В отношении тюменца завели уголовное дело за призывы к терроризму

По имеющимся данным, мужчина в интернете размещал призывы к террористической деятельности и другим экстремистским действиям, включая насильственные действия против президента России и сотрудников ФСБ, а также призывы к смене власти в стране с помощью взрывов или подобных действий, направленных на запугивание граждан и создание угрозы жизни людей.