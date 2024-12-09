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Posted 9 декабря, 05:02

Published 9 декабря, 05:02

Modified 9 декабря, 05:04

Updated 9 декабря, 05:04

В Тюменской области выявили 15 заболевших корью

В Тюменской области выявили новые случаи кори

9 декабря 2024, 05:02
Фото: 1MI.

В Тюменской области выявили 15 заболевших корью

В ноябре в регионе инфекционным заболеванием заразились 15 человек. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.

В ведомстве подчеркнули, что вспышек кори на территории области не зарегистрировано и массовых заражений нет, а уровень заболеваемости корью в ноябре на 32% ниже, чем в октябре, пишет 72.RU.

В целом с начала года в Тюменской области было выявлено несколько десятков случаев заражения данной инфекцией, большая часть заболевших — дети и подростки.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области несколько человек заразились опасной микоплазменной пневмонией. Данное инфекционное заболевание является сложно диагностируемым и при отсутствии лечение грозит серьезными осложнениями.

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