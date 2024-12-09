Организатор банды, обносившей тюменские ломбарды, сбежал на СВО

Posted 9 декабря, 05:23
Published 9 декабря, 05:23
Modified 9 декабря, 06:48
Updated 9 декабря, 06:48
Как выяснилось, организовал группировку ранее судимый житель Екатеринбурга. К «работе» он привлек свою супругу и сына, а также двух девушек, искавших работу. Все они отвечали за разные сферы деятельности.
По данным расследования, группировка находила искавших работу тюменок, организовывала для них обучение, трудоустраивала в ломбарды. Сотрудницы ежедневно отчитывались о количестве и общем весе находившихся там драгоценностей, а в указанный организатором день выносили их и передавали другим соучастникам для реализации. Нанятые на работу девушки не подозревали, что совершают кражи. Общая сумма нанесенного ущерба составила более 7 миллионов рублей.
Банде расхитителей предъявлено обвинение по статье УК РФ «Присвоение, совершенное организованной группой, в особо крупном размере». Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
В отношении организатора группировки уголовное дело выделено в отдельное производство и приостановлено в связи с его контрактом с Министерством обороны Российской Федерации. На данный момент он находится в зоне СВО.
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