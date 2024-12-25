Памятник за бесценок. В Тобольске три исторических объекта продают за рубль

Второй объект — на улице Кирова — построен на рубеже 19 и 20 веков. Более 300 квадратных метров и тоже два этажа. Дом также пострадал от пожара, одна из его пристроек сгорела. Он оценивается в 1,7 миллионов, если ориентироваться на кадастровую стоимость.