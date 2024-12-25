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Posted 25 декабря, 13:00

Published 25 декабря, 13:00

Modified 25 декабря, 13:01

Updated 25 декабря, 13:01

В Тюмени медик участвовал в террористической ячейке, а учитель накинулась на ребенка

В Тюмени медик участвовал в террористической ячейке, а учитель накинулась на ребенка

25 декабря 2024, 13:00
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Инцидент
Медика из Тюменской области Андрея Гилишева осудили на 15 лет за участие в деятельности террористической организации. Тем временем, учительница набросилась на ученика с угрозами.

Депутат Андрей Ким проведет в колонии два года

Центральный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу экс-депутата Тюменской городской Думы Андрея Кима. Его призвали виновным в покушении на мошенничество. Однако обвинение в незаконном хранении оружия с обвиняемого сняли.

В результате, Андрея Кима приговорили к двум годам колонии. Суд также постановил, что Ким имеет право на реабилитацию и возмещение ущерба, причиненного уголовным преследованием по делу о незаконном хранении оружия.

Суд оправдал тюменского депутата Андрея Кима и приговорил его к двум годам колонии
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Учительница набросилась на школьника

В школе тюменского села Луговое произошел неприятный инцидент. Учитель русского языка и литературы во время занятия набросилась на одного из учеников с угрозами за то, что тот баловался. Педагога уволили сразу после случившегося.

Делом заинтересовалась прокуратура Тюменской области — в настоящее время ведется работа по проверке исполнения законодательства об образовании, по ее результатам будет дана оценка действиям (бездействию) администрации школы, при наличии оснований — приняты меры реагирования.

«Я тебя сейчас убью»: в тюменской школе учитель набросилась на ребенка. ВИДЕО
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Тюменец получил 15 лет тюрьмы за участие в террористической ячейке

Тюменский медик Андрей Гилишев был приговорен к тюремному заключению за участие в террористической ячейке, а также за рисование экстремистских граффити. Однако мужчина не считает себя виноватым в преступлении. За участие в террористической организации тюменца отправили в тюрьму на 15 лет.

Также сейчас в СИЗО находятся несколько малолетних террористов из Тюменской области. Их обвиняют в попытке поджога релейного шкафа.

Медик-террорист. Тюменец получил 15 лет тюрьмы за участие в террористической ячейке
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Владельца Тобольского лагеря отправили в СИЗО

Владелец базы отдыха «Сказка» в Тобольске Алмаз Речапов был задержан правоохранительными органами. Его обвинили в халатности и отправили в СИЗО.

Напомним, что отравление на базе отдыха произошло на этой неделе. 15 детей, среди которых младенец, а также двое взрослых, после купания в бассейне пожаловались на покраснения и болезненные ощущения. Как выяснилось, они отравились хлором.

Владелец Тобольского лагеря, где дети отравились хлором, отправлен в СИЗО
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#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Прокуратура#Новости тюмени#Инцидент#Терроризм#Экстремизм#Отравление#Халатность#Итоги
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