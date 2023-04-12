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В Тобольске сорвало мостики на переправе через Иртыш, там стояли 5 человек. Видео

12 апреля 2023, 11:36
Фото: Скрин паблика «Типичный Тобольск»

В Тобольске сломалась деревянная переправа через Иртыш. В этот момент там были люди

В паблике «Типичный Тобольск» горожане сообщают, что деревянную переправу через реку Иртыш сорвало. Во время подвижки льда днём 12 апреля на мостках находились 5 человек в том числе один ребенок.
«Люди собрались вместе. Им на помощь экстренно прибыло судно на воздушной подушке и всех перевезли на берег. Никто не пострадал. Все хорошо», - отмечается в паблике «Типичный Тобольск».

Судно на воздушной подушке принадлежит частной компании. Через 2-3 дня на переправе заработает паром, люди смогут добраться до другого берега. 

Ранее «Наш город» сообщал, что в период весеннего ледохода в Увате пассажиры будут перевозиться через реку Иртыш судном на воздушной подушке.

Ледоход не помеха: судно на воздушной подушке продолжит работать
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#Общество#Тюменцы#Работа#Происшествия#Погода#Безопасность
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