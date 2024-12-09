Аренда квартир в Тюмени подорожала за год на 24%

Posted 9 декабря, 04:28
Published 9 декабря, 04:28
Modified 9 декабря, 04:30
Updated 9 декабря, 04:30
По словам руководителя Циан.Аналитики» Алексея Попова, это на 17 и 24% превышает аналогичные показатели 2023 года.
На втором месте по росту стоимости аренды расположился Ленинский район — аренда однокомнатных квартир там выросла на 10% — до 24,5 тысячи рублей, двухкомнатных — на 13%, до 31,3 тысячи рублей.
В Восточном рост цен на аренду однокомнатных и двухкомнатных квартир составил 10% и 7% (24,4 тысячи 30,7 тысячи), в Калининском 7 и 8% (23,9 тысячи и 30,8 тысячи рублей соответственно), пишет РБК Тюмень.
По данным аналитиков Яндекс. Недвижимости, увеличилось за последний месяц также предложение съемного жилья в Тюмени. Рост составил на 19,3%.
«Рост экспозиции в ноябре обусловлен в том числе переходом на рынок долгосрочной аренды нераспроданной вторичной недвижимости. Медианная стоимость съемных квартир в сравнении с прошлым месяцев выросла на 1%, а за год — на 12,8%. Медианная ставка долгосрочной аренды в Тюмени по итогам ноября составила чуть более 28 тысяч рублей», — отметил Роман Жуков, руководитель сервиса Яндекс Аренда.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени увеличилась стоимость услуг ремонта квартир. Подорожание обусловлено дефицитом кадров из-за оттока мигрантов.