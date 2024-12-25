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Posted 25 декабря, 14:45

Published 25 декабря, 14:45

Modified 25 декабря, 14:47

Updated 25 декабря, 14:47

«Забыл дома карту». Тюменцы рассказали о новом виде мошенничества в торговых центрах

«Забыл дома карту». Тюменцы рассказали о новом виде мошенничества в торговых центрах

25 декабря 2024, 14:45
Фото: 1MI.
В торговых центрах Тюмени всё чаще можно встретить людей, которые просят о помощи в снятии или пополнении банковского счета. Они объясняют свои просьбы тем, что забыли свою банковскую карту дома.

Чаще всего ситуация разворачивается по одному сценарию: пока вы находитесь у банкомата, к вам подходит мужчина или женщина и просят помочь внести деньги на счет или обналичить перевод. Обычно такие люди выглядят вполне прилично и оправдывают свою просьбу тем, что карта осталась дома.

Каждый раз как подойду к банкомату, обязательно появляется какой-нибудь мужчина, который просит ему помочь то снять деньги, то наоборот внести. Обычно говорят, что забыли карточку дома, а операцию нужно совершить очень срочно. Давят на жалость, — описывает историю мужчины агентство 72.RU, — Один раз согласился, взял деньги, закинул себе на счет, а по номеру перевести не смог — банк отклонял перевод. В итоге вернул деньги и больше с ними не связываюсь. Кстати, в прошлый раз предложил такому деятелю снять через QR-код, но он тут же ушел.

Подобные случаи жители города упоминают довольно часто. Обычно они происходят возле банкоматов в торговых центрах, реже — у банкоматов банков, но только когда последние уже закрыты. Тюменцы встречали таких людей в торговых центрах «Премьер» и «Колумб», но, вероятно, они могут появляться и в других местах.

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Люди сообщают, что многие откликаются на такие просьбы, так как схема выглядит безобидной. Например, когда кто-то просит перевести деньги, он может просто отдать наличные, а если просят снять деньги, то действительно переводят средства на счет. Кроме того, многие ставят себя на место просящего — ведь у каждого бывает, что карта остается дома, и помочь с такой просьбой кажется несложным. Тем не менее, желание помочь может обернуться неприятностями.

Когда вы помогаете незнакомым людям снять деньги или осуществить переводы средств, возможен риск стать жертвой мошенничества. Злоумышленники, в том числе могут пытаться использовать вас в качестве дропа — человека, который помогает мошенникам выводить и обналичивать денежные средства, полученные преступным путём, — рассказали в пресс-службе Уральского банка Сбербанка.

Эксперты банка поясняют, что основная задача дроппера заключается в получении средств на его банковскую карту, которые затем нужно либо обналичить и передать другому участнику цепочки, либо перевести на другой счёт. При этом существует риск столкнуться с негативными последствиями, связанными с участием в мошеннических схемах, включая блокировку карты. Поэтому настоятельно рекомендуется людям, к которым обращаются с подобными просьбами, отказываться от их выполнения.

В Сбербанке добавили, что клиенты, забывшие свою карту дома, могут воспользоваться альтернативными способами идентификации для снятия наличных в банкомате — через мобильное приложение или с помощью биометрических данных.

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Ранее мы рассказывали о мошеннической схеме, благодаря которой житель Омска обманул пенсионеров из тюменских сел.

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#Иван Солдатов#Общество#Новости тюмени#Мошенничество#Банкоматы#Мошеннические операции
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