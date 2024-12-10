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Posted 10 декабря, 15:24

Published 10 декабря, 15:24

Modified 10 декабря, 15:26

Updated 10 декабря, 15:26

В отношении тюменца завели уголовное дело за призывы к терроризму

В отношении тюменца завели уголовное дело за призывы к терроризму

10 декабря 2024, 15:24
Фото: 1MI.
Обвиняемому грозит срок до 7 лет лишения свободы.

Житель Тюмени стал фигурантом уголовного дела, возбужденного за его открытые призывы к терроризму и экстремизму. Об этом сообщили в управлении ФСБ по Тюменской области.

«Следственным подразделением РУФСБ России по Тюменской области в отношении указанного гражданина возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 и ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической и экстремистской деятельности с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет)», — говорится в сообщении.

По имеющимся данным, мужчина в интернете размещал призывы к террористической деятельности и другим экстремистским действиям, включая насильственные действия против президента России и сотрудников ФСБ, а также призывы к смене власти в стране с помощью взрывов или подобных действий, направленных на запугивание граждан и создание угрозы жизни людей.

Расследование уголовного дела ведет следственное управление РУФСБ России по Тюменской области. Подозреваемому может грозить до 7 лет лишения свободы.

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Ранее стало известно, что в Тюмени поймали экстремиста за публикацию материалов, явно указывающих на реабилитацию нацизма.

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#Иван Солдатов#Общество#Происшествия#Уголовное дело#Новости тюмени#Терроризм
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