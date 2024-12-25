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Posted 25 декабря, 04:50

Published 25 декабря, 04:50

Modified 25 декабря, 04:53

Updated 25 декабря, 04:53

В Тюмени земельный участок отдали под реновацию за 82 тысячи рублей.

Тюменская компания получит участок под реновацию за 82 тысячи рублей

25 декабря 2024, 04:50
Фото: 1MI. В Тюмени земельный участок отдали под реновацию за 82 тысячи рублей.

В Тюмени земельный участок отдали под реновацию за 82 тысячи рублей

Сюжет
Строительство
Власти Тюмени приняли решение о передаче земельного участка под проект реновации за символическую плату в 82 тысячи рублей. Как обозначили власти, речь идет о территории, находящейся в черте города, предназначенной для комплексного обновления жилого фонда и развития инфраструктуры.

Участок на территориях улиц Изумрудная, Фридриха Энгельса, Совхозная, Магаданская передан застройщику в рамках программы реновации, которая направлена на улучшение качества городской среды и увеличение доступного жилья. Площадь участка составляет 26,74 гектара, и большая его часть расположена в районе Антипино, вблизи реки Туры. На этой территории строительная компания может возвести многоэтажные здания, предварительно расселив существующие многоквартирные дома. В дополнение к ней идут три старых здания в центре города, на Мысу и в Крестьянских местах. В этих трёх локациях строительство не планируется.

Стоимость участка установлена в рамках льготных условий, предоставляемых девелоперам, участвующим в реализации социально значимых проектов. По словам представителей администрации, такие меры стимулируют строительные компании к участию в проектах реновации. Хотя на заявленную территорию претендовала только одна компания — «СЗ Завод ЖБИ-3», которая и выиграла торги.

«В соответствии с частью 9 статьи 69 Градостроительного кодекса Российской Федерации Администрации города Тюмени заключить с единственным участником аукциона договор о комплексном развитии несмежных территорий жилой застройки в районе улицы Изумрудная, улицы Фридриха Энгельса, улицы Совхозная, улицы Магаданская города Тюмени по начальной цене предмета аукциона», — указано в документах городской администрации.

Отметим, что для участия в аукционе компании необходимо было также прислать задаток в размере 20 миллионов рублей.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени во время работ на строительной площадке жилого комплекса «Мятный» по улице Кулибина произошла трагедия. С высоты упал 34-летний работник, занимавшийся бетонированием.

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