Вы выиграли приз! Как мошенники обманывают тюменцев перед Новым годом?

Время перед Новым годом — это не только период праздников, но и пик активности мошенников. Они используют различные методы для того, чтобы обмануть доверчивых граждан, поэтому важно быть особенно внимательными. Чтобы избежать попадания в лапы мошенников, следуйте приведённым рекомендациям, проверяйте информацию, и не позволяйте никому манипулировать вами в поисках быстрого обогащения. Помните, что ваш бюджет и безопасность в ваших руках!