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Posted 25 декабря, 12:34

Published 25 декабря, 12:34

Modified 25 декабря, 12:36

Updated 25 декабря, 12:36

Памятник за бесценок. В Тобольске три исторических объекта продают за рубль

Памятник за бесценок. В Тобольске три исторических объекта продают за рубль

25 декабря 2024, 12:34
Фото: 1MI.
Сюжет
Строительство
В Тобольске начались торги три памятника архитектуры 19 века. Это некогда жилые здания, находящиеся на разных улицах города. Начальная цена каждого — один рубль.

Как сообщает портал NEFT, здания расположены на улицах Пушкина, 18А, Кирова, 23 и Семакова, 7. За каждое просят довольно лаконичную сумму — один рубль.

Первое здание, на улице Пушкина — это здание времен 19 века в два этажа. Его отличает лаконичность форм и элементы модерна. Площадь дома — 372 квадратных метра. В январе 2010 года в его северной части произошел пожар. Здание — аварийное. Кадастровая стоимость — 2 с половиной миллиона.

Второй объект — на улице Кирова — построен на рубеже 19 и 20 веков. Более 300 квадратных метров и тоже два этажа. Дом также пострадал от пожара, одна из его пристроек сгорела. Он оценивается в 1,7 миллионов, если ориентироваться на кадастровую стоимость.

Третий дом — на улице Семакова — был построен в конце XIX века. Это шестистенный бревенчатый сруб под четырехскатной вальмовой крышей. В целом же он, как и предыдущие, пострадал от пожара и был законсервирован. Площадь здания — 172 квадратных метра.

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Снижая стоимость до минимума, власти региона хотят найти неравнодушных, которые смогут отреставрировать объекты и придать им первозданный вид. Заявки на участие в торгах принимаются до 8 января 2025 года, при этом победители аукционов будут обязаны заняться ремонтом домов.

Ранее сообщалось о том, что тюменцам не дали пройти к мемориалу репрессированных.

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