В Тобольске сорвало мостики на переправе через Иртыш, там стояли 5 человек. Видео

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
«Люди собрались вместе. Им на помощь экстренно прибыло судно на воздушной подушке и всех перевезли на берег. Никто не пострадал. Все хорошо», - отмечается в паблике «Типичный Тобольск».
Судно на воздушной подушке принадлежит частной компании. Через 2-3 дня на переправе заработает паром, люди смогут добраться до другого берега.
Ранее «Наш город» сообщал, что в период весеннего ледохода в Увате пассажиры будут перевозиться через реку Иртыш судном на воздушной подушке.