Тюменская компания получит участок под реновацию за 82 тысячи рублей

Posted 25 декабря, 04:50
Published 25 декабря, 04:50
Modified 25 декабря, 04:53
Updated 25 декабря, 04:53
Участок на территориях улиц Изумрудная, Фридриха Энгельса, Совхозная, Магаданская передан застройщику в рамках программы реновации, которая направлена на улучшение качества городской среды и увеличение доступного жилья. Площадь участка составляет 26,74 гектара, и большая его часть расположена в районе Антипино, вблизи реки Туры. На этой территории строительная компания может возвести многоэтажные здания, предварительно расселив существующие многоквартирные дома. В дополнение к ней идут три старых здания в центре города, на Мысу и в Крестьянских местах. В этих трёх локациях строительство не планируется.
Стоимость участка установлена в рамках льготных условий, предоставляемых девелоперам, участвующим в реализации социально значимых проектов. По словам представителей администрации, такие меры стимулируют строительные компании к участию в проектах реновации. Хотя на заявленную территорию претендовала только одна компания — «СЗ Завод ЖБИ-3», которая и выиграла торги.
«В соответствии с частью 9 статьи 69 Градостроительного кодекса Российской Федерации Администрации города Тюмени заключить с единственным участником аукциона договор о комплексном развитии несмежных территорий жилой застройки в районе улицы Изумрудная, улицы Фридриха Энгельса, улицы Совхозная, улицы Магаданская города Тюмени по начальной цене предмета аукциона», — указано в документах городской администрации.
Отметим, что для участия в аукционе компании необходимо было также прислать задаток в размере 20 миллионов рублей.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени во время работ на строительной площадке жилого комплекса «Мятный» по улице Кулибина произошла трагедия. С высоты упал 34-летний работник, занимавшийся бетонированием.