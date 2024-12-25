«Забыл дома карту». Тюменцы рассказали о новом виде мошенничества в торговых центрах

Люди сообщают, что многие откликаются на такие просьбы, так как схема выглядит безобидной. Например, когда кто-то просит перевести деньги, он может просто отдать наличные, а если просят снять деньги, то действительно переводят средства на счет. Кроме того, многие ставят себя на место просящего — ведь у каждого бывает, что карта остается дома, и помочь с такой просьбой кажется несложным. Тем не менее, желание помочь может обернуться неприятностями.