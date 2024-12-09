В Тюменской области выявили новые случаи кори

Posted 9 декабря, 05:02
Published 9 декабря, 05:02
Modified 9 декабря, 05:04
Updated 9 декабря, 05:04
В ведомстве подчеркнули, что вспышек кори на территории области не зарегистрировано и массовых заражений нет, а уровень заболеваемости корью в ноябре на 32% ниже, чем в октябре, пишет 72.RU.
В целом с начала года в Тюменской области было выявлено несколько десятков случаев заражения данной инфекцией, большая часть заболевших — дети и подростки.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области несколько человек заразились опасной микоплазменной пневмонией. Данное инфекционное заболевание является сложно диагностируемым и при отсутствии лечение грозит серьезными осложнениями.