В Тобольске сорвало мостики на переправе через Иртыш, там стояли 5 человек. Видео

В Тобольске сломалась деревянная переправа через Иртыш. В этот момент там были люди

В паблике «Типичный Тобольск» горожане сообщают, что деревянную переправу через реку Иртыш сорвало. Во время подвижки льда днём 12 апреля на мостках находились 5 человек в том числе один ребенок.