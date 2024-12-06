В Тюмени поймали уже третьего экстремиста подряд. На этот раз ингуша

Posted 6 декабря, 10:35
Published 6 декабря, 10:35
Modified 6 декабря, 10:47
Updated 6 декабря, 10:47
Как сообщает портал URA.RU, некий Баркинхоев M., еще в августе опубликовал у себя на странице картинку со Сталиным и Гитлером, а также оставил подпись, явно указывающую на экстремистские взгляды и подталкивающую к определенным действиям.Спустя некоторое время, в сентябре того же года, на странице мужчины был опубликован еще один пост похожего содержания.
Как выяснилось, в обоих постах содержится информация, которая порочит Красную Армию и ее деятельность в годы Великой Отечественной и Второй Мировой, а также содержит в себе заведомо ложную информацию.
В отношении нарушителя возбудили уголовное дело «Реабилитация нацизма».
Ранее сообщалось о том, что за сегодня в Тюмени стало известно о задержании еще двух экстремистов. Первый призывал к насилию по отношению президента и свержению власти, вторая — рисовала неподобающие вещи в своем блокноте. Оба были задержаны, однако женщина отделалась штрафом в 2 тысячи рублей, даже несмотря на то, что ее художества посчитали оскорбительными понятые.