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Posted 23 декабря, 06:33

Published 23 декабря, 06:33

Modified 23 декабря, 06:35

Updated 23 декабря, 06:35

В Тюмени на стройке нового ЖК погиб рабочий

В Тюмени на стройке нового ЖК погиб рабочий

23 декабря 2024, 06:33
Фото: Прокуратура Тюменской области.
Сюжет
Строительство
Трагедия произошла в минувшую субботу в дневное время. На стройплощадке ЖК «Мятный» по улице Кулибина с высоты в вентиляционную шахту упал 34-летний плотник-бетонщик.

Как сообщили «Нашему Городу» в СУ СК по Тюменской области, с тяжелыми травмами рабочий был госпитализирован в больницу. К сожалению, несмотря на усилия медиков, позже он скончался.

Фото: Прокуратура Тюменской области

По факту произошедшей трагедии возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека», проводится доследственная проверка.

Осмотрено место происшествия, допрошены очевидцы, изъята и изучается вся необходимая документация. Следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам будет принято соответствующее процессуальное решение.

Также проверку соблюдения законодательства об охране труда и производственном травматизме проводит прокуратура Ленинского округа. Ход и результаты процессуальной проверки находятся под контролем главы прокуратуры Тюменской области.

Ранее «Наш Город» писал, что в начале декабря в Тюмени из окна дома по улице Кремлевской выпал мужчина. Он упал на козырек над подъездом дома. К сожалению, от полученных травм тюменец скончался до приезда бригады скорой помощи.

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