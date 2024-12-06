В Тюмени поймали уже третьего экстремиста подряд. На этот раз ингуша

Ранее сообщалось о том, что за сегодня в Тюмени стало известно о задержании еще двух экстремистов. Первый призывал к насилию по отношению президента и свержению власти, вторая — рисовала неподобающие вещи в своем блокноте. Оба были задержаны, однако женщина отделалась штрафом в 2 тысячи рублей, даже несмотря на то, что ее художества посчитали оскорбительными понятые.