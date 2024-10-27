Итоги недели: прямая линия губернатора Моора, террористы из Тюмени и убытки фермеров

Posted 27 октября, 12:38
Published 27 октября, 12:38
Modified 27 октября, 12:40
Updated 27 октября, 12:40
Губернатор Тюменской области Александр Моор на этой неделе провел прямую линию, на которой ответил на вопросы жителей региона. Ее продолжительность составила более двух часов, а число поступивших вопросов превысило более 1,5 тысячи, среди которых были как общие проблемы, касающиеся всего региона, так и частные вопросы, связанные с решением проблем в малых и крупных населенных пунктах.
Глава региона подробно рассказал о планах по строительству школ, детских садов, спортивных объектах.
Также поступило немало вопросов от родственников военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции. Губернатор Моор напомнил о существующих и новых мерах поддержки. Например, с будущего года вместо положенного земельного участка ветераны СВО, удостоенные звания Героя России или награжденные орденами РФ за заслуги, смогут выбрать альтернативную социальную выплату. Это свыше 1,36 миллиона рублей.
Большое количество жителей обратились к губернатору с недовольством по поводу недостаточной компенсации за участки, попавшие под программу комплексного развития территории (КРТ). В числе заявителей была многодетная семья Коркиных, которая рассказала, что шесть человек проживают в доме площадью 86 квадратных метров, однако застройщик отказывается предоставить им равноценную квартиру.
Губернатор поручил разобраться с этой ситуацией индивидуально. Заметим, что встречу с Марией Коркиной на этой неделе уже провел глава администрации Тюмени Максим Афанасьев. Он пояснил, что озвученная застройщиком сума в 4,5 миллиона рублей является предварительной — администрация города в настоящее время не провела официальную оценку имущества. Оценка независимой специализированной компании, заказанная органом власти, всё ещё находится в процессе выполнения и будет готова только к 5 ноября 2024 года.
Также в эфире губернатор Моор рассказал о планах по строительству и больниц, обновлении автобусного парка, реконструкции электросетей в Тюменском районе, строительстве новых дорожных развязок и т. д.
Жители Перевалово, в числе которых ветераны СВО, продолжают бороться за возвращение своим домам статуса ИЖС. Они уже провели в Тюмени митинг и записали видеообращение полпреду УрФО Артёму Жуге с просьбой обратить внимание на сложившуюся ситуацию. Также Жоге направили петицию, которую подписали 500 человек. Теперь тюменцы планируют обратиться со своей проблемой к президенту РФ Владимиру Путину на прямую линию, которая состоится 14 декабря.
Напомним, что Перевалово внесли изменения в генплан и теперь на месте существующих домов, красной линией нарисованы дороги. Эту проблемы жители района озвучили и на прямой линии с губернатором Тюменской области Александром Моором, который обозначил, что изъятие домов в этом районе не исключено, так как местные проезды слишком узкие.
«Собственник земли — застройщик, когда формировал участки, оставил для проезда между домами узкие коридорчики шириной 7-9 метров. Это не позволяет сделать полноценную дорогу с двумя полосами движения и пешеходной дорожкой. Непонятно, как по этим улицам будут ездить специальные службы, как туда заедет пожарная машина», — заявил губернатор в ходе прямой линии.
Однако жители Перевалово считают, что информация, предоставленная Моору, могла быть искажена. Как сообщил «Нашему городу» представитель инициативной группы Михаил Гончаров, в России действительно существуют «проезды» шириной от 6 до 13 метров, которыми активно пользуются люди.
«Ровно по этой же причине жители домов в Перевалово и говорят администрации, чтобы она отстала от них со своими глупостями, а закон исполняла. Администрация утвердила межевание, потом строительство, а потом ещё присвоила адреса. Потому что те, кто писал постановление с шириной проезда 6–13 метров, знали, что делали. Верните людям ИЖС!», — отметил Гончаров.
В списке причастных к экстремистской деятельности и терроризму Росфинмониторинга всего состоит 15 705 человек. Из них 150 — уроженцы Тюменской области. В Тюменской области за всё время существования реестра 150 человек попали в число террористов и экстремистов. Причины разные: кто-то был причастен к запрещенной организации, кого-то поймали с самодельным взрывным устройством, а кто-то записал спорное видео в мессенджере.
Ведомство указывает, что основанием для включения организации или физического лица в перечень служит совершение противоправных действий террористической или экстремистской направленности. В Уголовном кодексе фигурирует 17 статей, обвинение по которым может закончиться внесением в указанный реестр.
По словам юриста Ильи Савченко, тем, кто попал в этот список, запрещено работать в силовых структурах, у власти, в образовательных организациях и охранных предприятиях. Они не в состоянии вступить в права наследования, получать алименты, судебные возмещения вреда и так далее.
«Также террористам и экстремистам нельзя получать или тратить сумму больше 10 тысяч рублей в месяц, показатель рассчитывается на каждого члена семьи. Та же история с пенсиями, субсидиями и прочими выплатами, а также с выплатой налогов», — объяснил юрист.
Отметим, что даже после отбытия наказания, человек остается в списке террористов и экстремистов. А спонсирование этих граждан или их указание без соответствующей маркировки чревато санкциями.
Однако, попадание в реестр террористов и экстремистов — не пожизненный приговор. В некоторых случаях можно из него выйти. На сайте Росфинмониторинга указано, что шестерым жителям страны за последний год удалось это сделать.
В среднем, в год, реестр покидает около 10 человек.
«Это возможно, но достаточно непросто. Для этого нужно предоставить документ о погашении или снятии судимости. Однако срок и вероятность выбывания из перечня зависит от статьи и наказания, вынесенного судом», — объяснил Илья Савченко.
За последний год число мясных хозяйств в регионе уменьшилось на 17%. Причиной тому стала их нерентабельность — расходы на содержание животных в несколько раз превысили доходы.
По информации департамента агропромышленного комплекса Тюменской области, в настоящее время зарегистрировано 64 частных мясных хозяйства. Для сравнения, в начале этого года их было 74.
Что касается поголовья крупного рогатого скота, предназначенного для производства мяса, то на сегодняшний день оно составляет 82 тысячи голов (12% от общего поголовья животных в мясных фермерских хозяйствах).
«На 1 октября по предварительным данным Росстата в Тюменской области в хозяйствах всех категорий содержалась 691 тысяча голов домашнего скота мясного направления. Из них крупного рогатого скота 200,2 тысячи голов, в том числе коров — 82 тысячи. Свиней — 280,7 тысячи голов, овец и коз — 128,5 тысячи», — пояснили Ура.Ру в департаменте АПК.
Фермеры отмечают, что сегодня выращивать мясную корову невыгодно — он требует много вложений на протяжении трех лет. В среднем для выращивания 400 килограммов мяса требуется порядка полутора лет.
«Два года назад субсидии за поголовье в регионе отменили. С закупкой фуража тоже помогают не так, как нам нужно. В итоге если начинать выращивать мясную корову, ты просто проваливаешься в долги», — сетуют тюменские фермеры.
Заметим, что одновременно с этим в регионе падают и объемы производства мяса и колбасных изделий. По итогам 2023 года уровень объемов производства свежего мяса и колбасных изделий сократился в среднем на 5%. Об этом сообщили в департаменте АПК Тюменской области.
В ведомстве сообщили, что всего было произведено 9,9 тысячи тонн колбасных изделий, 85,2 тысячи тонн свежего мяса и субпродуктов. Для сравнения, в 2022 году эти показатели составляли 10,1 тыс. тонн и 89,2 тысячи тонн соответственно.
Один из них планируют обустроить в районе озера Круглое в 2025 году, второй — в районе озера Нижнее Кривое, на 10-м километре Салаирского тракта. Об этом сообщил глава администрации Тюмени Максим Афанасьев.
По его словам, работы по благоустройству территории на Салаирском тракте начнутся в 2026 году. В 2025 году будет разработана концепция данного пространства. По планам, общая территория пляжа составит более 16 тысяч квадратных метров. Добрать до места отдыха тюменцы смогут как на автомобиле, так и на общественном транспорте.
«Управа Центрального административного округа уже оформила право постоянного бессрочного пользования земельным участком, а также получила разрешение на использование смежного участка», — отметил Максим Афанасьев.
С каждой неделей уровень воды в Туре уменьшается, отклонение от нормы уже превышает 1,1 метра. Как сообщили «Нашему городу» в Тюменском ЦГМС, в августе текущего года минимальные меженные уровни уже были ниже нормы на 1,4 м. В сентябре наблюдалось стабильное снижение уровня воды с минимальными значениями на 1,1 м ниже нормы.
По словам специалистов местного ЦГМС, в ближайшие дни ожидается незначительный рост уровней воды в реке Тура от выпавших осадков. В дальнейшем уровень также будет зависеть от выпадающих осадков на Южном Урале и в Тюменской области.
«Но, судя по прогнозам метеорологов, ждать особых дождей и снегов в ближайшее время нам не стоит. Может ли река опуститься до -100 сантиметров? Может, наверное. Но не хотелось бы, ситуация и так, можно сказать, критическая», — рассказал «Нашему городу» гидролог Сергей Демченко.
Допускается, что следующий год может стать менее засушливым и уровень воды в Туре может подняться, однако аналогичные прогнозы давали и в 2023 году.