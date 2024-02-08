Тайны, интриги, конспирации: тюменок под видом шпионок заставляли воровать ювелирку

Инициатором аферы стал ранее уже судимый за кражу екатеринбуржец. Мужчина по объявлениям набирал на работу молодых девушек, проводил обучение. Сотрудницам поясняли, что они будут заниматься законспирированной деятельностью по проверке законности работы коммерческих организаций и выявлению уязвимых мест в системах безопасности. С целью правдоподобности работницы подписывали документы о неразглашении тайны.