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Posted 9 декабря, 04:28

Published 9 декабря, 04:28

Modified 9 декабря, 04:30

Updated 9 декабря, 04:30

Аренда квартир в Тюмени подорожала за год на 24%

Аренда квартир в Тюмени подорожала за год на 24%

9 декабря 2024, 04:28
Фото: 1MI.
Такую динамику продемонстрировали цены на съемное жилье в Центральном районе города. Средняя стоимость аренды двухкомнатных квартир достигла 28,4 тысячи рублей, двухкомнатных — 36,3 тысячи рублей.

По словам руководителя Циан.Аналитики» Алексея Попова, это на 17 и 24% превышает аналогичные показатели 2023 года.

На втором месте по росту стоимости аренды расположился Ленинский район — аренда однокомнатных квартир там выросла на 10% — до 24,5 тысячи рублей, двухкомнатных — на 13%, до 31,3 тысячи рублей.

В Восточном рост цен на аренду однокомнатных и двухкомнатных квартир составил 10% и 7% (24,4 тысячи 30,7 тысячи), в Калининском 7 и 8% (23,9 тысячи и 30,8 тысячи рублей соответственно), пишет РБК Тюмень.

На вторичном рынке Тюмени чаще всего ищут однокомнатные квартиры для покупки
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По данным аналитиков Яндекс. Недвижимости, увеличилось за последний месяц также предложение съемного жилья в Тюмени. Рост составил на 19,3%.

«Рост экспозиции в ноябре обусловлен в том числе переходом на рынок долгосрочной аренды нераспроданной вторичной недвижимости. Медианная стоимость съемных квартир в сравнении с прошлым месяцев выросла на 1%, а за год — на 12,8%. Медианная ставка долгосрочной аренды в Тюмени по итогам ноября составила чуть более 28 тысяч рублей», — отметил Роман Жуков, руководитель сервиса Яндекс Аренда.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени увеличилась стоимость услуг ремонта квартир. Подорожание обусловлено дефицитом кадров из-за оттока мигрантов.

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