Тайны, интриги, конспирации: тюменок под видом шпионок заставляли воровать ювелирку

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Published Сегодня, 06:47
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Инициатором аферы стал ранее уже судимый за кражу екатеринбуржец. Мужчина по объявлениям набирал на работу молодых девушек, проводил обучение. Сотрудницам поясняли, что они будут заниматься законспирированной деятельностью по проверке законности работы коммерческих организаций и выявлению уязвимых мест в системах безопасности. С целью правдоподобности работницы подписывали документы о неразглашении тайны.
После обучения сотрудниц устраивали на работу в различные магазины по продаже ювелирных отношений, ломбарды. Вместе с основными обязанностями они выполняли поручения своих кураторов — «выявляли уязвимые места». В качестве последнего задания девушек заставляли похищать дорогостоящие изделия и деньги. Украденное тюменки отправляли посредством службы доставки на указанный куратором адрес. После этого «законспирированное руководство» исчезало.
По данным МВД, незаконный бизнес аферисты ввели на протяжении почти четырех лет. В настоящее время все мошенники задержаны. Ведется расследование.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последнюю неделю от действий мошенников пострадали более 80 жителей региона. Тюменцы отдали аферистам более 33,5 миллиона рублей.