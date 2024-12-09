Организатор банды, обносившей тюменские ломбарды, сбежал на СВО

По данным расследования, группировка находила искавших работу тюменок, организовывала для них обучение, трудоустраивала в ломбарды. Сотрудницы ежедневно отчитывались о количестве и общем весе находившихся там драгоценностей, а в указанный организатором день выносили их и передавали другим соучастникам для реализации. Нанятые на работу девушки не подозревали, что совершают кражи. Общая сумма нанесенного ущерба составила более 7 миллионов рублей.