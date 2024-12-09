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Posted 9 декабря, 05:23

Published 9 декабря, 05:23

Modified 9 декабря, 06:48

Updated 9 декабря, 06:48

В Тюмени за кражу золота из ломбардов будут судить банду из Екатеринбурга

Организатор банды, обносившей тюменские ломбарды, сбежал на СВО

9 декабря 2024, 05:23
Фото: 1MI.

В Тюмени за кражу золота из ломбардов будут судить банду из Екатеринбурга

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Суд
В Тюменской области будут судить банду похитителей ювелирных украшений из ломбардов. Аферисты обносили ломбарды Тюмени и Тобольска в течение трех лет — с 2020 по 2023 годы. В декабре их задержали.

Как выяснилось, организовал группировку ранее судимый житель Екатеринбурга. К «работе» он привлек свою супругу и сына, а также двух девушек, искавших работу. Все они отвечали за разные сферы деятельности.

По данным расследования, группировка находила искавших работу тюменок, организовывала для них обучение, трудоустраивала в ломбарды. Сотрудницы ежедневно отчитывались о количестве и общем весе находившихся там драгоценностей, а в указанный организатором день выносили их и передавали другим соучастникам для реализации. Нанятые на работу девушки не подозревали, что совершают кражи. Общая сумма нанесенного ущерба составила более 7 миллионов рублей.

Банде расхитителей предъявлено обвинение по статье УК РФ «Присвоение, совершенное организованной группой, в особо крупном размере». Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

В отношении организатора группировки уголовное дело выделено в отдельное производство и приостановлено в связи с его контрактом с Министерством обороны Российской Федерации. На данный момент он находится в зоне СВО.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области оштрафовали 39-летнего стримера за оскорбление сотрудников полиции во время прямого эфира. Мужчине выписали щтраф в размере 15 тысяч рублей.

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