В массовом ДТП на трассе Тюмень — Екатеринбург погиб человек. Еще трое ранены

Posted 9 декабря, 04:48
Published 9 декабря, 04:48
Modified 9 декабря, 04:50
Updated 9 декабря, 04:50
По предварительным данным, 42-летний водитель Kia Sorento во время обгона врезался в три автомобиля, которые двигались по встречной полосе движения. Обгон он совершал на участке автодороги, где делать это запрещено.
В результате аварии погиб пассажир Subaru — он скончался до приезда бригады скорой помощи. Водитель и еще один пассажир Subaru, водитель Kia Sorento получили травмы и были доставлены в больницу.
Обстоятельства произошедшей аварии устанавливаются.
Ранее «Наш Город» писал, что в субботу ночью в Тюмени на мосту Стрела произошло ДТП с последующим возгоранием автомобиля. По предварительным данным, в аварии никто не пострадал.