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Posted 9 декабря, 04:48

Published 9 декабря, 04:48

Modified 9 декабря, 04:50

Updated 9 декабря, 04:50

В массовом ДТП на трассе Тюмень — Екатеринбург погиб человек

В массовом ДТП на трассе Тюмень — Екатеринбург погиб человек. Еще трое ранены

9 декабря 2024, 04:48
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области.

В массовом ДТП на трассе Тюмень — Екатеринбург погиб человек

Сюжет
ДТП
Трагедия произошла накануне на 15-м километре федеральной трассы. Там столкнулись Kia Sorento, Subaru, Chevrolet и Toyota.

По предварительным данным, 42-летний водитель Kia Sorento во время обгона врезался в три автомобиля, которые двигались по встречной полосе движения. Обгон он совершал на участке автодороги, где делать это запрещено.

Видео: Госавтоинспекция Свердловской области.

В результате аварии погиб пассажир Subaru — он скончался до приезда бригады скорой помощи. Водитель и еще один пассажир Subaru, водитель Kia Sorento получили травмы и были доставлены в больницу.

Обстоятельства произошедшей аварии устанавливаются.

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Ранее «Наш Город» писал, что в субботу ночью в Тюмени на мосту Стрела произошло ДТП с последующим возгоранием автомобиля. По предварительным данным, в аварии никто не пострадал.

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