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Posted 5 декабря, 05:47

Published 5 декабря, 05:47

Modified 5 декабря, 05:49

Updated 5 декабря, 05:49

Тюменского стримера оштрафовали за оскорбление полицейских

Тюменского стримера оштрафовали за оскорбление полицейских

5 декабря 2024, 05:47
Фото: 1MI.
Сюжет
Суд
Инцидент произошел в августа этого года во время онлайн-трансляции, которую проводил 39-летний блогер, житель Тюменского района. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и в нецензурной форме выражался в адрес сотрудников полиции.

По данному факту прокуратура Тюменской области возбудила административное дело по статье «Действия, направленные на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично».

По результатам рассмотрения дела было вынесено решение о наказании в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей. В настоящее время противоправный контент с канала тюменского стримера удален.

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Ранее «Наш Город» писал, что жителя Тюмени отправили на исправительные работы за распространение фейков Вооруженных Силах РФ. Такое решение вынес Ленинский районный суд.

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