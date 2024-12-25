В Тюмени медик участвовал в террористической ячейке, а учитель накинулась на ребенка

Тюменский медик Андрей Гилишев был приговорен к тюремному заключению за участие в террористической ячейке, а также за рисование экстремистских граффити. Однако мужчина не считает себя виноватым в преступлении. За участие в террористической организации тюменца отправили в тюрьму на 15 лет.