nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:47

Published Сегодня, 06:47

Modified Сегодня, 08:00

Updated Сегодня, 08:00

Тюменки совершали кражи ювелирных украшений, думая, что работают шпионками

Тайны, интриги, конспирации: тюменок под видом шпионок заставляли воровать ювелирку

8 февраля 2024, 06:47
Фото: 1MI

Тюменки совершали кражи ювелирных украшений, думая, что работают шпионками

В Тюмени сотрудники полиции раскрыли уголовное преступление, которое запросто могло стать сценарием остросюжетного детективного сериала.
Видео: МВД России

Инициатором аферы стал ранее уже судимый за кражу екатеринбуржец. Мужчина по объявлениям набирал на работу молодых девушек, проводил обучение. Сотрудницам поясняли, что они будут заниматься законспирированной деятельностью по проверке законности работы коммерческих организаций и выявлению уязвимых мест в системах безопасности. С целью правдоподобности работницы подписывали документы о неразглашении тайны.

После обучения сотрудниц устраивали на работу в различные магазины по продаже ювелирных отношений, ломбарды. Вместе с основными обязанностями они выполняли поручения своих кураторов — «выявляли уязвимые места». В качестве последнего задания девушек заставляли похищать дорогостоящие изделия и деньги. Украденное тюменки отправляли посредством службы доставки на указанный куратором адрес. После этого «законспирированное руководство» исчезало.

По данным МВД, незаконный бизнес аферисты ввели на протяжении почти четырех лет. В настоящее время все мошенники задержаны. Ведется расследование.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последнюю неделю от действий мошенников пострадали более 80 жителей региона. Тюменцы отдали аферистам более 33,5 миллиона рублей.

Читайте также:
Ай да «Ольга»: Тюмень накроет мощный циклон из ГренландииВ зоне СВО погиб 27-летний тюменецВ Тюмени неизвестные избили школьника из-за кадетской звезды на шапкеВ Тобольске ради КРТ снесут более 90 домов
#Общество#Видео#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Кража#Мошенники#Похищение#МВД
Подпишитесь
Казус Улицкой: в Тюменской области неугодных авторов отменяют «на всякий случай»
Вчера, 09:25
«Эмоции на пределе!»: тюменцы едва не подрались в соцсетях из-за концерта SHAMAN
Вчера, 10:35
«Цены рухнут?»: риелторы прогнозируют снижение стоимости аренды квартир в Тюмени
Сегодня, 01:00
Трудоустраивать украинских военнопленных предложил Путину тюменский общественник
Вчера, 09:08
«Чудо заморское»: в тюменском зоопитомнике родился необычный грызун. ФОТО
Сегодня, 04:32
«Каждый вечер жду домой»: в зоне СВО погиб стрелок из Тюменской области
Сегодня, 06:14