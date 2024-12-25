В Тюмени медик участвовал в террористической ячейке, а учитель накинулась на ребенка

Posted 25 декабря, 13:00
Published 25 декабря, 13:00
Modified 25 декабря, 13:01
Updated 25 декабря, 13:01
Центральный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу экс-депутата Тюменской городской Думы Андрея Кима. Его призвали виновным в покушении на мошенничество. Однако обвинение в незаконном хранении оружия с обвиняемого сняли.
В результате, Андрея Кима приговорили к двум годам колонии. Суд также постановил, что Ким имеет право на реабилитацию и возмещение ущерба, причиненного уголовным преследованием по делу о незаконном хранении оружия.
В школе тюменского села Луговое произошел неприятный инцидент. Учитель русского языка и литературы во время занятия набросилась на одного из учеников с угрозами за то, что тот баловался. Педагога уволили сразу после случившегося.
Делом заинтересовалась прокуратура Тюменской области — в настоящее время ведется работа по проверке исполнения законодательства об образовании, по ее результатам будет дана оценка действиям (бездействию) администрации школы, при наличии оснований — приняты меры реагирования.
Тюменский медик Андрей Гилишев был приговорен к тюремному заключению за участие в террористической ячейке, а также за рисование экстремистских граффити. Однако мужчина не считает себя виноватым в преступлении. За участие в террористической организации тюменца отправили в тюрьму на 15 лет.
Также сейчас в СИЗО находятся несколько малолетних террористов из Тюменской области. Их обвиняют в попытке поджога релейного шкафа.
Владелец базы отдыха «Сказка» в Тобольске Алмаз Речапов был задержан правоохранительными органами. Его обвинили в халатности и отправили в СИЗО.
Напомним, что отравление на базе отдыха произошло на этой неделе. 15 детей, среди которых младенец, а также двое взрослых, после купания в бассейне пожаловались на покраснения и болезненные ощущения. Как выяснилось, они отравились хлором.