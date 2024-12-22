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Posted 22 декабря, 10:56

Published 22 декабря, 10:56

Modified 22 декабря, 10:58

Updated 22 декабря, 10:58

Проект строительства нового отделения ОКБ № 2 в Тюмени отправили на экспертизу

Проект строительства приемного отделения ОКБ № 2 в Тюмени отправили на экспертизу

22 декабря 2024, 10:56
Фото: 2 ГИС.

Проект строительства нового отделения ОКБ № 2 в Тюмени отправили на экспертизу

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Строительство
Проект строительства отделения Областной клинической больницы № 2 в Тюмени отправлен в госэкспертизу. Об этом сообщил губернатор Александр Моор в ходе программы «Итоги года с губернатором».

По его словам, заключение будет получено в следующем году. Однако информации о том, когда начнутся работы по возведению приемного отделения, пока нет.

Также в ходе эфира глава региона рассказал о строительстве новых медицинских учреждений в других муниципалитетах юга Тюменской области.

«Мы строим поликлиники в поселке Богандинский, в Ишиме, заканчиваем проектирование документации для реконструкции зданий поликлиники и больницы в Заводоуковске. Планомерно, исходя из первоочередных задач, занимаемся развитием инфраструктуры. Но, безусловно, важная задача — это обеспечить медучреждения специалистами», — подчеркнул Моор.
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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Строительство#Тюменская область#Новости тюмени#Больницы#Александр Моор
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