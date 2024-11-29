В Тюмени строят «Квартал Инженеров»: продажи квартир уже стартовали

Конечно, сама территория ЖК тоже спроектирована так, чтобы отдыхать и играть можно было, не покидая район. Дворы полностью закрыты от машин и посторонних. Здесь есть места для отдыха, игровые и релакс-зоны. Севший телефон заряжается тут же — во дворе через USB-розетки. Защита от посторонних, служба охраны и видеонаблюдение 24/7 — гарант безопасности.