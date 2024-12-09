Не просто кашель: чем опасна распространяемая в Тюмени микроплазменная пневмония?

Ранее «Наш город» сообщал о том, что В Тюменской области на неопределённый срок приостановлено строительство овцеводческого хозяйства. Причиной остановки работ стал вирус ящура. В 2022 году в Казахстане произошла вспышка этого заболевания, и из-за близости границы возникла опасность распространения вируса в Тюменской области. В связи с этим были введены ограничительные меры, которые действуют до сих пор.