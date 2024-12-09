Не просто кашель: чем опасна распространяемая в Тюмени микроплазменная пневмония?

Posted 9 декабря, 04:48
Published 9 декабря, 04:48
Modified 9 декабря, 04:50
Updated 9 декабря, 04:50
В октябре в регионе была зафиксирована первая вспышка микроплазменных пневмоний. Это заболевание особенно часто встречалось среди детей. В ноябре количество случаев заболевания снизилось. Однако к середине декабря ситуация вновь начала ухудшаться, и в регионе вновь стали появляться новые случаи микроплазменных пневмоний. Как говорит врач-инфекционист Геннадий Уманский, ранее в Тюменской области не было микроплазменных эпидемий.
«Возбудитель болезни — бактерия Mycoplasma pneumoniae — занимает промежуточное положение между вирусами и бактериями, что делает её уникальной. Случаи заболевания начали фиксироваться только с 2023-го года. Эти микроорганизмы не имеют клеточной стенки, поэтому устойчивы к некоторым антибиотикам, которые обычно применяются для лечения бактериальных инфекций», — объяснил врач в разговоре с «Нашим городом». .
Тюменцы отмечают, что сейчас не во сех медучреждениях сейчас правильно диагностируют это заболевание.
«В муниципальных поликлиниках никто не будет её выявлять. Только за свой счет», — сообщают горожане.
Однако сетуют не только на государственные больницы. Некоторые их даже хвалят, ставя в пример частным клиникам.
«Именно в 8-й поликлинике моей дочери определили пневмонию, хотя из признаков был только иногда сухой кашель. А меня в платной 18 дней лечили неправильно, и в итоге двухсторонняя пневмония запущенная», — указывает тюменка.
Врач Уманский говорит о том, что проблемы с диагностикой могут возникать из-за уникальных свойств микроплазменной пневмонии, заболевание нередко «маскируется» под обычную простуду или бронхит, что усложняет её своевременную диагностику. Однако недооценивать это заболевание нельзя, так как при отсутствии лечения оно способно привести к серьёзным осложнениям.
«Основная опасность заболевания заключается в его скрытном течении и поздней диагностике, что позволяет инфекции прогрессировать и поражать не только лёгкие, но и другие органы и системы организма. Местные врачи в этом году впервые столкнулись с этим заболеванием, а потому не исключены ошибки», — говорит Уманский.
Врач обозначает, что микоплазменная пневмония чаще всего поражает детей старше пяти лет и молодых людей до 35 лет, однако встречается и среди других возрастных групп. Вспышки заболевания нередко происходят в закрытых коллективах: школах, вузах, общежитиях и даже в семьях.
Для точной диагностики микоплазменной пневмонии требуется проведение специальных лабораторных исследований:
Сложность выявления заболевания заключается также в том, что стандартные анализы и рентгеновские снимки могут не дать однозначной картины, что приводит к задержке в постановке диагноза.
Микоплазменная пневмония характеризуется постепенным началом и менее выраженной симптоматикой по сравнению с классической бактериальной пневмонией. Основные симптомы включают:
Из-за такой клинической картины болезнь часто принимают за ОРВИ, грипп или бронхит. Пациенты нередко начинают самолечение, что только усугубляет ситуацию.
«Обычные противовирусные препараты и антибиотики широкого спектра действия оказываются неэффективными, поскольку микоплазма устойчива к таким методам лечения», — указывает врач.
Несмотря на относительно лёгкое течение на ранних стадиях, микоплазменная пневмония может привести к опасным осложнениям, особенно при ослабленном иммунитете или несвоевременном лечении.
В числе осложнений:
Тюменцам рекомендуют заботиться о своем здоровье и при первых симптомах заболевания обращаться к врачам. Вы можете настоять на более глубокой диагностике, если врачи не сочтут нужным провести дополнительные исследования.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что В Тюменской области на неопределённый срок приостановлено строительство овцеводческого хозяйства. Причиной остановки работ стал вирус ящура. В 2022 году в Казахстане произошла вспышка этого заболевания, и из-за близости границы возникла опасность распространения вируса в Тюменской области. В связи с этим были введены ограничительные меры, которые действуют до сих пор.