низкими ценами. Как правило, покупатель переводит деньги, а товар так и не приходит, либо приходит подделка, не имеющая отношения к заявленному.
Как избежать ловушки:
В преддверии праздников мошенники часто предлагают услуги, связанные с новогодними праздниками: аренда ёлок, оформление интерьеров, организация новогодних корпоративов или доставка подарков. Мошенники могут взять предоплату за услуги, которые никогда не будут оказаны, а потом исчезнуть.
Как избежать ловушки:
Часто мошенники предлагают продать вам подарочные карты с большими скидками или даже дарят их «за участие в акции». После того как покупатель оплачивает «карту», он оказывается без денег и без товара. Подарочные карты могут быть поддельными или просто неактивированными, и при попытке их использования они оказываются бесполезными.
Как избежать:
Время перед Новым годом — это не только период праздников, но и пик активности мошенников. Они используют различные методы для того, чтобы обмануть доверчивых граждан, поэтому важно быть особенно внимательными. Чтобы избежать попадания в лапы мошенников, следуйте приведённым рекомендациям, проверяйте информацию, и не позволяйте никому манипулировать вами в поисках быстрого обогащения. Помните, что ваш бюджет и безопасность в ваших руках!
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