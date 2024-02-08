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В зоне СВО на Украине погиб 27-летний тюменец

В зоне СВО погиб 27-летний тюменец

8 февраля 2024, 05:49
Фото: 1MI

В зоне СВО на Украине погиб 27-летний тюменец

27-летний житель Тюменской области Евгений Татаринов погиб в зоне специальной военной операции на Украине. Смертельное ранение военный получил при выполнении боевого задания на Авдеевском направлении.

Известно, что Евгений Татаринов был прописан и проживал в Нефтеюганске (Ханты-Мансийский автономный округ). На спецоперацию уходил из Тюмени.

Похороны и церемония прощания с военным состоятся в четверг 8 февраля в Нефтеюганске на кладбище в СУ-62.

Ранее «Наш Город» писал, что в тюменском селе Паченка (Нижнетавдинский район) 6 февраля простились с погибшим на Украине Иваном Черепановым. В спецоперации он принимал участие с сентября 2023 года.

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