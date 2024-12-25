Памятник за бесценок. В Тобольске три исторических объекта продают за рубль

Posted 25 декабря, 12:34
Published 25 декабря, 12:34
Modified 25 декабря, 12:36
Updated 25 декабря, 12:36
Как сообщает портал NEFT, здания расположены на улицах Пушкина, 18А, Кирова, 23 и Семакова, 7. За каждое просят довольно лаконичную сумму — один рубль.
Первое здание, на улице Пушкина — это здание времен 19 века в два этажа. Его отличает лаконичность форм и элементы модерна. Площадь дома — 372 квадратных метра. В январе 2010 года в его северной части произошел пожар. Здание — аварийное. Кадастровая стоимость — 2 с половиной миллиона.
Второй объект — на улице Кирова — построен на рубеже 19 и 20 веков. Более 300 квадратных метров и тоже два этажа. Дом также пострадал от пожара, одна из его пристроек сгорела. Он оценивается в 1,7 миллионов, если ориентироваться на кадастровую стоимость.
Третий дом — на улице Семакова — был построен в конце XIX века. Это шестистенный бревенчатый сруб под четырехскатной вальмовой крышей. В целом же он, как и предыдущие, пострадал от пожара и был законсервирован. Площадь здания — 172 квадратных метра.
Снижая стоимость до минимума, власти региона хотят найти неравнодушных, которые смогут отреставрировать объекты и придать им первозданный вид. Заявки на участие в торгах принимаются до 8 января 2025 года, при этом победители аукционов будут обязаны заняться ремонтом домов.
Ранее сообщалось о том, что тюменцам не дали пройти к мемориалу репрессированных.