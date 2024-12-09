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Posted 9 декабря, 04:48

Published 9 декабря, 04:48

Modified 9 декабря, 04:50

Updated 9 декабря, 04:50

Врачи предостерегают жителей Тюмени об опасности микроплазменной пневмонии.

Не просто кашель: чем опасна распространяемая в Тюмени микроплазменная пневмония?

9 декабря 2024, 04:48
Фото: 1MI. Врачи предостерегают жителей Тюмени об опасности микроплазменной пневмонии.

Врачи предостерегают жителей Тюмени об опасности микроплазменной пневмонии

В Тюменской области отмечается распространение опасного вида пневмонии. В отличие от классической пневмонии, которая часто протекает тяжело и вызывает яркие симптомы, микоплазменная пневмония может маскироваться под обычную простуду или бронхит. Это затрудняет её своевременную диагностику.

Распространение микроплазменной пневмонии в Тюменской области

В октябре в регионе была зафиксирована первая вспышка микроплазменных пневмоний. Это заболевание особенно часто встречалось среди детей. В ноябре количество случаев заболевания снизилось. Однако к середине декабря ситуация вновь начала ухудшаться, и в регионе вновь стали появляться новые случаи микроплазменных пневмоний. Как говорит врач-инфекционист Геннадий Уманский, ранее в Тюменской области не было микроплазменных эпидемий.

«Возбудитель болезни — бактерия Mycoplasma pneumoniae — занимает промежуточное положение между вирусами и бактериями, что делает её уникальной. Случаи заболевания начали фиксироваться только с 2023-го года. Эти микроорганизмы не имеют клеточной стенки, поэтому устойчивы к некоторым антибиотикам, которые обычно применяются для лечения бактериальных инфекций», — объяснил врач в разговоре с «Нашим городом». .

Тюменцы отмечают, что сейчас не во сех медучреждениях сейчас правильно диагностируют это заболевание.

«В муниципальных поликлиниках никто не будет её выявлять. Только за свой счет», — сообщают горожане.

Однако сетуют не только на государственные больницы. Некоторые их даже хвалят, ставя в пример частным клиникам.

«Именно в 8-й поликлинике моей дочери определили пневмонию, хотя из признаков был только иногда сухой кашель. А меня в платной 18 дней лечили неправильно, и в итоге двухсторонняя пневмония запущенная», — указывает тюменка.
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Трудности диагностики

Врач Уманский говорит о том, что проблемы с диагностикой могут возникать из-за уникальных свойств микроплазменной пневмонии, заболевание нередко «маскируется» под обычную простуду или бронхит, что усложняет её своевременную диагностику. Однако недооценивать это заболевание нельзя, так как при отсутствии лечения оно способно привести к серьёзным осложнениям.

«Основная опасность заболевания заключается в его скрытном течении и поздней диагностике, что позволяет инфекции прогрессировать и поражать не только лёгкие, но и другие органы и системы организма. Местные врачи в этом году впервые столкнулись с этим заболеванием, а потому не исключены ошибки», — говорит Уманский.

Врач обозначает, что микоплазменная пневмония чаще всего поражает детей старше пяти лет и молодых людей до 35 лет, однако встречается и среди других возрастных групп. Вспышки заболевания нередко происходят в закрытых коллективах: школах, вузах, общежитиях и даже в семьях.

Для точной диагностики микоплазменной пневмонии требуется проведение специальных лабораторных исследований:

  • Серологические анализы крови — выявляют антитела к микоплазме.
  • ПЦР-тесты — позволяют обнаружить ДНК возбудителя в мокроте.
  • Рентген лёгких — часто показывает усиление лёгочного рисунка или очаговые изменения, которые не всегда типичны для пневмонии.

Сложность выявления заболевания заключается также в том, что стандартные анализы и рентгеновские снимки могут не дать однозначной картины, что приводит к задержке в постановке диагноза.

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Симптомы и осложнения

Микоплазменная пневмония характеризуется постепенным началом и менее выраженной симптоматикой по сравнению с классической бактериальной пневмонией. Основные симптомы включают:

  • Повышение температуры тела (обычно до 38-39°C), которая может сохраняться в течение длительного времени;
  • Сухой изнуряющий кашель, который может сохраняться неделями и даже месяцами;
  • Боль в горле и першение;
  • Насморк и заложенность носа;
  • Общее недомогание и слабость;
  • Головные боли и ломота в теле;
  • В некоторых случаях — боли в груди при дыхании или кашле.

Из-за такой клинической картины болезнь часто принимают за ОРВИ, грипп или бронхит. Пациенты нередко начинают самолечение, что только усугубляет ситуацию.

«Обычные противовирусные препараты и антибиотики широкого спектра действия оказываются неэффективными, поскольку микоплазма устойчива к таким методам лечения», — указывает врач.

Несмотря на относительно лёгкое течение на ранних стадиях, микоплазменная пневмония может привести к опасным осложнениям, особенно при ослабленном иммунитете или несвоевременном лечении.

В числе осложнений:

  • Хронический бронхит. Затяжной воспалительный процесс в бронхах, сопровождающийся длительным кашлем и затруднённым дыханием.
  • Плеврит. Воспаление плевральных листков, вызывающее боль в грудной клетке и одышку.
  • Деструктивные изменения лёгочной ткани. В тяжёлых случаях болезнь может привести к формированию абсцессов или некротических участков в лёгких.
  • Неврологические осложнения. Иногда микоплазма проникает в нервную систему, вызывая менингит, энцефалит или синдром Гийена-Барре.
  • Системные осложнения. Инфекция может затронуть сердечно-сосудистую систему (миокардит), суставы (артрит), а также привести к анемии или поражению почек.

Тюменцам рекомендуют заботиться о своем здоровье и при первых симптомах заболевания обращаться к врачам. Вы можете настоять на более глубокой диагностике, если врачи не сочтут нужным провести дополнительные исследования.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что В Тюменской области на неопределённый срок приостановлено строительство овцеводческого хозяйства. Причиной остановки работ стал вирус ящура. В 2022 году в Казахстане произошла вспышка этого заболевания, и из-за близости границы возникла опасность распространения вируса в Тюменской области. В связи с этим были введены ограничительные меры, которые действуют до сих пор.

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