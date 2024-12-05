Тюменского стримера оштрафовали за оскорбление полицейских

Posted 5 декабря, 05:47
Published 5 декабря, 05:47
Modified 5 декабря, 05:49
Updated 5 декабря, 05:49
По данному факту прокуратура Тюменской области возбудила административное дело по статье «Действия, направленные на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично».
По результатам рассмотрения дела было вынесено решение о наказании в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей. В настоящее время противоправный контент с канала тюменского стримера удален.
Ранее «Наш Город» писал, что жителя Тюмени отправили на исправительные работы за распространение фейков Вооруженных Силах РФ. Такое решение вынес Ленинский районный суд.