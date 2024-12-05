Тюменского стримера оштрафовали за оскорбление полицейских

Сюжет Суд

Инцидент произошел в августа этого года во время онлайн-трансляции, которую проводил 39-летний блогер, житель Тюменского района. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и в нецензурной форме выражался в адрес сотрудников полиции.