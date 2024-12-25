nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 декабря, 10:29

Published 25 декабря, 10:29

Modified 25 декабря, 10:42

Updated 25 декабря, 10:42

Тюменец получил 15 лет тюрьмы за участие в террористической ячейке

Медик-террорист. Тюменец получил 15 лет тюрьмы за участие в террористической ячейке

25 декабря 2024, 10:29
Фото: Изображение Midjourney.

Тюменец получил 15 лет тюрьмы за участие в террористической ячейке

Тюменский медик Андрей Гилишев получил 15 лет тюрьмы за участие в террористической ячейке, а также рисование экстремистских граффити. Свою вину он так и не признал, сказав, что мнение — это не преступление.

Как сообщает канал «Говорит неМосква», врач работал в одной из больниц Тюмени и в какой-то момент присоединился к легиону «Свобода России» (признан террористической организацией и запрещен на территории РФ). Помимо поддержки организации, осужденный нарисовал экстремистское граффити и написал оскорбительную фразу на заборе церкви святого архангела Михаила.

После задержания мужчина признал, что действительно поддерживал организацию и был ее членом, но о том, что она запрещена — узнал только после того, как вступил в нее. При этом он не считает организацию террористической, называл ее вооруженной оппозицией, заявив, что право на мнение ему гарантирует Конституция, а само мнение — это не преступление.

Итоги недели: прямая линия губернатора Моора, террористы из Тюмени и убытки фермеров
Узнать подробнее

Напомним, что сейчас в СИЗО также находятся несколько малолетних террористов из Тюменской области. Их обвиняют в попытке поджога релейного шкафа, и непосредственном акте терроризма. В Тобольске двое малолетних подожгли снегоуборочную машину по наводке куратора из мессенджера.

Ранее сообщалось о том, что в отношении тюменца завели уголовное дело за призывы к терроризму.

Читайте также:
В отношении тюменца завели уголовное дело за призывы к терроризмуНа трассе под Тюменью произошло смертельное ДТП. Погиб один человекДиректора скандальной тюменской школы в селе Луговое уволили
#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#Новости тюмени#Террористы#Терроризм
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика