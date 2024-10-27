Итоги недели: прямая линия губернатора Моора, террористы из Тюмени и убытки фермеров

Губернатор поручил разобраться с этой ситуацией индивидуально. Заметим, что встречу с Марией Коркиной на этой неделе уже провел глава администрации Тюмени Максим Афанасьев. Он пояснил, что озвученная застройщиком сума в 4,5 миллиона рублей является предварительной — администрация города в настоящее время не провела официальную оценку имущества. Оценка независимой специализированной компании, заказанная органом власти, всё ещё находится в процессе выполнения и будет готова только к 5 ноября 2024 года.