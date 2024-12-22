Проект строительства приемного отделения ОКБ № 2 в Тюмени отправили на экспертизу

Posted 22 декабря, 10:56
Published 22 декабря, 10:56
Modified 22 декабря, 10:58
Updated 22 декабря, 10:58
По его словам, заключение будет получено в следующем году. Однако информации о том, когда начнутся работы по возведению приемного отделения, пока нет.
Также в ходе эфира глава региона рассказал о строительстве новых медицинских учреждений в других муниципалитетах юга Тюменской области.
«Мы строим поликлиники в поселке Богандинский, в Ишиме, заканчиваем проектирование документации для реконструкции зданий поликлиники и больницы в Заводоуковске. Планомерно, исходя из первоочередных задач, занимаемся развитием инфраструктуры. Но, безусловно, важная задача — это обеспечить медучреждения специалистами», — подчеркнул Моор.
Ранее «Наш Город» писал, что контракт стоимостью по подготовке проектной документации по строительству нового корпуса ОКБ №2 был заключен с красноярской компанией «Медкон». На эти цели из областного бюджета потратили 92 миллиона рублей.