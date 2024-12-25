Медик-террорист. Тюменец получил 15 лет тюрьмы за участие в террористической ячейке

Posted 25 декабря, 10:29
Published 25 декабря, 10:29
Modified 25 декабря, 10:42
Updated 25 декабря, 10:42
Как сообщает канал «Говорит неМосква», врач работал в одной из больниц Тюмени и в какой-то момент присоединился к легиону «Свобода России» (признан террористической организацией и запрещен на территории РФ). Помимо поддержки организации, осужденный нарисовал экстремистское граффити и написал оскорбительную фразу на заборе церкви святого архангела Михаила.
После задержания мужчина признал, что действительно поддерживал организацию и был ее членом, но о том, что она запрещена — узнал только после того, как вступил в нее. При этом он не считает организацию террористической, называл ее вооруженной оппозицией, заявив, что право на мнение ему гарантирует Конституция, а само мнение — это не преступление.
Напомним, что сейчас в СИЗО также находятся несколько малолетних террористов из Тюменской области. Их обвиняют в попытке поджога релейного шкафа, и непосредственном акте терроризма. В Тобольске двое малолетних подожгли снегоуборочную машину по наводке куратора из мессенджера.
Ранее сообщалось о том, что в отношении тюменца завели уголовное дело за призывы к терроризму.