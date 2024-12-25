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Posted 25 декабря, 07:49

Published 25 декабря, 07:49

Modified 25 декабря, 07:51

Updated 25 декабря, 07:51

Директора скандальной школы в селе Луговое уволили

Директора скандальной тюменской школы в селе Луговое уволили

25 декабря 2024, 07:49
Фото: 1MI.

Директора скандальной школы в селе Луговое уволили

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Дети
Такое решение принял департамент образования Тюменской области по итогам проведенной проверки.
«Трудовые отношения с директором и учителем Луговской школы Тюменского района сегодня, 25 декабря, были расторгнуты», — сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

Образовательное учреждение села Луговое за последние полгода дважды оказалось в центре скандала. Первый раз в сентябре этого года — тогда в туалете школы была избита одноклассницами ученица восьмого класса. Девочка получила ушиб мягких тканей носа, ушиб века и окологлазничной области, ушиб и гематому век и параорбитальной области обоих глаз, ушибы мягких тканей головы.

Мама пострадавшего ребенка тогда рассказывала, что по неизвестной причине сотрудники общеобразовательного учреждения не стали вызывать скорую помощь.

Избиение школьницы взял на контроль ребенка Следственный комитет России, прокуратура Тюменской области. Были проведены проверки, результатом которых стал выговор и штраф директору школы, внесение представления об устранении нарушений закона в адрес главы Тюменского района, проведение с учащимися профилактической работы.

Второй скандальный случай в школе в селе Луговое произошел вчера, 24 декабря. На этот раз в конфликте оказалась замешана учитель русского языка и литературы. Педагог во время урока набросилась на одного из учеников с угрозами за то, что тот баловался.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени рядом со школой №7 по улице Пржевальского заметили сегодня утром голого мужчину. В настоящее время он уже задержан сотрудниками полиции.

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