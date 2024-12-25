Тюменская компания получит участок под реновацию за 82 тысячи рублей

Участок на территориях улиц Изумрудная, Фридриха Энгельса, Совхозная, Магаданская передан застройщику в рамках программы реновации, которая направлена на улучшение качества городской среды и увеличение доступного жилья. Площадь участка составляет 26,74 гектара, и большая его часть расположена в районе Антипино, вблизи реки Туры. На этой территории строительная компания может возвести многоэтажные здания, предварительно расселив существующие многоквартирные дома. В дополнение к ней идут три старых здания в центре города, на Мысу и в Крестьянских местах. В этих трёх локациях строительство не планируется.