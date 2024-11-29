В Тюмени строят «Квартал Инженеров»: продажи квартир уже стартовали

Posted 29 ноября, 11:01
Published 29 ноября, 11:01
Modified 29 ноября, 11:03
Updated 29 ноября, 11:03
ЖК класса «комфорт плюс» «Сердце Сибири» — один из флагманских проектов федерального застройщика «Страна Девелопмент», расположенный в границах улиц 50 лет Октября-Пермякова-Харьковская. Микрорайон находится в непосредственной близости к историческому центру и одинаково удален от всех районов и крупных торгово-развлекательных центров Тюмени.
На днях застройщик анонсировал старт продаж в доме «Квартал Инженеров». Сейчас будущие владельцы могут приобрести квартиру по стартовой минимальной цене.
В доме 5 парадных на 14, 15 и 25 этажей. Общая жилая площадь более 40 тысяч квадратных метров. «Квартал Инженеров» будет сдан в I кв. 2027 года. Как и в других проектах ГК «Страна Девелопмент», в этом доме большая вариативность планировок квартир с гардеробными, мастер-спальнями, двумя санузлами, постирочными, лоджиями и террасами.
Согласно концепции ЖК, застройщик организует здесь настоящую тайгу — проект озеленения оценило жюри конкурса Green Property Awards — первой независимой премии, посвященной высоким стандартам энергоэффективности, экологичности и долговечности. На территории микрорайона будет создана своя экосистема с пушистыми елками, соснами, многолетними, кустарниками и можжевельниками, лишайниками и мхами. Каждый квартал жилого комплекса отражает ту или иную природную зону: тайгу, степь, тундру, Арктику, плоскогорье, озеро. У «Квартала Инженеров» — высокогорье.
На территории жилого комплекса появится детский сад. Для ребят постарше недалеко от «Сердца Сибири» открыты школы: ОУ № 7, гимназия № 16, гимназия при Тюменском государственном университете и вечерняя общеобразовательная школа № 2. Путь от дома до дверей учреждений займет от 7 до 15 минут.
Квартиры в «Сердце Сибири» часто покупают будущим студентам. Рядом с ЖК разнообразие вузов и ссузов. Например, Тюменский государственный медицинский университет, Тюменский государственный институт культуры, Тюменский нефтепроводный профессиональный колледж, Многопрофильный колледж ТИУ, Институт транспорта (ТИУ), Институт сервиса и отраслевого управления (ТИУ), Институт физической культуры (ТюмГУ).
Комплекс также обеспечен медицинскими учреждениями различного профиля. В районе расположены Областные клинические больницы, взрослые и детские поликлиники. Кроме того, более 10 маршрутов общественного транспорта проходят через остановочные комплексы рядом с «Сердцем Сибири». Добраться до любой точки города можно будет без затруднений.
Конечно, сама территория ЖК тоже спроектирована так, чтобы отдыхать и играть можно было, не покидая район. Дворы полностью закрыты от машин и посторонних. Здесь есть места для отдыха, игровые и релакс-зоны. Севший телефон заряжается тут же — во дворе через USB-розетки. Защита от посторонних, служба охраны и видеонаблюдение 24/7 — гарант безопасности.
На территории ЖК «Сердце Сибири» предусмотрены площадки для воркаута, детские плей-хабы, спортивные зоны, места для встреч и ярмарок, кафе, event-зоны и 640-метровый бульвар «Тропа Сибири».
Узнать подробности о ЖК и забронировать квартиру можно на сайте застройщика strana.com.
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